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Google Inbox

Google Inbox

УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Россиян погнали из сообщества Python. Пока только избранных, но критерии отбора до предела странные 1
07.08.2023 «Почта Mail.ru» получила новый домен xmail.ru 1
12.08.2022 Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию 1
18.02.2022 Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало 2
10.11.2021 7 самых полезных расширений для Gmail 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
16.01.2020 Google «убивает» приложения Chrome 1
09.10.2018 Google+ закрывается. Почему Google решила убить свою соцсеть? 1
12.04.2018 Google полностью переделает дизайн Gmail 2
11.12.2015 Обновилось Android-приложение Wrike для управления проектами и командной работы 1
10.11.2015 Google сделал искусственный интеллект доступным каждому разработчику 1
02.12.2014 Microsoft купила аналог «умных» почтовых программ Mailbox и Google Inbox 1
23.10.2014 Официально: Google запустил «почту нового поколения». ВИДЕО 2
22.10.2014 Google создает революционный продукт на основе GMail 1
17.08.2011 LinkedIn улучшила дизайн и скорость работы приложений для iPhone и Android 1
15.08.2007 Софт для смартфонов: джентльменский набор 1
14.06.2005 СА выпустила антиспамовый фильтр 1
03.02.2005 У ASUS появился первый коммуникатор 1
13.01.2005 "Смартфонные" черви: новый натиск 1
06.08.2004 Практика: Как настроить e-mail на сотовом телефоне 1
09.09.2003 Symantec представил Norton Internet Security 2004 1
20.06.2003 Через пару лет спамеры разорятся 1
06.06.2003 Tanatos.b: возвращение червя 1
21.02.2003 Office 11 beta 2 стала доступна для скачивания лишь на 2 часа 1
07.05.2002 Червь VBS/Chick.D обещает нам рассказать нечто о Билле Гейтсе 1
26.03.1999 Предложено решение на основе интеграции FACSys и ThruFax для преобразования входящих факсимильных сообщений в текстовые файлы 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Google Inbox и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12019 10
Microsoft Corporation 24949 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 2
X Corp - Twitter 2889 1
Meta Platforms - Facebook 4482 1
Intel Corporation 12356 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4248 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5087 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 1
Lenovo Motorola 3509 1
Yahoo! 3699 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
HTC Corporation 1501 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Dropbox 504 1
F-Secure 211 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Wrike 28 1
Office Assistant 7 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 84 1
Blink 47 1
Otello Corporation - Opera Software 334 1
Adobe Figma 53 1
DocuSign 18 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 1
VK - Mail.ru Group 3495 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5034 1
U.S. Federal government - U.S. FEC - Federal Elections Commission - Федеральная избирательная комиссия США 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13070 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25153 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26304 7
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1903 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9486 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1886 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7590 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13044 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4099 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7473 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8694 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1707 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10938 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24908 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25073 4
Website URL - Uniform Resource Locator 923 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12688 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5115 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3050 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7752 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14115 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7155 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13163 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1951 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2999 3
Оповещение и уведомление - Notification 5009 3
FDL - Firebase Dynamic Links 4 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 2
Умные платформы 1788 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9636 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 454 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 232 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 553 2
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 165 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11734 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1437 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 2
Google Android 14380 9
Google Gmail 964 9
Microsoft Windows 16019 6
Apple iOS 8026 5
Google Chrome - браузер 1603 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2006 4
Microsoft Outlook 1424 4
Google Reader 36 3
Google goo.gl 20 3
Google Talk - Google Chat 159 3
Google Video - видеосервис 61 3
Google Gears 18 3
Google Search Timeline 5 3
Google Pack 13 3
Google Web Security 6 3
Google Titan 4 3
Google Picasa Web Albums 156 3
Google YouTube Gaming 5 3
Google iGoogle - идентификационный сервис 21 3
VK - Mail.ru Ответы@Mail.Ru 15 3
Google Symbian Search App 4 3
Google Mini 10 3
Apache Wave - Google Wave 35 3
Google Knol 14 3
Google Friend Connect 5 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7196 3
Nokia Symbian OS 1402 3
Opera Browser - Браузер 1028 3
Google Chrome Apps 5 2
JavaScript - JS - язык программирования 1274 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
Apple iPad 3891 2
Oracle Java - язык программирования 3182 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Google Now 77 2
Mozilla Firefox - браузер 1902 2
VK - Mail.Ru Почта 351 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 803 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 68 2
Smith Ben - Смит Бен 2 1
Константинов Константин 32 1
Клинаичев Андрей 33 1
Soltero Javier - Солтеро Хавьер 2 1
Демидов Михаил 133 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 1
Матюшков Артем 1 1
Monet Claude - Моне Клод 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17638 2
Индия - Bharat 5581 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1102 1
Китай - Тайвань 4068 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1029 1
Филиппины - Республика 576 1
Португалия - Португальская Республика 932 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
Италия - Итальянская Республика 4397 1
Франция - Французская Республика 7922 1
Бразилия - Федеративная Республика 2411 1
Турция - Турецкая республика 2437 1
Испания - Королевство 3742 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Япония 13397 1
Южная Корея - Республика 6755 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 37 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11213 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 140 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5778 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2569 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14380 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1686 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5307 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30641 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2417 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2190 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5140 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 290 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1508 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2533 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2843 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 500 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11331 1
Wired - Издание 238 1
Crunchbase 74 1
Ars Technica 429 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 53 1
Silicon 487 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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