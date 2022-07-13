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Палеонтология Динозавры Dinosauria Dinosaurs

Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs

Полный скелет тираннозавра «T. rex Шэнь». Родом из мелового периода (68–66 миллионов лет назад), Шэнь был обнаружен в штате Монтана. Образец имеет размеры 13 м в длину, 4,8 м в высоту, 2,1 м в ширину и весит более 1360 кг с плотностью костей 54%. Полный скелет тираннозавра «T. rex Шэнь». Родом из мелового периода (68–66 миллионов лет назад), Шэнь был обнаружен в штате Монтана. Образец имеет размеры 13 м в длину, 4,8 м в высоту, 2,1 м в ширину и весит более 1360 кг с плотностью костей 54%.
Полный скелет тираннозавра «T. rex Шэнь». Родом из мелового периода (68–66 миллионов лет назад), Шэнь был обнаружен в штате Монтана. Образец имеет размеры 13 м в длину, 4,8 м в высоту, 2,1 м в ширину и весит более 1360 кг с плотностью костей 54%.


13.07.2022 Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
04.04.2022 Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
03.01.2022 Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
16.12.2016 Ученые заглянули в прошлое на 66 млн лет с помощью томографа
14.10.2015 Спор окончен: динозавры могли быть быстрыми
12.05.2015 Биологи создали кур-динозавров
12.09.2014 Ученые нашли первого водоплавающего парусного динозавра
25.02.2013 Почему у динозавров самые длинные шеи
12.10.2012 Динозавров не возродить из ДНК
24.02.2012 Репринт динозавра
02.02.2012 Причина господства: динозавры оказались шустрее
22.11.2011 Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде
31.10.2011 Сезонную миграцию придумали динозавры
22.09.2011 Почему вымерли динозавры? Баптистина не при чем
23.06.2011 У динозавров была человеческая температура
14.06.2011 В Англии найден динозавр-лилипут
19.05.2011 Динозавров хотят сократить
19.05.2011 Робот-динозавр
18.04.2011 Динозавры были ночными хищниками
04.03.2011 Останки динозавра-культуриста нашли в Америке
25.02.2011 Тираннозавры не брезговали падалью
14.02.2011 Крылья подтверждают: птицы произошли от динозавров
01.02.2011 Найден новый вид рогатых динозавров
01.02.2011 Разрушение мифа: удар астероида не погубил динозавров
14.01.2011 Найден прародитель динозавров
07.12.2010 В Южной Корее обнаружен новый динозавр
29.11.2010 Смерть динозавров позволила млекопитающим подрасти
06.10.2010 Самые древние динозавры найдены в Польше
12.11.2009 Подтверждается теплокровность двуногих динозавров
13.10.2009 Типологию динозавров предложено сократить
10.07.2009 "Ледниковый период 3: Эра динозавров" в продаже
30.06.2009 "Ледниковый период 3: Эра динозавров" в печати
03.10.2008 В Китае обнаружено еще 90 окаменелостей динозавров
18.09.2008 Племя динозавров стало жертвой классификаторов
24.07.2008 Почти настоящий динозавр
23.05.2008 В Саудовской Аравии впервые обнаружены следы динозавров
18.04.2008 Северо-Западный Китай 130 млн. лет назад был "царством динозавров"
13.02.2008 В Китае обнаружены останки ранее не известного науке динозавра
19.12.2007 Шейхи вложат $1 млрд. в динозавров
17.12.2007 Разработан дружественный человеку робот-динозавр

Публикаций - 261, упоминаний - 393
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