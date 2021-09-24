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Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов. Об этом сообщил CEO студии разработки сервисов Trinity Monsters Мик Вайсман.

«На данный момент 14 стран успешно применяют технологии интернет-голосования на разных уровнях: от Австралии и Канады, до США, Швейцарии и Японии. Обычно на подсчет результатов может уходить несколько месяцев. Например, в штате Колорадо процедура подсчета интернет-голосования заняла 46 дней. В России же подсчет осуществляется значительно быстрее, чем в других странах», сказал он.

По словам Мика Вайсмана, электронное голосование удобный способ проявить свою гражданскую позицию, не выходя из дома. «В условиях пандемии, безусловно, электронное голосование является практичным и безопасным способом проявить свою гражданскую позицию. В период выборов портал голосования работал хорошо как с компьютера, так и мобильного устройства», пояснил он.

Мик Вайсман: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов

В то же время новые функции электронного голосования еще требуют доработки. «Интересным преимуществом ДЭГ можно назвать функцию отложенного голосования в случае нестабильной интернет-связи. Решение очень актуально, но из-за него процедура расшифровки голосов избирателей потребовала дополнительного времени. Впрочем, как говорят разработчики ДЭГ, в дальнейшем эта проблема будет решена», уточнил Мик Вайсман.

Кроме того, он отметил, что советская и российская ментальность сформировала традицию, что выборы это целый социальный ритуал с посещением избирательного участка, организованной культурной программой. «В отличие от классического голосования в электронном лично мне не хватает интерактивности, «личного кабинета избирателя», отслеживания количества голосующих в каждом регионе России в режиме онлайн или инфографики, которая могла бы объединить людей вокруг важной гражданской инициативы», отметил ИТ-специалист.

Но, по его словам, времена меняются, и главным приоритетом сейчас является мобильность, удобство и безопасность для здоровья. Для интеграции инноваций в общественную жизнь требуется время, поэтому электронному голосованию еще предстоит доказать обществу, что эту технология имеет созидательное начало.

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