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Trinity Monsters ТМ



24.04.2025 CEO Trinity Monsters запустил стартап WaiWai: AI-агенты для B2B-продаж 1
21.06.2022 Trinity Monsters: 1 млн рублей каждому за клиента с чеком от 10 млн 2
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Trinity Monsters и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 873 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17305 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
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Савенков Денис 6 1
США - Колорадо 382 1
Япония 13349 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2908 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Канада 4912 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7866 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 463 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8964 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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