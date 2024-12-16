Google Android Studio Среда разработки
Google Android Studio и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
|Eclipse Foundation 25 1
|TechPowerUp 16 1
|Ars Technica 419 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|The Next Web 84 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.