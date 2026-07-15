Индексная книга (каталог) CNews*
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Гараж Музей современного искусства
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.07.2026
|Первое городское пространство «Яндекса» откроется в ноябре 1
|21.06.2022
|Trinity Monsters: 1 млн рублей каждому за клиента с чеком от 10 млн 1
|26.11.2021
|Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Гараж и организации, системы, технологии, персоны:
|Trinity Monsters - ТМ 4 1
|Yandex - Яндекс 9141 1
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 728 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 71 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 753 1
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 331 1
|Yandex Pay - Яндекс Пэй 109 1
|Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 46 1
|Савенков Денис 6 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Капитанов Алексей 2 1
|Вайсман Мик - Wiseman Mick 5 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 133 1
|Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.