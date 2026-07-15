Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197873
ИКТ 15260
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86262
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2816
Мероприятия 895

Гараж Музей современного искусства

Гараж - Музей современного искусства

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2026 Первое городское пространство «Яндекса» откроется в ноябре 1
21.06.2022 Trinity Monsters: 1 млн рублей каждому за клиента с чеком от 10 млн 1
26.11.2021 Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гараж и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity Monsters - ТМ 4 1
Yandex - Яндекс 9141 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 9 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 322 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 728 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5979 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12861 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6219 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 474 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 396 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7398 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26620 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5334 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1518 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15389 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4403 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3201 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2669 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 71 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 753 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 331 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 109 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 46 1
Савенков Денис 6 1
Фурсин Алексей 158 1
Капитанов Алексей 2 1
Вайсман Мик - Wiseman Mick 5 1
Сергунина Наталья 375 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 1
Россия - ЦФО - Курская область 743 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5737 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3332 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53182 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33537 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18059 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1277 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8460 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5875 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12246 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 133 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще