Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Google похоронил свой музыкальный сервис, но предложил альтернативу

Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

Google полностью закрыл сервис Play Music, запущенный им в 2011 г. Он проиграл конкуренцию, получив почти в 10 раз меньше платных подписчиков, чем Spotify, и в четыре раза меньше, чем Apple Music. 1 января 2021 г. Google удалит фонотеку всех пользователей, а до этого момента ее можно перенести в YouTube Music – преемника Play Music.

Минус один сервис Google

Интернет-гигант Google окончательно закрыл музыкальный сервис Play Music. Как пишет профильный портал 9to5Google, он перестал работать для пользователей по всему миру, просуществовав, в общей сложности, немногим более девяти лет.

Зайти на Play Music больше не получится ни через браузер на компьютере, планшете или смартфоне, ни через фирменное мобильное приложение. Попытка сделать это приведет к появлению на экране надписи «Google Play Music is no longer available».

Отказ Google от Play Music продиктован тем, что у компании есть другой музыкальный сервис, YouTube Musiс, появившийся весной 2018 г. во многих странах мира, включая Россию. Оригинальный Play Music заработал в середине ноября 2011 г.

Месяц на сохранение данных

Формально Play Music просуществует еще около месяца, но будет работать в максимально ограниченном режиме. Пользователям недоступны ни музыкальные треки, ни плейлисты, ничего – они могут лишь управлять ранее накопленной фонотекой.

play600.jpg
Play Music пополнил виртуальное кладбище проектов Google

Вариантов сравнительно немного – до конца декабря 2020 г. можно или перенести все свои треки в YouTube Music при помощи встроенной в этот сервис утилиты, либо скачать их на устройство, но с 1 января 2020 г. обе эти опции станут недоступны, а вся фонотека будет удалена.

Можно укорить этот процесс и выбрать вариант немедленного удаления аккаунта в Play Music, если годами собираемый список треков и предпочтений больше не требуется. В этом случае можно будет начать пользоваться YouTube Music или любым другим музыкальным сервисом, например, Spotify, работающим в России с июля 2020 г., «с чистого плейлиста».

Постепенное прощание с сервисом

О подготовке к прекращению работы Play Music Google объявил в начале августа 2020 г. Его закрытие было постепенным и началось в сентябре 2020 г., когда доступ к нему потеряли жители Южной Африки и Новой Зеландии.

Следующим шагом Google на пути к этой цели стал вывод из строя приложения Google Play Music Manager для операционной системы Windows 10. Оно использовалось для управления всеми загрузками в Google Play Music, но вместо них в его окне стало выводиться оповещение о недоступности этой информации.

play601.png
Единственное, что осталось от приложения Play Music Manager для WIndows

С конца октября 2020 г. Google начал закрывать Play Music во всех регионах мира. Был прекращен стриминг музыки, закрыт доступ к общей фонотеке, осталась лишь возможность переноса данных в YouTube Music, хотя дату окончательного его удаления Google не называл. Теперь же известно, что Play Music окончательно канет в небытие 1 января 2021 г.

Возможная причина закрытия

Отказ от Play Music может быть следствием не только появления нового музыкального сервиса в экосистеме Google. Не исключено, что на принятии компанией такого решения отразилась и невысокая в сравнении с конкурентами его популярность.

За девять лет своего существования Play Music сумел набрать около 15 млн платных подписчиков. С одной стороны, это достаточно много, но, с другой, у Apple еще в июне 2019 г. их насчитывалось свыше 60 млн (более позднюю статистику Apple не раскрывает). У Spotify по итогам III квартала 2020 г. этот показатель равен 144 млн, но таких результатов он достиг за 14 лет существования (сервис запущен в 2006 г.).

Что такое YouTube Music

YouTube Music, преемник Google Play Music, образовался в конце мая 2018 г. в результате ребрендинга платного сервиса YouTube Red. Он был переименован в YouTube Premium, а YouTube Music отделился от него и стал новым самостоятельным проектом Google.

play603.jpg

Мобильная версия YouTube Music

Сразу после запуска YouTube Music стали известны его цены в России – месячная подписка на новый музыкальный сервис Google стоила пользователям 229 руб. Немногим больше им нужно было заплатить за YouTube Premium – 249 руб.

play602.jpg

Новые российские расценки на музыкальный сервис Google

На декабрь 2020 г. в России действовали совсем другие расценки – Google оставил только подписку YouTube Premium, в которую входит и YouTube Music, и она стоит 199 руб. в месяц, плюс доступен бесплатный пробный период на 30 дней.



Другие материалы рубрики

Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков

Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд

«Яндекс» создал «убийцу» «Авито»

Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин

Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon

Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор Zoom

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Техноблог

Можно ли использовать смартфон с разбитым дисплеем?

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать