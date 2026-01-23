Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189490
ИКТ 14634
Организации 11346
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26547
Персоны 82187
География 3016
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Duke University Дьюкский университет Университет Дьюка

Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка

СОБЫТИЯ


23.01.2026 Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ 1
07.11.2023 Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны 1
18.02.2022 Новым CFO InDriver назначен Дмитрий Седов 1
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
04.06.2018 Экс-куратор российских ИТ после ухода из Правительства нашел пристанище в «Сколково» 1
20.10.2016 США боятся, что беспилотные автомобили станут оружием для охоты на людей 1
28.05.2014 Учёные помогут парализованному сыграть на Чемпионате мира 1
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ 2
05.08.2013 Петапиксельный мультиглаз от DARPA 1
19.07.2013 Лекарство от хронической боли не вызывает привыкания 1
24.06.2013 Как найти инфекцию до начала болезни 1
19.06.2013 Ученые оснастили стрекозу «шпионским» рюкзаком 1
22.05.2013 Найден новый способ производства чистого водорода 2
05.03.2013 Мозги двух крыс соединили цифровой телепатией 1
19.02.2013 DARPA разработает микрочипы на воде 1
06.02.2013 Новая обшивка корабля "стряхнет" бактерий за борт 1
23.11.2012 Бактерии практикуют самопожертвование 1
25.10.2012 Наум Мардер назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
25.09.2012 Поиски путей лечения от рака привели к дешевому нейлону 1
03.09.2012 Изучены свойства света в масштабах атома 2
22.08.2012 Телеприсутствие: почему программные ВКС-решения берут верх 2
21.06.2012 Фотокамера с разрешением в гигапиксель 1
11.04.2012 Социальный статус макаки влияет на иммунитет 1
28.12.2011 Голуби умеют считать 1
14.12.2011 Вопреки несостоятельности: почему люди верят системе 1
29.09.2011 Солнечные панели удешевят, покрыв медью 1
25.08.2011 Корабли заскользят по океану без трения 1
15.07.2011 Неожиданные способности: ящерицы умеют думать ассоциативно 1
20.09.2010 Раскрыт секрет роста раковых опухолей 2
21.12.2009 Загадка Золотого Сечения: новая попытка разгадки 1
17.02.2009 Разработан игровой алгоритм дистанционного зондирования 1
19.12.2008 Разработан новый источник света 1
17.10.2008 Выявлен неожиданный квантовый эффект 1
04.06.2008 Новый метаматериал полностью поглощает микроволновое излучение 1

Публикаций - 92, упоминаний - 103

Duke University и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25298 3
SDSC - San Diego Supercomputer Center - Суперкомпьютерный центр Сан-Диего 9 2
CNI - Carbon Nanotechnologies 2 2
Samsung Electronics 10682 2
IBM - International Business Machines Corp 9562 2
Галактика - Корпорация 1509 2
Google LLC 12311 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Siemens Shanghai Communication Terminals - Siemens Шанхай Мобильные коммуникации 5 1
Межгорсвязьстрой 8 1
Ростелеком 10381 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3142 1
Cisco Systems 5230 1
Apple Inc 12704 1
Intel Corporation 12568 1
SAS Institute 1039 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
TrueConf - ТруКонф 429 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
Sharp Corporation 1049 1
inDriver 17 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 140 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Canva 34 1
LifeSize 51 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Manticore - Мантикор - Бизнес Связь Холдинг НПП 4 1
Radvision 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Metallica - американская метал-группа 35 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Consumer Watchdog - Foundation for Taxpayer and Consumer Rights 4 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Мосбизнесбанк 2 1
Coursera 60 1
Tesla Motors 432 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Groupe SEB - Tefal 99 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1475 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 292 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1174 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1361 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 491 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 13 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 3
Умные платформы 1873 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1477 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 141 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2263 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 2
Microsoft Windows 16400 4
Microsoft Windows XP 2422 3
Microsoft Windows 95 421 3
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 3
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 2
МТС Future Crew - Membrana 23 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 1
Apple iPad 3943 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
Google Android Studio - Среда разработки 25 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
Intel Pentium II 172 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 3
Keeton Charles - Китон Чарльз 2 2
Schlesinger William - Шлезингер Уильям 2 2
Erickson Barry - Эриксон Барри 3 2
Curtarolo Stefano - Куртароло Стефано 2 2
Schwartz Marianne - Шварц Марианн 4 2
Колмогоров Алексей 2 2
King William - Кинг Уильям 4 2
Dwyer Christopher - Дайер Кристофер 2 2
Smith David - Смит Дэвид 39 2
Brinkema Leonie - Бринкема Леони 4 2
Vissing John - Виссинг Джон 4 2
McNulty Paul - МакНалти Пол 5 2
LaBean Thom - ЛаБин Том 2 2
Gaddy Clifford - Гадди Клиффорд 2 2
Bennett Vann - Беннетт Ванн 2 2
Sundrum Raman - Сандрам Раман 2 2
Путин Владимир 3376 2
Кирпичников Михаил 5 2
Седов Дмитрий 2 1
Эверстова Надежда 1 1
Уржумов Ярослав 1 1
Leonardo Anthony - Леонардо Энтони 1 1
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 1
Shapiro Ehud - Шапиро Эхуд 7 1
Pearson Douglas - Пирсон Дуглас 1 1
Ипатьев Владимир 1 1
Bevan William - Беван Уильям 1 1
Shetty Ashok - Шетти Ашок 1 1
Marks Tobin - Маркс Тобин 3 1
Greenleaf Allan - Гринлиф Аллан 2 1
Simpson John - Симпсон Джон 4 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Thomas John - Томас Джон 5 1
Акимов Максим 192 1
Лагода Георгий 60 1
Дворкович Аркадий 211 1
Вексельберг Виктор 154 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Сурков Владислав 73 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 47
США - Северная Каролина 322 15
Россия - РФ - Российская федерация 157877 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 7
США - Калифорния 4777 7
Земля - планета Солнечной системы 10684 6
Европа 24660 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 3
Япония 13561 3
Швеция - Королевство 3718 3
Индия - Bharat 5719 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 3
Германия - Федеративная Республика 12950 3
Италия - Итальянская Республика 4432 3
Великобритания - Лондон 2410 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 810 3
США - Колорадо 385 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Малайский архипелаг - Калимантан - Борнео 21 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 2
Франция - Французская Республика 7988 2
Дания - Копенгаген 155 2
Россия - СФО - Новосибирск 4685 2
Бразилия - Федеративная Республика 2455 2
Солнечная система - Solar system 2549 2
Индонезия - Республика 1016 2
Германия - Бавария - Мюнхен 479 2
Швейцария - Цюрих 277 2
США - Колумбия - Вашингтон 1454 2
Танзания - Объединённая Республика 78 2
США - Вирджиния - Виргиния 276 2
Александрия 46 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 2
Германия - Саксония-Анхальт - Галле 7 1
Мексика - Гвадалахара 13 1
Бразилия - Ресифи 1 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 17
Зоология - наука о животных 2792 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 10
Молекула - Molecula 1084 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 7
Энергетика - Energy - Energetically 5528 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 6
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 5
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 137 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 4
Английский язык 6881 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 3
Орехи - Nuts 58 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 3
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 3
Металлы - Медь - Copper 828 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 3
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 3
Phys.org 972 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
New Scientist 1448 4
ScienceDaily 400 4
TerraDaily 141 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 3
EurekAlert 291 3
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 2
Nature 821 2
Psychological Science 8 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Ultrasound in Medicine & Biology 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
The Register - The Register Hardware 1711 1
NYT - The New York Times 1090 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
AP - Associated Press 2006 1
The Independent 32 1
PhysicsWorld 90 1
LiveScience 154 1
Die Welt 80 1
Independent 111 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Gartner - Гартнер 3616 1
CNews Мишень 173 1
Wainhouse Research 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 5
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 3
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1653 3
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 19 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
NIDA - National Institute on Drug Abuse - Национальный институт изучения злоупотребления лекарственными препаратами 1 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 1
University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 263 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1285 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CiscoLive! 10 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще