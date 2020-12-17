Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей

Google готовится закрыть проект Android Things – операционной системы на базе Android для устройств интернета вещей. Она так и не стала популярной, хотя Google даже собиралась интегрировать ее в свои собстственные гаджеты интернета вещей. Android Things прекратит свое существование в начале 2022 г., и ее альтернативы у Google пока нет.

Минус один проект Google

Корпорация Google объявила о решении закрыть программную платформу Android Things, которую она многие годы позиционировала как перспективную операционную систему интернета вещей. Как пишет портал Android Police, проект полностью прекратит свое существование в самом начале 2022 г., но Google планирует закрывать его постепенно в течение всего 2021 г.

История Android Things, как сообщал CNews, началась в декабре 2016 г. Платформа позволяет разработчикам использовать инструменты для мобильной ОС Android (Android Studio, Android SDK, Google Play Services, Google Cloud Platform и др.), что, по прогнозам Google, должно было сделать привлечь к ней внимание не только самих девелоперов, но и конечных потребителей.

Android Things предлагает возможность оптимизации под самые разные маломощные устройства, среди которых аудиотехника, камеры безопасности, роутеры и т. д., способные объединяться в сеть между собой (интернет вещей). Google даже договорилась с целым рядом производителей такого оборудования – Raspberry, NXP, Intel и др., чтобы ее новая ОС работала на их аппаратных решениях (компьютеры Pi 3, Pico и Edison соответственно) и собиралась использовать ее в собственных гаджетах, включая умные колонки. Тем не менее, за четыре года Android Things так и не была установлена ни на одно серийное устройство Google.

Этапы закрытия

О постепенном прекращении работы Android Things Google сообщила почти за три недели до начала первого этапа закрытия проекта. Он назначен на 5 января 2021 г, и с этого дня Google перестанет принимать на рассмотрение новые проекты с использованием ПК NXP i.MX7D или Raspberry Pi 3B – это последние устройства, официально совместимые с Android Things.

Никакой другой ОС для устройств интернета вещей у Google пока нет

Google сообщила, что девелоперы существующих проектов могут продолжать использовать консоль разработки Android Things Console для создания образов системы и рассылки обновлений «во воздуху» (on the air, OTA), но только до второго этапа закрытия, назначенного на 5 января 2022 г. В этот день платформа Android Things окончательно прекратит свое существование, а все данные по ней будут безвозвратно удалены.

Как Google создавала ОС для интернета вещей

Android Things – это вторая по счету попытка создать универсальную программную платформу для интернета вещей. Первой был проект Brillo, дебютировавший в конце мая 2015 г.

ОС Brillo была создана на базе все той же Android – мобильная система Google поделилась с «родственницей» некоторыми базовыми компонентами, перечень которых Google так и не раскрыла. Разработчик оптимизировали размер системы и ее системные требования, чтобы та могла запускаться даже на базовых устройствах интернета вещей – ей требовалось менее 32 МБ оперативной памяти для полноценной работы.

Android Things просуществовала четыре года, но оказалась невостребованной

Brillo поддерживала обмен данными по протоколам Wi-Fi и Bluetooth, а также имела в распоряжении собственный протокол обмена данными под названием Weave. Он предназначен для передачи информации между устройствами на базе этой операционки Brillo и устройствами на Android и iOS, в том числе и через облачные сервисы, что означало возможность управления устройствами интернета вещей из любой точки мира. Сам Weave был разработан совместно с компанией Nest Labs, которую Google купила в январе 2014 г. за $3,2 млрд.

Разработка Brillo была прекращена спустя полтора года с момента анонса ОС, и Google сосредоточилась на развитии Android Things. Одним из факторов, повлиявших на закрытие Brillo, было отсутствие в ней поддержки популярных среди девелоперов инструментов разработки Android, что, по версии Google, сдерживало темпы ее распространения. Но если у Brillo имелась замена в виде Android Things, то для последней преемника Google пока не выпустила.

Десятки закрытых проектов

Android Things – не первый и не последний проект Google, который в скором будущем будет закрыт. Например, 1 января 2021 г. перестанет существовать музыкальный сервис Google Play Music, запущенный с 2011 г. и отправленный на покой по причине своей непопулярности у пользователей.

Весной 2019 г. Google закрыла свою социальную сеть G+ из-за слишком большого количества брешей в системе ее безопасности, а в сентябре 2018 г. такая участь постигла почтовый сервис Inbox – Google полностью сосредоточилась на Gmail. В апреле 2018 г. Google свернула два популярных проекта – сервис сокращения URL-адресов goo.gl и мессенджер Allo.

В 2014 г. Google распрощалась с сервисом «Вопросы и ответы», позволявшим уточнить полезную информацию на многих языках (аналог Ответы@Mail.Ru). То же случилось в 2013 г. с некогда популярным онлайн-фотохранилищем Picasa Web Albums наряду с проектом Google Reader, обеспечивавшим агрегированное чтение RSS-лент.

В 2012 г. Google уничтожила сразу пять своих сервисов, включая видеосервис Google Video, идентификационный сервис iGoogle, приложение Google Symbian Search App, виджет Google Talk Chatback и корпоративное решение Google Mini. До этого Google закрыла несколько десятков проектов, которым не удалось добиться широкой популярности. Самые известные из попавших ранее «под нож» проектов – это Google Wave, Knol, Google Gears, Google Search Timeline, Slide, Google Friend Connect, Google Pack, Google Web Security, YouTube Gaming и Google Titan.