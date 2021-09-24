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24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
15.07.2021 Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 1
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
14.09.2020 ИТ-гиганты придумали, как уменьшить зарплаты сотрудникам 1
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений 1
31.07.2020 HPE представила 5G Lab для ускорения внедрения открытых мультивендорных 5G решений 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ 1
24.04.2019 Veeam начала 2019 год двузначным ростом в первом квартале 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» 1
23.07.2018 В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией 1
19.02.2018 Пользователь потребовал от Microsoft $600 млн за ущерб от Windows 10 1
27.11.2017 Тестирование ПО: когда обращаться за помощью к консультантам 1
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 1
26.02.2015 Антон Емельянов: Долгосрочное партнерство с западными компаниями обернулось иллюзией 1
28.01.2015 Oracle расширит штат специалистов по облачным технологиям 1
05.12.2014 Пять лучших игр для Xbox One 1
10.10.2014 Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём 1
22.08.2014 NASA представила новую ГИС для борьбы с лесными пожарами 1
18.06.2014 Встраиваемые системы принесли новые вызовы для разработчиков 1
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль 1
11.11.2013 South Park: The Stick of Truth в России 1
07.10.2013 Новый ГИС-сервис помогает выбрать место жительства 1
27.09.2013 ГИС помогла остановить пожар в Калифорнии 1
06.09.2013 Outlast в продаже 1
22.08.2013 Outlast. Скриншоты 1
22.08.2013 Outlast. Скриншоты 1
25.07.2013 Дата выхода Outlast 1
29.05.2013 Модернизация GPS подорожала в 2,5 раза 1
26.02.2013 «Облачный» сервис Microsoft сэкономил врачам тысячи долларов 1
31.10.2012 Outlast. Видео 1
18.10.2012 Анонсирован хоррор Outlast 1
21.07.2012 The War Z - Новый ММО зомби-шутер 1
05.10.2011 Демоверсия NFS The Run скоро 1
08.08.2011 Известный ИТ-бизнесмен погиб в автокатастрофе 1
20.07.2011 ФБР произвело массовые аресты хакеров 1

Публикаций - 55, упоминаний - 57

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Twitter 2204 4
Facebook 3768 4
VMware 1830 3
SAP SE 3220 2
Oracle Corporation 3363 2
Intel Corporation 4204 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 1
Trend Micro 346 1
Cray 50 1
ServiceNow 49 1
Smart Way 8 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
IBM 3557 1
EA - Electronic Arts 916 1
Google LLC 7177 1
Red Hat 668 1
Lumen Technologies - CenturyLink 7 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 51 1
Rockstar Games 202 1
Affirmed Networks 4 1
Новый диск 519 1
Rimini Street 38 1
HP - Hewlett-Packard 901 1
Verizon 372 1
AT&T Inc 562 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
HPE Aruba Networks 68 1
HP Inc. 2937 1
Dell Technologies 133 1
Veeam Software 250 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Lenovo Group 1641 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Cisco Systems 2056 1
NetApp 486 1
Samsung Electronics 5730 1
Square 38 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Tesla Motors 241 1
Татнефть 114 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
Cushman & Wakefield 5 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 6 1
Veeam Instance Licensing - VIL - Лицензирование виртуальных машин Veeam 1 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 3
Java - Язык программирования 1180 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
HPE GreenLake 41 2
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 1
Cray Slingshot 5 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Google Search - Google Поиск 29 1
Intel Optane SSD 16 1
Intel SSD DC 6 1
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 6 1
HPE Edgeline Workload Orchestrator 4 1
HPE 5G Core Stack 4 1
HPE Ezmeral Container Platform 3 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
Google Android 10751 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AP - Сверхмощный вычислительный узел 1 1
РСК Торнадо - RSC Tornado HS - гиперконвергентная система хранения данных 2 1
HPE HPCM - HPE Performance Cluster Management 1 1
HPE 5G Lab 1 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
Trend Micro Mobile Network Security 1 1
HPE Open RAN Solution Stack 2 1
Nintendo Wii - игровая консоль 339 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Azure 1171 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Gmail 606 1
Veeam Backup&Replication 90 1
Apple Safari - Браузер 607 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 2
Paxton Ken - Пакстон Кен 2 1
Тимашев Ратмир 58 1
Абдуллин Алик 5 1
Oster Jack - Остер Джек 2 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 1
Dickman Frank - Дикман Фрэнк 1 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
Nakasone Paul - Накасонэ Пол 1 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Миронов Сергей 41 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Hurd Mark - Херд Марк 87 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 20
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
США - Денвер 25 7
США - Калифорния 975 4
США - Кремниевая долина 399 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
США - Техас 225 3
США - Вашингтон 335 3
США - Сан-Франциско 697 3
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 3
Франция - Французская Республика 2143 3
США - Сан-Хосе 109 2
США - Остин 58 2
США - Нью-Йорк 1099 2
Индия - Республика 2181 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа 3788 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
США - Айдахо 16 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Европа Западная 618 1
США - Иллинойс 75 1
США - Сан-Диего 56 1
США - Массачусетс 109 1
США - Невада 64 1
США - Орландо 46 1
США - Луизиана 9 1
США - Миссури 17 1
США - Хьюстон 25 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Сингапур - Республика 808 1
Восточная Европа 1691 1
Америка 466 1
Израиль 725 1
Израиль - Тель-Авив 56 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Bloomberg 786 4
The Verge - Издание 448 3
NYT - The New York Times 510 2
The Information 39 2
The Register 352 1
Business Insider 182 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
The Washington Post 110 1
Associated Press 352 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
Oracle OpenWorld 36 1
Aspen Security Forum 1 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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