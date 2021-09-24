Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Колорадо
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 57
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 8
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
|Twitter 2204 4
|Facebook 3768 4
|VMware 1830 3
|SAP SE 3220 2
|Oracle Corporation 3363 2
|Intel Corporation 4204 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 1
|Trend Micro 346 1
|Cray 50 1
|ServiceNow 49 1
|Smart Way 8 1
|Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
|IBM 3557 1
|EA - Electronic Arts 916 1
|Google LLC 7177 1
|Red Hat 668 1
|Lumen Technologies - CenturyLink 7 1
|Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 51 1
|Rockstar Games 202 1
|Affirmed Networks 4 1
|Новый диск 519 1
|Rimini Street 38 1
|HP - Hewlett-Packard 901 1
|Verizon 372 1
|AT&T Inc 562 1
|Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
|HPE Aruba Networks 68 1
|HP Inc. 2937 1
|Dell Technologies 133 1
|Veeam Software 250 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Lenovo Group 1641 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|Cisco Systems 2056 1
|NetApp 486 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Square 38 2
|CPPIB - CPP Investment Board 4 1
|Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
|Tesla Motors 241 1
|Татнефть 114 1
|Инвестконсалтинг ООО 3 1
|Cushman & Wakefield 5 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
|Bloomberg 786 4
|The Verge - Издание 448 3
|NYT - The New York Times 510 2
|The Information 39 2
|The Register 352 1
|Business Insider 182 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|The Washington Post 110 1
|Associated Press 352 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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