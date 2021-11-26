Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу

В столице завершил работу первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Его открытую образовательную программу прошли 590 человек. В основной программе участвовало около 90 сильнейших команд, а всего заявки подали 207 коллективов.

«В финальную часть прошли 38 команд, они представили свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками, заметно увеличить продажи. Некоторые из них договорились о сотрудничестве с другими участниками. Помимо прочего, акселератор помог им определить свои сильные стороны и выбрать направление для развития», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа акселерации включала шесть треков: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело / новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка».

Стартовавшие в июне занятия делились на три блока: обучающий, акселерационный и постакселерационный. Завершающим событием акселерационной программы стал демодень, в ходе которого предприниматели презентовали свои проекты экспертам, возможным партнерам и инвесторам.

«В отличие от технологических стартапов, малый бизнес в креативной отрасли значительно сложнее масштабировать кратно за короткое время. Поэтому основные цели акселератора — помочь участникам найти новые деловые контакты, улучшить позиционирование на рынке, оптимизировать производственные процессы, что приведет к положительной динамике роста компании», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Наставники помогали предпринимателям не только улучшить существующие продукты, но и продумать новые для еще неохваченной аудитории. С участниками прорабатывали важные бизнес-метрики: величину среднего чека, вовлеченность клиентов (интерес, оценка, покупка, лояльность), расширение целевой аудитории.

Среди достижений компаний в ходе трека «Мода и дизайн» — существенный рост продаж, запуск сотрудничества с крупными ритейлерами. Например, молодой бренд дизайнерской женской одежды начал работать с одним из крупных столичных универмагов. Другой производитель выпустил специальную коллекцию для размещения на популярном маркетплейсе. Создатель одежды из органического хлопка для детей заключил контракт с сетью частных роддомов.

Разработчик чехлов и пленок с оригинальным дизайном для смартфонов планирует представить новую коллекцию более чем с 20 современными художниками и иллюстраторами. Компания в рамках акселератора также вошла в коллаборацию с другими организациями, запустила совместный проект со студентами Британской высшей школы дизайна.

Security Vision 5: эволюция автоматизации Безопасность

Участники трека «Искусство и музыка» увеличили продажи на 20–30% за несколько месяцев. Кроме того, они заключили стратегическое партнерство (например, со стриминговым сервисом) и нашли крупных клиентов.

Команда агентства, которое продюсирует и продает авторские работы российских художников в России и за рубежом, успешно провела ярмарку-биеннале в Екатеринбурге и договорилась о работе с библиотекой Музея современного искусства «Гараж».

Благодаря акселератору на карте Москвы и других городов России появятся новые креативные проекты. Академия современных исполнительских искусств открыла второй центр в Санкт-Петербурге. Мультимедийная площадка, создающая аудиовизуальные решения на стыке технологий и искусства, планирует провести фестиваль музыки и света и открыть Робототехнический театр.

По результатам трека «Издательское дело / новые медиа» участники увеличили реализацию своей продукции и привлекли новых партнеров. А выпускники трека «Рекламные технологии» сумели нарастить клиентскую базу и повысить экономические показатели.

Участникам трека «Исполнительское искусство» удалось усовершенствовать финансовую модель бизнеса. Один из театральных проектов заключил договоры с маркетплейсами, а также с партнерами по реализации билетов на спектакли.