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Google Android Studio Среда разработки



16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 1
15.07.2024 Selectel запустил «мобильную ферму» для удаленного тестирования приложений на смартфонах 1
07.08.2023 Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты 1
13.07.2023 Selectel приглашает протестировать ферму мобильных устройств 1
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков 1
19.03.2021 Программист «Крок» создал клиент Clubhouse для любой ОС 1
24.02.2021 Telegram превращается в Clubhouse. В мессенджере появились «комнаты» для общения голосом 1
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений 1
18.05.2017 Google переводит Android на язык программирования из России 1
14.12.2016 Google выпустила новую ОС 1
08.04.2016 Google хочет перевести Android на язык программирования для iPhone и iPad 1
17.02.2016 TrueConf представил платформу для разработчиков интегрированных решений видеосвязи 1
30.06.2014 Как создаются Интернет-вещи? 1
20.05.2013 Новая среда разработки Android Studio создана на основе российского проекта 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Google Android Studio и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 15
JetBrains 66 6
Apple Inc 12101 6
Oracle Corporation 6688 4
GitHub 814 4
X Corp - Twitter 2845 3
Microsoft Corporation 24625 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Telegram Group 1983 3
Samsung Electronics 10255 2
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
8213 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Selectel - Селектел 385 2
Ростелеком 9702 1
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
HP Inc. 5685 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Autodesk 609 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
SAS Institute 971 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Schneider Electric 575 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 1
Canva 16 1
Крок - Croc 1777 1
Xiaomi 1732 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Huawei 3933 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Honeywell 282 1
Snapchat 129 1
Blender 38 1
Coursera 50 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Visa International 1949 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Tesla Motors 396 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Hyundai Motor Company 383 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Резонанс НПП 370 1
Unsplash 765 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1205 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Eclipse Foundation 25 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 3
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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