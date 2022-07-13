Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs

Полный скелет тираннозавра «T. rex Шэнь». Родом из мелового периода (68–66 миллионов лет назад), Шэнь был обнаружен в штате Монтана. Образец имеет размеры 13 м в длину, 4,8 м в высоту, 2,1 м в ширину и весит более 1360 кг с плотностью костей 54%.