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Nestle Nespresso Нестле Неспрессо
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 25
Nestle Nespresso и организации, системы, технологии, персоны:
|Осокин Андрей 10 4
|Хорошилов Иван 4 4
|Скатин Алексей 33 3
|Селихов Дмитрий 16 3
|Фахрутдинов Валентин 6 3
|Букашкин Антон 5 3
|Шовковая Евгения 4 2
|Абеуов Даурен 6 2
|Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
|Назаров Леонид 7 2
|Ильин Станислав 1 1
|Федорчук Виталий 1 1
|Меньшикова Анна 3 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Ревяшко Антон 1 1
|Вайсман Мик - Wiseman Mick 5 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Беляев Владислав 104 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Леонов Алексей 96 1
|Семчук Иван 12 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
|Васильев Сергей 72 1
|Егоров Вадим 15 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Уткин Владислав 49 1
|Шадура Максим 17 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Корчебный Владимир 3 1
|Дроздов Антон 7 1
|Швиндт Антоний 13 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Кочешков Егор 1 1
|Литвак Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 141 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
|The Register - The Register Hardware 1794 1
|CNews - ZOOM.CNews 1912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 5
|BCG - Boston Consulting Group 118 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473126, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473126, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.