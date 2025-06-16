Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189876
ИКТ 14653
Организации 11364
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26569
Персоны 82438
География 3021
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Вайсман Мик Wiseman Mick


СОБЫТИЯ


16.06.2025 Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки 1
24.04.2025 CEO Trinity Monsters запустил стартап WaiWai: AI-агенты для B2B-продаж 1
21.06.2022 Trinity Monsters: 1 млн рублей каждому за клиента с чеком от 10 млн 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Вайсман Мик и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity Monsters - ТМ 4 4
WaiWai - ВайВай 3 2
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 15 1
HubSpot 12 1
MIT Media Lab 24 1
Telegram Group 2626 1
Meta Platforms - Facebook 4547 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 8 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3019 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
Ак Барс Банк 275 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 502 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4946 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18557 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 265 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3738 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6185 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1373 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5771 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Apple - App Store 3018 1
Qsoft - amoCRM 131 1
Савенков Денис 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53553 2
Бельгия - Брюссель 237 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1439 2
Россия - РФ - Российская федерация 158048 2
Япония 13562 1
Канада 4994 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Сингапур - Республика 1913 1
США - Колорадо 385 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Швеция - Королевство 3719 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 26 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416117, в очереди разбора - 727255.
Создано именных указателей - 189876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще