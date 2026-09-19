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Индексная книга (каталог) CNews*
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Nestle Nespresso Нестле Неспрессо

Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.09.2026 Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома 1
18.04.2024 Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов 1
12.04.2024 С HP сбили спесь. Компания ответит в суде за блокировку принтеров и навязывание своих картриджей 1
21.06.2022 Trinity Monsters: 1 млн рублей каждому за клиента с чеком от 10 млн 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
11.11.2020 В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.10.2019 Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает? 1
08.01.2019 Выбираем кофемашину для дома. Рекомендации ZOOM 1
02.01.2018 10 лучших устройств для кухни: Выбор ZOOM 1
13.11.2017 Nespresso установит гостевой Wi-Fi от Orange Business Services в своих магазинах 1
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
17.10.2016 Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM 1
22.04.2016 Капсульные кофемашины. Выбор ZOOM 1
29.01.2016 Лучшие кофемашины. Выбор ZOOM 1
05.09.2013 hybris открыла представительство в Москве 1
22.07.2013 В магазины Media Markt поступили в продажу капсулы Café Royal 1
31.08.2012 Выбор ZOOM: Капсульные кофемашины 2
19.04.2011 Ozon.ru возглавила молодая француженка 1
17.12.2007 Завтрак по-европейски 1
06.10.2005 В Ozon.ru назначен гендиректор 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Nestle Nespresso и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 66 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 134 3
Cisco Systems 5378 2
Trinity Monsters - ТМ 4 1
Samsung Electronics 11125 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
SAP SE 5625 1
Huawei 4703 1
LG Electronics 3744 1
HP Inc. 5907 1
Oracle Corporation 7099 1
Крок - Croc 1969 1
Philips 2100 1
G-Core Labs 74 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 204 1
Samsung - Harman - JBL 245 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Doogee 32 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Бакка Софт - Bacca 15 1
RetailCRM - РитейлДрайвер 51 1
Zendesk 39 1
InfoShell - ИнфоШелл 16 1
Cleverence - Клеверенс 31 1
KODE - КОДЭ 18 1
Agima - Агима 27 1
Agima.Mobile 8 1
Nikon 650 1
Ventra - Вентра 51 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 1
Bork - Борк-Ритейл 45 4
Почта России ПАО 2387 4
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 4
Krups 32 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 358 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 2
Протек - Центр внедрений 63 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
Whirlpool KitchenAid 30 2
Гараж - Музей современного искусства 3 1
Melitta 6 1
О-курьер 6 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 14 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
Holtzbrinck Ventures 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1360 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
BMW Group 485 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 152 1
Альфа-Банк 1987 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 611 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 352 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 300 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 492 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13755 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54527 6
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1171 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13123 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 232 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 622 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27061 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7304 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3338 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13088 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13334 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14852 4
Маршрутизация - Routing 620 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 177 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 3
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3624 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 854 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13787 3
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 56 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9656 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 149 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 48 3
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 642 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6571 3
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 645 2
БТиЭ - Хлебопечка - Bread Maker 33 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13570 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7562 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7978 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10651 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 2
Умные платформы 2003 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15525 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1282 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1554 2
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 975 4
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 4
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 3
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 348 2
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 2
Redmond RBM - хлебопечка 27 1
Redmond RAG - аэрогриль 3 1
Redmond RCM - кофеварка 3 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Bosch TAT - тостер 2 1
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - Tefal EY - гриль 8 1
SDS-Group - REXANT 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7679 1
Apple iPad 4023 1
Google Android 15325 1
Apple iOS 8629 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 653 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6360 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Apple iPad mini 431 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4199 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 533 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 292 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Ventra Go! 21 1
Omni - криптовалюта 102 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 218 1
LG OLED - серия телевизоров 102 1
Samsung - серия холодильников 44 1
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 1
Krups Dolce Gusto 1 1
Krups KP 1 1
Krups EA 2 1
LG Smart Diagnosis 14 1
Осокин Андрей 10 4
Хорошилов Иван 4 4
Скатин Алексей 33 3
Селихов Дмитрий 16 3
Фахрутдинов Валентин 6 3
Букашкин Антон 5 3
Шовковая Евгения 4 2
Абеуов Даурен 6 2
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
Назаров Леонид 7 2
Ильин Станислав 1 1
Федорчук Виталий 1 1
Меньшикова Анна 3 1
Громаковский Евгений 18 1
Ревяшко Антон 1 1
Вайсман Мик - Wiseman Mick 5 1
Чаркин Евгений 318 1
Вайнер Всеволод 26 1
Кузнецов Сергей 163 1
Беляев Владислав 104 1
Гвоздева Наталья 16 1
Лукашкин Сергей 26 1
Потапкин Михаил 26 1
Леонов Алексей 96 1
Семчук Иван 12 1
Котенко Дмитрий 7 1
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
Васильев Сергей 72 1
Егоров Вадим 15 1
Крайнов Владислав 5 1
Уткин Владислав 49 1
Шадура Максим 17 1
Вайсман Михаил 3 1
Корчебный Владимир 3 1
Дроздов Антон 7 1
Швиндт Антоний 13 1
Сатановская Ольга 4 1
Кочешков Егор 1 1
Литвак Сергей 1 1
Емельченков Сергей 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 167752 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 3
Германия - Федеративная Республика 13281 3
Европа 25016 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4524 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1091 1
Италия - Итальянская Республика 4517 1
Франция - Французская Республика 8195 1
Россия - СФО - Новосибирск 4918 1
Солнечная система - Solar system 2573 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 794 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 1
Беларусь - Минск 708 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 829 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 1
Танзания - Объединённая Республика 88 1
США - Иллинойс 340 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 1
Швейцария - Лозанна 71 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6243 6
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 82 4
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 482 4
Пищевая промышленность - Какао 35 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5553 4
Пищевая промышленность - Чай 149 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1958 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4724 3
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 200 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8550 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 637 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58235 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11739 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5830 1
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Sorbonne Université - Sorbonne University - Сорбоннский университет 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1288 1
CNews FORUM Кейсы 316 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473126, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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