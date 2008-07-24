Аудит в штате Колорадо показал незащищенность 3,4 млн. человек перед утечкой Управление легковыми автомобилями штата Колорадо (Colorado Division of Motor Vehicles, DMV) не способно обеспечить безопасность базы данных, содержащей номера социального страхования 3,4 млн. американцев. К такому выводу пришли специ

Штат Колорадо пострадал от стихийного бедствия Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на американский штат Колорадо обрушился торнадо, погиб по меньшей мере 1 человек. Стихия прошла примерно в 80 км с

Яркий болид наблюдали над штатом Колорадо Как сообщает SpaceWeather, в пятницу, 20 апреля, в США над штатом Колорадо наблюдался очень яркий болид. По сообщению наблюдателей, его блеск затмил Луну (ее блеск составлял минус 8,3 звездных величины). В воскресенье, 22 апреля, наблюдался максимум метеорног

Intel инвестирует $345 млн. в два производственных предприятия в США планы по инвестированию $345 млн. в два своих производственных предприятия, расположенные в штатах Колорадо и Массачусетс (США). Цель этих инвестиций — наращивание мощности фабрик по прои

Житель штата Колорадо выиграл бесплатное космическое путешествие Житель штата Колорадо Даг Рамсбург стал тем счастливчиком, который совершит полет в космос, сообщает Space. Рамсбург станет самым первым пассажиром коммерческого космического корабля SpaceShipOne, который б

Житель штата Колорадо выиграл бесплатное космическое путешествие Житель штата Колорадо Даг Рамсбург стал тем счастливчиком, который совершит полет в космос, сообщает Space. Рамсбург станет самым первым пассажиром коммерческого космического корабля SpaceShipOne, который б

Преподаватели и студенты встретятся с губернатором штата Колорадо На днях запланирован визит в Россию губернатора штата Колорадо Билла Оуэнза. У г-на Оуэнза намечен ряд встреч на высоком уровне, в том числе с профессорско-преподавательской и студенческой аудиторией российских вузов. Темой встречи в Российском но

Новая волна увольнений в Sun Около 350 сотрудников Sun Microsystems в Колорадо потеряют свою работу в связи с сокращениями, объявленными месяцем ранее. Уведомление работников началось 12 ноября, а к концу недели практически все узнают о своей дальнейшей судьбе. В

Запуск завода Intel в Колорадо задерживается из-за нехватки работников Открытие фабрики Intel стоимостью $1,2 млрд. по производству микросхем в Колорадо Спрингс задерживается до следующего года в связи с нехваткой квалифицированных строителей, сообщила Denver Post. На строительстве фабрики в настоящий момент занято 3000 рабочих, тем не

17-летнему хакеру из Колорадо грозит 2 года заключения за изменение главных страниц сайтов 17-летний хакер из штата Колорадо, известный в Интернете как YTCracker, был обвинен юношеским судом штата в занятии так называемым defacement - изменении информации на страничках веб-сайтов. Например, на одном из сайто