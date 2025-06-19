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Палеонтология Динозавры Dinosauria Dinosaurs

Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs

Полный скелет тираннозавра «T. rex Шэнь». Родом из мелового периода (68–66 миллионов лет назад), Шэнь был обнаружен в штате Монтана. Образец имеет размеры 13 м в длину, 4,8 м в высоту, 2,1 м в ширину и весит более 1360 кг с плотностью костей 54%. Полный скелет тираннозавра «T. rex Шэнь». Родом из мелового периода (68–66 миллионов лет назад), Шэнь был обнаружен в штате Монтана. Образец имеет размеры 13 м в длину, 4,8 м в высоту, 2,1 м в ширину и весит более 1360 кг с плотностью костей 54%.
Полный скелет тираннозавра «T. rex Шэнь». Родом из мелового периода (68–66 миллионов лет назад), Шэнь был обнаружен в штате Монтана. Образец имеет размеры 13 м в длину, 4,8 м в высоту, 2,1 м в ширину и весит более 1360 кг с плотностью костей 54%.

СОБЫТИЯ


19.06.2025 Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

дилов, поскольку большинство из них жили исключительно на суше. Себециды действовали как плотоядные динозавры, гоняясь за добычей на своих четырех длинных гибких конечностях и разрывая ее своим
03.05.2025 Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

енами» нодозавридами. Впервые ученые идентифицировали окаменелые следы, принадлежащие бронированным динозаврам с хвостовыми булавой. Эти следы возрастом 100 миллионов лет были обнаружены в Кана
03.04.2025 Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

и орнитопода. Процесс извлечения блока, включающего останки динозавра. Изображение: NMS Цераподовые динозавры являются основной группой птицетазовых (птицетазовых) динозавров, которые имеют таз
14.02.2025 Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Исследователи утверждают , что огромный, исключительно хорошо сохранившийся череп динозавра, обнаруженный при раскопках в Китае, принадлежит ранее не встречавшемуся виду. Ранн
10.11.2024 Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

лько массовых вымираний. Последнее из них случилось 66 миллионов лет назад на границе мелового и палеогенового периодов (граница K-Pg) и привело к потере примерно 60% видов планеты, включая нептичьих динозавров.Считается, что массивный Чиксулубский метеорит, столкнувшийся с Землей в районе современного Мексиканского залива, сыграл ключевую роль в этом вымирании. Доказательствами этой теории
24.09.2024 Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

есовать ученых, и одна из неразрешенных на сегодня задач заключалась в том, что коллаген в скелетах динозавров остается нетронутым на протяжении миллионов лет, несмотря на то, что содержит хими
25.12.2023 Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

вают, что отложения, подвергшиеся воздействию астероида, соответствуют границе мелового и палеогенового периода – осадочному слою, обозначающему конец мелового периода и последнее известное появление динозавров – существует некоторая неопределенность относительно точного времени удара, ограниченная разрешением данных.
17.11.2023 Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

птерозавра возрастом 145 миллионов лет — это ныне вымершие летающие рептилии, которые жили вместе с динозаврами. Существо, найденное в Баварии (Германия) получило прозвище «Элвис» из-за большог
19.09.2023 Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

шие передние лапы. Эти два новых вида динозавров принадлежат к семейству Abelisauridae — плотоядным динозаврам, аналогам тираннозавров Северного полушария. Они жили в конце мелового периода.  Х
25.08.2023 Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

ертельный удар более крупному динозавру, прежде чем они оба были погребены под раскаленным потоком. Динозавры и млекопитающие сосуществовали на протяжении последних примерно 230 миллионов лет.

15.06.2023 Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

дов птиц. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, позволяет предположить, что птичьи динозавры тоже обладали такими нейрокогнитивными способностями, и это предшествовало появлени
16.05.2023 Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

мог быть гораздо более тонким и мелодичным, чем ранее предполагалось. До этого ученые считали, что динозавры издавали крокодилье ворчание, шипение, урчание и рев. Однако гортань найденного анк
27.03.2023 Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

ими видами. Однако ученым крайне редко удается найти убедительные доказательства того, как питались динозавры, из-за сложности сохранения содержимого кишечника на протяжении стольких лет. Не вс
15.02.2023 Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

нозавров, исследование демонстрирует еще и тот факт, что палеонтологам очень сложно делать выводы о динозаврах на основе имеющегося материала. Размер выборки по-прежнему настолько мал, что это

01.10.2022 Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

райне редко, но у некоторых видов она сохраняется чаще, чем у других. В частности, именно утконосые динозавры — одна из тех групп, у которых кожа остается сохранной чаще всего. Обычно ее обнару
13.07.2022 Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

бескрайней пустыне, принадлежит тероподу-абелизавриду. Это семейство также известно как абелевские динозавры – группа двуногих плотоядных хищников. Художественное изображение абелизаврида. Изо
04.04.2022 Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

серы: облако сернистого газа поднялось на высоту стратосферы и перекрыло доступ к Земле солнечным лучам. Это привело к резкому охлаждению поверхности планеты и массовому вымиранию фауны, в частности, динозавров. Кроме того, впоследствии сера выпала на землю вместе с кислотными дождями, что также сказалось на фауне. Особенно пострадали морские обитатели, так как сера вымывалась из земли в мо
03.01.2022 Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

при ударе, составила примерно 100 миллионов мегатонн, что сравнимо с 10 миллиардами бомб масштаба Хиросимы, взорвавшихся одновременно. Столкновение вызвало ударную зиму, которая уничтожила нептичьих динозавров и более 75% всех видов на Земле. Моделирования, проведенные в 2018 году, установили, что цунами достигло максимальной высоты около 1500 метров. Удар, в результате которого образовалс
30.04.2021 Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

ого музея. Они смоделировали мышцы, внутренние органы и предположили, что длинный мускулистый хвост динозавра при ходьбе двигался вверх-вниз. Анимация ходьбы тираннозавра с учетом резонирования
16.12.2016 Ученые заглянули в прошлое на 66 млн лет с помощью томографа

, однако столкнулись с определенными трудностями, — рассказала Анна Шульп, палеонтолог и эксперт по динозаврам музея «Натуралис». — В останках животных содержится пирит, богатый железом минерал
14.10.2015 Спор окончен: динозавры могли быть быстрыми

ская скорлупа имеет возраст примерно 80 млн лет и принадлежит  зауроподам титанозаврам — крупнейшим динозаврам с длинной шеей и массой до 110 т. Другая скорлупа, из Монголии, принадлежит овирап
12.05.2015 Биологи создали кур-динозавров

ров было за рамками протокола исследований, так что эмбрионы были уничтожены еще до того, как птицы-динозавры вылупились из яиц. Автор исследования палеонтолог Бхарт-Анжан Бхуллар   В настоящее
12.09.2014 Ученые нашли первого водоплавающего парусного динозавра

ные кости, которые, видимо, позволяли ему нырять и охотиться на подводных обитателей. Кроме того, у динозавра были ноги, приспособленные для гребли и высокий спинной нарост-плавник, похожий на

17.07.2013 Тираннозавр рекс все-таки был хищником

йдено немало зубов тираннозавра, которые доказывали, что они жевали мясо других динозавров. Но были динозавры в это время еще живы или уже мертвы? Точного ответа на этот вопрос не было. То есть
25.02.2013 Почему у динозавров самые длинные шеи

огла достигать впечатляющих впечатляющих семи метров, вероятно потому? что вода, в которой жили эти динозавры, поддерживала ее вес. Но и эта шея была, как минимум вдвое меньше, чем у зауроподов
05.02.2013 Обнаружен новый вид птерозавров

Новый вид птерозавров, летающих рептилий времен динозавров, был обнаружен учеными Общества музеев Трансильвании (Румынии), Университета Саутгемптона (Великобритания) и Национального музея в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Окаменелости найдены в п
12.10.2012 Динозавров не возродить из ДНК

Возможно, эта мечта и так была невероятной, но теперь ученые окончательно положили конец надеждам на возрождение динозавров из ДНК. Изучение окаменелостей, найденных в Новой Зеландии, позволило выяснить, что период полураспада ДНК составляет 521 год. Палеонтологи под руководством Мортена Аллентофта в Унив
16.04.2012 Гипотеза: есть планеты, на которых живут разумные динозавры

Исследование профессора Колумбийского университета Рональда Бреслоу открывает новый взгляд на возможную инопланетную жизнь. Не исключено, что на других планетах могут жить разумные «тираннозавры» с интеллектом и хитростью людей, и нам лучше с ними не встречаться. Рональд Бреслоу пытается разгадать главную тайну жизни: почему земные аминокислоты (которые составляют белки),

24.02.2012 Репринт динозавра

Сотрудники университета Дрекселя решили создать роботизированную копию динозавра. Для этого они собрали имеющиеся кости динозавра и воссоздали их в виде деталей будущей конструкции, используя 3D-сканер и 3D-принтер. Каждая кость была последовательно отскани
02.02.2012 Причина господства: динозавры оказались шустрее

овершенно неожиданным противником – архозавроморфами, рептилиями, от которых впоследствии произошли динозавры, крокодилы и т.п. Очень быстро архозавры одержали над протомлекопитающими внушитель
22.11.2011 Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде

При раскопках в пустыне Гоби (формация Джадочта) экспедиция палеонтологов из Университета Роде Айленд (США) обнаружила гнездо с малышами протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) – динозавров, живших на территории сегодняшней Монголии примерно 70 миллионов лет назад. Это первая находка такого рода, свидетельствующая о том, что протоцератопсы заботились о своих детенышах и
31.10.2011 Сезонную миграцию придумали динозавры

жизни путешествовали между местностями, расположенными на удалении 300 км друг от друга. О том, что динозавры не были домоседами, геохимику из Колледжа Колорадо Генри Фрике и его коллегам расск
22.09.2011 Почему вымерли динозавры? Баптистина не при чем

В деле о гибели динозавров должен поменяться главный подозреваемый, считают астрономы НАСА. Изучая инфракрасные снимки астероидов, сделанные космическим телескопом WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), о
23.06.2011 У динозавров была человеческая температура

ра тела брахиозавров составляла 38,2°C, а камарозавров она была ниже – 35,7 градуса. Иными словами, динозавры были теплее нынешних крокодилов и холоднее нынешних птиц, и ближе всего к человеку.
14.06.2011 В Англии найден динозавр-лилипут

Палеонтологи нашли на юге Англии, возможно, самого маленького динозавра в мире. Ископаемая рептилия была в длину около фута (менее 40 см) и, по оценке спец
19.05.2011 Динозавров хотят сократить

г от друга – это часто может ввести палеонтолога в заблуждение. Именно из-за этого, считает Хорнер, динозавр Nanotyrannus, останки которого впервые были раскопаны еще в 1940-м году, вполне може
19.05.2011 Робот-динозавр

Создан робот в виде динозавра. Он умеет распознавать голос, а также RFID-метки
18.04.2011 Динозавры были ночными хищниками

Ранее считалось, что для поддержания энергетического баланса динозавры должны были вести только дневной образ жизни, отдавая ночь во власть млекопитающим.
04.03.2011 Останки динозавра-культуриста нашли в Америке

оде, исчезли. Ученые долго считали, что в Меловом периоде их полностью заменили утконосые и рогатые динозавры, но сейчас их то и дело находят в отложениях раннего Мелового периода, причем в том
25.02.2011 Тираннозавры не брезговали падалью

, что молодняк жил в других местах, как это нередко бывает у отдельных видов. А крупнейшие взрослые динозавры могли быть просто редки. Это делает картину жизни динозавров позднего мелового пери

Публикаций - 297, упоминаний - 490

Палеонтология и организации, системы, технологии, персоны:

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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 14
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 14
EA The Sims - компьютерная игра 169 13
Google Android 15244 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Microsoft Windows 16882 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Apple iOS 8583 5
EA - Spore Creature Creator - Лаборатория существ Spore 9 4
Linux OS 11533 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
Apple macOS 2419 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 3
NASA Mars Odyssey orbiter 59 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iPad 4012 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 61 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Wright Will - Райт Уилл 16 13
Мазец Евгений 3 3
Sampson Scott - Сэмпсон Скотт 3 3
Longrich Nickolas - Лонгрич Николас 4 3
Попов Сергей 166 3
Роде Роберт - Rohde Robert 3 2
Bland Phil - Блэнд Фил 2 2
Бекиров Руслан 69 2
McGourty Christine - Макгурти Кристина 2 2
Erickson Gregory - Эриксон Грегори 2 2
Gilbert Thomas - Гилберт Томас 2 2
Артемьева Наталья 2 2
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 2
Archer Mike - Арчер Майк 3 2
Kirchner James - Киршнер Джеймс 2 2
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 2
Fitzgerald Erich - Фитцджеральд Эрик 2 2
Durda Daniel - Дурда Дэниел 2 2
Barrett Paul - Барретт Пол 2 2
Milner Angela - Милнер Анжела 3 2
Pop Kevin - Поп Кевин 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Kirkland Jim - Киркленд Джим 2 2
Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 2
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 2
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Умперович Зак 1 1
Lohan Lindsay - Лохан Линдсей 8 1
Кондрашов Петр 1 1
Ярошевская Валентина 1 1
Тимонова Евгения 2 1
Djurdjevic Bob - Джурджевич Боб 3 1
Madderra Dennis - Маддерра Деннис 1 1
Goodwin Mark - Гудвин Марк 1 1
Stallings Jim - Столлингс Джим 5 1
Habib Michael - Хабиб Майкл 1 1
Anemone Bob - Анемон Боб 1 1
Goldberg Rub - Голдберг Рубен 1 1
Капранов Олег 2 1
Агаджанян Александр 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 63
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 44
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 28
Европа 24964 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 26
Солнечная система - Solar system 2569 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 22
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 19
Мировой океан - World Ocean 528 18
США - Калифорния 4829 17
Америка Центральная - Юкатан полуостров 26 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Япония 13807 14
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 13
Америка Центральная - Юкатан полуостров - Чикшулуб (Chicxulub, Чиксулуб) кратер 19 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Канада 5082 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 10
Америка - Американский регион 2206 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Америка Южная 884 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Монголия 382 7
Юпитер - планета Солнечной системы 557 7
США - Монтана 53 7
Земля - Гондвана 22 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Индия - Bharat 5870 6
Аргентина - Аргентинская Республика 615 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Япония - Токио 1020 5
Египет - Арабская Республика 1100 5
США - Техас 1048 5
Зоология - наука о животных 2887 82
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 140 47
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 45
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 40
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 27
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 24
Ботаника - Растения - Plantae 1167 24
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 83 19
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 12
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 11
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 8
Английский язык 7030 8
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 8
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 7
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 7
Геология - Ледник - Glacier 218 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 6
Phys.org 972 13
New Scientist 1448 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Nature 832 11
AP - Associated Press 2007 5
ScienceDaily 399 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Science Advances 35 4
Public Library of Science - PLOS 71 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Telegraph 199 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 2
Silicon.com 364 2
USA Today 153 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Wissenschaft 35 2
Zoological Journal - Journal of Zoology 2 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
NYT - The New York Times 1100 1
Wired - Издание 276 1
Чудо техники 60 1
Ars Technica 450 1
Phoronix 59 1
Le Parisien 6 1
TechSpot 188 1
IEEE Spectrum 16 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Silicon 494 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Forrester Research 834 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Frost & Sullivan 207 1
Discovery Research Group 22 1
Orbis Research 4 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 50 11 1
Coleman Parkes - Mainframe Modernization Business Barometer Report 1 1
Coleman Parkes 11 1
Redshift Research 7 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
University of Bristol - Бристольский университет 86 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 3
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 3
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 3
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
CAS - IVPP - Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology - Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук 2 2
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 9 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
University of Portsmouth - Портсмутский университет 8 1
Universidade de São Paulo - Federal University of São Paulo - Университет Сан-Паулу 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
ИгроМир 125 2
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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