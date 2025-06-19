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Палеонтология Динозавры Dinosauria Dinosaurs
СОБЫТИЯ
|19.06.2025
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Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
дилов, поскольку большинство из них жили исключительно на суше. Себециды действовали как плотоядные динозавры, гоняясь за добычей на своих четырех длинных гибких конечностях и разрывая ее своим
|03.05.2025
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Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
енами» нодозавридами. Впервые ученые идентифицировали окаменелые следы, принадлежащие бронированным динозаврам с хвостовыми булавой. Эти следы возрастом 100 миллионов лет были обнаружены в Кана
|03.04.2025
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Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
и орнитопода. Процесс извлечения блока, включающего останки динозавра. Изображение: NMS Цераподовые динозавры являются основной группой птицетазовых (птицетазовых) динозавров, которые имеют таз
|14.02.2025
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Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Исследователи утверждают , что огромный, исключительно хорошо сохранившийся череп динозавра, обнаруженный при раскопках в Китае, принадлежит ранее не встречавшемуся виду. Ранн
|10.11.2024
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Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
лько массовых вымираний. Последнее из них случилось 66 миллионов лет назад на границе мелового и палеогенового периодов (граница K-Pg) и привело к потере примерно 60% видов планеты, включая нептичьих динозавров.Считается, что массивный Чиксулубский метеорит, столкнувшийся с Землей в районе современного Мексиканского залива, сыграл ключевую роль в этом вымирании. Доказательствами этой теории
|24.09.2024
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Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
есовать ученых, и одна из неразрешенных на сегодня задач заключалась в том, что коллаген в скелетах динозавров остается нетронутым на протяжении миллионов лет, несмотря на то, что содержит хими
|25.12.2023
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Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров
вают, что отложения, подвергшиеся воздействию астероида, соответствуют границе мелового и палеогенового периода – осадочному слою, обозначающему конец мелового периода и последнее известное появление динозавров – существует некоторая неопределенность относительно точного времени удара, ограниченная разрешением данных.
|17.11.2023
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Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
птерозавра возрастом 145 миллионов лет — это ныне вымершие летающие рептилии, которые жили вместе с динозаврами. Существо, найденное в Баварии (Германия) получило прозвище «Элвис» из-за большог
|19.09.2023
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Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
шие передние лапы. Эти два новых вида динозавров принадлежат к семейству Abelisauridae — плотоядным динозаврам, аналогам тираннозавров Северного полушария. Они жили в конце мелового периода. Х
|25.08.2023
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Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
ертельный удар более крупному динозавру, прежде чем они оба были погребены под раскаленным потоком. Динозавры и млекопитающие сосуществовали на протяжении последних примерно 230 миллионов лет.
|15.06.2023
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Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности
дов птиц. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, позволяет предположить, что птичьи динозавры тоже обладали такими нейрокогнитивными способностями, и это предшествовало появлени
|16.05.2023
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Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
мог быть гораздо более тонким и мелодичным, чем ранее предполагалось. До этого ученые считали, что динозавры издавали крокодилье ворчание, шипение, урчание и рев. Однако гортань найденного анк
|27.03.2023
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Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими
ими видами. Однако ученым крайне редко удается найти убедительные доказательства того, как питались динозавры, из-за сложности сохранения содержимого кишечника на протяжении стольких лет. Не вс
|15.02.2023
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Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые
нозавров, исследование демонстрирует еще и тот факт, что палеонтологам очень сложно делать выводы о динозаврах на основе имеющегося материала. Размер выборки по-прежнему настолько мал, что это
|01.10.2022
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Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
райне редко, но у некоторых видов она сохраняется чаще, чем у других. В частности, именно утконосые динозавры — одна из тех групп, у которых кожа остается сохранной чаще всего. Обычно ее обнару
|13.07.2022
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Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
бескрайней пустыне, принадлежит тероподу-абелизавриду. Это семейство также известно как абелевские динозавры – группа двуногих плотоядных хищников. Художественное изображение абелизаврида. Изо
|04.04.2022
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Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
серы: облако сернистого газа поднялось на высоту стратосферы и перекрыло доступ к Земле солнечным лучам. Это привело к резкому охлаждению поверхности планеты и массовому вымиранию фауны, в частности, динозавров. Кроме того, впоследствии сера выпала на землю вместе с кислотными дождями, что также сказалось на фауне. Особенно пострадали морские обитатели, так как сера вымывалась из земли в мо
|03.01.2022
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Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
при ударе, составила примерно 100 миллионов мегатонн, что сравнимо с 10 миллиардами бомб масштаба Хиросимы, взорвавшихся одновременно. Столкновение вызвало ударную зиму, которая уничтожила нептичьих динозавров и более 75% всех видов на Земле. Моделирования, проведенные в 2018 году, установили, что цунами достигло максимальной высоты около 1500 метров. Удар, в результате которого образовалс
|30.04.2021
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Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр
ого музея. Они смоделировали мышцы, внутренние органы и предположили, что длинный мускулистый хвост динозавра при ходьбе двигался вверх-вниз. Анимация ходьбы тираннозавра с учетом резонирования
|16.12.2016
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Ученые заглянули в прошлое на 66 млн лет с помощью томографа
, однако столкнулись с определенными трудностями, — рассказала Анна Шульп, палеонтолог и эксперт по динозаврам музея «Натуралис». — В останках животных содержится пирит, богатый железом минерал
|14.10.2015
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Спор окончен: динозавры могли быть быстрыми
ская скорлупа имеет возраст примерно 80 млн лет и принадлежит зауроподам титанозаврам — крупнейшим динозаврам с длинной шеей и массой до 110 т. Другая скорлупа, из Монголии, принадлежит овирап
|12.05.2015
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Биологи создали кур-динозавров
ров было за рамками протокола исследований, так что эмбрионы были уничтожены еще до того, как птицы-динозавры вылупились из яиц. Автор исследования палеонтолог Бхарт-Анжан Бхуллар В настоящее
|12.09.2014
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Ученые нашли первого водоплавающего парусного динозавра
ные кости, которые, видимо, позволяли ему нырять и охотиться на подводных обитателей. Кроме того, у динозавра были ноги, приспособленные для гребли и высокий спинной нарост-плавник, похожий на
|17.07.2013
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Тираннозавр рекс все-таки был хищником
йдено немало зубов тираннозавра, которые доказывали, что они жевали мясо других динозавров. Но были динозавры в это время еще живы или уже мертвы? Точного ответа на этот вопрос не было. То есть
|25.02.2013
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Почему у динозавров самые длинные шеи
огла достигать впечатляющих впечатляющих семи метров, вероятно потому? что вода, в которой жили эти динозавры, поддерживала ее вес. Но и эта шея была, как минимум вдвое меньше, чем у зауроподов
|05.02.2013
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Обнаружен новый вид птерозавров
Новый вид птерозавров, летающих рептилий времен динозавров, был обнаружен учеными Общества музеев Трансильвании (Румынии), Университета Саутгемптона (Великобритания) и Национального музея в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Окаменелости найдены в п
|12.10.2012
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Динозавров не возродить из ДНК
Возможно, эта мечта и так была невероятной, но теперь ученые окончательно положили конец надеждам на возрождение динозавров из ДНК. Изучение окаменелостей, найденных в Новой Зеландии, позволило выяснить, что период полураспада ДНК составляет 521 год. Палеонтологи под руководством Мортена Аллентофта в Унив
|16.04.2012
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Гипотеза: есть планеты, на которых живут разумные динозавры
Исследование профессора Колумбийского университета Рональда Бреслоу открывает новый взгляд на возможную инопланетную жизнь. Не исключено, что на других планетах могут жить разумные «тираннозавры» с интеллектом и хитростью людей, и нам лучше с ними не встречаться. Рональд Бреслоу пытается разгадать главную тайну жизни: почему земные аминокислоты (которые составляют белки),
|24.02.2012
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Репринт динозавра
Сотрудники университета Дрекселя решили создать роботизированную копию динозавра. Для этого они собрали имеющиеся кости динозавра и воссоздали их в виде деталей будущей конструкции, используя 3D-сканер и 3D-принтер. Каждая кость была последовательно отскани
|02.02.2012
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Причина господства: динозавры оказались шустрее
овершенно неожиданным противником – архозавроморфами, рептилиями, от которых впоследствии произошли динозавры, крокодилы и т.п. Очень быстро архозавры одержали над протомлекопитающими внушитель
|22.11.2011
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Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде
При раскопках в пустыне Гоби (формация Джадочта) экспедиция палеонтологов из Университета Роде Айленд (США) обнаружила гнездо с малышами протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) – динозавров, живших на территории сегодняшней Монголии примерно 70 миллионов лет назад. Это первая находка такого рода, свидетельствующая о том, что протоцератопсы заботились о своих детенышах и
|31.10.2011
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Сезонную миграцию придумали динозавры
жизни путешествовали между местностями, расположенными на удалении 300 км друг от друга. О том, что динозавры не были домоседами, геохимику из Колледжа Колорадо Генри Фрике и его коллегам расск
|22.09.2011
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Почему вымерли динозавры? Баптистина не при чем
В деле о гибели динозавров должен поменяться главный подозреваемый, считают астрономы НАСА. Изучая инфракрасные снимки астероидов, сделанные космическим телескопом WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), о
|23.06.2011
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У динозавров была человеческая температура
ра тела брахиозавров составляла 38,2°C, а камарозавров она была ниже – 35,7 градуса. Иными словами, динозавры были теплее нынешних крокодилов и холоднее нынешних птиц, и ближе всего к человеку.
|14.06.2011
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В Англии найден динозавр-лилипут
Палеонтологи нашли на юге Англии, возможно, самого маленького динозавра в мире. Ископаемая рептилия была в длину около фута (менее 40 см) и, по оценке спец
|19.05.2011
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Динозавров хотят сократить
г от друга – это часто может ввести палеонтолога в заблуждение. Именно из-за этого, считает Хорнер, динозавр Nanotyrannus, останки которого впервые были раскопаны еще в 1940-м году, вполне може
|19.05.2011
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Робот-динозавр
Создан робот в виде динозавра. Он умеет распознавать голос, а также RFID-метки
|18.04.2011
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Динозавры были ночными хищниками
Ранее считалось, что для поддержания энергетического баланса динозавры должны были вести только дневной образ жизни, отдавая ночь во власть млекопитающим.
|04.03.2011
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Останки динозавра-культуриста нашли в Америке
оде, исчезли. Ученые долго считали, что в Меловом периоде их полностью заменили утконосые и рогатые динозавры, но сейчас их то и дело находят в отложениях раннего Мелового периода, причем в том
|25.02.2011
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Тираннозавры не брезговали падалью
, что молодняк жил в других местах, как это нередко бывает у отдельных видов. А крупнейшие взрослые динозавры могли быть просто редки. Это делает картину жизни динозавров позднего мелового пери
Палеонтология и организации, системы, технологии, персоны:
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