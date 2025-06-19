Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров дилов, поскольку большинство из них жили исключительно на суше. Себециды действовали как плотоядные динозавры, гоняясь за добычей на своих четырех длинных гибких конечностях и разрывая ее своим

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет енами» нодозавридами. Впервые ученые идентифицировали окаменелые следы, принадлежащие бронированным динозаврам с хвостовыми булавой. Эти следы возрастом 100 миллионов лет были обнаружены в Кана

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони и орнитопода. Процесс извлечения блока, включающего останки динозавра. Изображение: NMS Цераподовые динозавры являются основной группой птицетазовых (птицетазовых) динозавров, которые имеют таз

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался Исследователи утверждают , что огромный, исключительно хорошо сохранившийся череп динозавра, обнаруженный при раскопках в Китае, принадлежит ранее не встречавшемуся виду. Ранн

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров лько массовых вымираний. Последнее из них случилось 66 миллионов лет назад на границе мелового и палеогенового периодов (граница K-Pg) и привело к потере примерно 60% видов планеты, включая нептичьих динозавров.Считается, что массивный Чиксулубский метеорит, столкнувшийся с Землей в районе современного Мексиканского залива, сыграл ключевую роль в этом вымирании. Доказательствами этой теории

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых есовать ученых, и одна из неразрешенных на сегодня задач заключалась в том, что коллаген в скелетах динозавров остается нетронутым на протяжении миллионов лет, несмотря на то, что содержит хими

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров вают, что отложения, подвергшиеся воздействию астероида, соответствуют границе мелового и палеогенового периода – осадочному слою, обозначающему конец мелового периода и последнее известное появление динозавров – существует некоторая неопределенность относительно точного времени удара, ограниченная разрешением данных.

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове птерозавра возрастом 145 миллионов лет — это ныне вымершие летающие рептилии, которые жили вместе с динозаврами. Существо, найденное в Баварии (Германия) получило прозвище «Элвис» из-за большог

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников шие передние лапы. Эти два новых вида динозавров принадлежат к семейству Abelisauridae — плотоядным динозаврам, аналогам тираннозавров Северного полушария. Они жили в конце мелового периода. Х

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих ертельный удар более крупному динозавру, прежде чем они оба были погребены под раскаленным потоком. Динозавры и млекопитающие сосуществовали на протяжении последних примерно 230 миллионов лет.

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности дов птиц. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, позволяет предположить, что птичьи динозавры тоже обладали такими нейрокогнитивными способностями, и это предшествовало появлени

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат мог быть гораздо более тонким и мелодичным, чем ранее предполагалось. До этого ученые считали, что динозавры издавали крокодилье ворчание, шипение, урчание и рев. Однако гортань найденного анк

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими ими видами. Однако ученым крайне редко удается найти убедительные доказательства того, как питались динозавры, из-за сложности сохранения содержимого кишечника на протяжении стольких лет. Не вс

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые нозавров, исследование демонстрирует еще и тот факт, что палеонтологам очень сложно делать выводы о динозаврах на основе имеющегося материала. Размер выборки по-прежнему настолько мал, что это

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр райне редко, но у некоторых видов она сохраняется чаще, чем у других. В частности, именно утконосые динозавры — одна из тех групп, у которых кожа остается сохранной чаще всего. Обычно ее обнару

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник бескрайней пустыне, принадлежит тероподу-абелизавриду. Это семейство также известно как абелевские динозавры – группа двуногих плотоядных хищников. Художественное изображение абелизаврида. Изо

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось серы: облако сернистого газа поднялось на высоту стратосферы и перекрыло доступ к Земле солнечным лучам. Это привело к резкому охлаждению поверхности планеты и массовому вымиранию фауны, в частности, динозавров. Кроме того, впоследствии сера выпала на землю вместе с кислотными дождями, что также сказалось на фауне. Особенно пострадали морские обитатели, так как сера вымывалась из земли в мо

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне при ударе, составила примерно 100 миллионов мегатонн, что сравнимо с 10 миллиардами бомб масштаба Хиросимы, взорвавшихся одновременно. Столкновение вызвало ударную зиму, которая уничтожила нептичьих динозавров и более 75% всех видов на Земле. Моделирования, проведенные в 2018 году, установили, что цунами достигло максимальной высоты около 1500 метров. Удар, в результате которого образовалс

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр ого музея. Они смоделировали мышцы, внутренние органы и предположили, что длинный мускулистый хвост динозавра при ходьбе двигался вверх-вниз. Анимация ходьбы тираннозавра с учетом резонирования

Ученые заглянули в прошлое на 66 млн лет с помощью томографа , однако столкнулись с определенными трудностями, — рассказала Анна Шульп, палеонтолог и эксперт по динозаврам музея «Натуралис». — В останках животных содержится пирит, богатый железом минерал

Спор окончен: динозавры могли быть быстрыми ская скорлупа имеет возраст примерно 80 млн лет и принадлежит зауроподам титанозаврам — крупнейшим динозаврам с длинной шеей и массой до 110 т. Другая скорлупа, из Монголии, принадлежит овирап

Биологи создали кур-динозавров ров было за рамками протокола исследований, так что эмбрионы были уничтожены еще до того, как птицы-динозавры вылупились из яиц. Автор исследования палеонтолог Бхарт-Анжан Бхуллар В настоящее

Ученые нашли первого водоплавающего парусного динозавра ные кости, которые, видимо, позволяли ему нырять и охотиться на подводных обитателей. Кроме того, у динозавра были ноги, приспособленные для гребли и высокий спинной нарост-плавник, похожий на

Тираннозавр рекс все-таки был хищником йдено немало зубов тираннозавра, которые доказывали, что они жевали мясо других динозавров. Но были динозавры в это время еще живы или уже мертвы? Точного ответа на этот вопрос не было. То есть

Почему у динозавров самые длинные шеи огла достигать впечатляющих впечатляющих семи метров, вероятно потому? что вода, в которой жили эти динозавры, поддерживала ее вес. Но и эта шея была, как минимум вдвое меньше, чем у зауроподов

Обнаружен новый вид птерозавров Новый вид птерозавров, летающих рептилий времен динозавров, был обнаружен учеными Общества музеев Трансильвании (Румынии), Университета Саутгемптона (Великобритания) и Национального музея в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Окаменелости найдены в п

Динозавров не возродить из ДНК Возможно, эта мечта и так была невероятной, но теперь ученые окончательно положили конец надеждам на возрождение динозавров из ДНК. Изучение окаменелостей, найденных в Новой Зеландии, позволило выяснить, что период полураспада ДНК составляет 521 год. Палеонтологи под руководством Мортена Аллентофта в Унив

Гипотеза: есть планеты, на которых живут разумные динозавры Исследование профессора Колумбийского университета Рональда Бреслоу открывает новый взгляд на возможную инопланетную жизнь. Не исключено, что на других планетах могут жить разумные «тираннозавры» с интеллектом и хитростью людей, и нам лучше с ними не встречаться. Рональд Бреслоу пытается разгадать главную тайну жизни: почему земные аминокислоты (которые составляют белки),

Репринт динозавра Сотрудники университета Дрекселя решили создать роботизированную копию динозавра. Для этого они собрали имеющиеся кости динозавра и воссоздали их в виде деталей будущей конструкции, используя 3D-сканер и 3D-принтер. Каждая кость была последовательно отскани

Причина господства: динозавры оказались шустрее овершенно неожиданным противником – архозавроморфами, рептилиями, от которых впоследствии произошли динозавры, крокодилы и т.п. Очень быстро архозавры одержали над протомлекопитающими внушитель

Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде При раскопках в пустыне Гоби (формация Джадочта) экспедиция палеонтологов из Университета Роде Айленд (США) обнаружила гнездо с малышами протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) – динозавров, живших на территории сегодняшней Монголии примерно 70 миллионов лет назад. Это первая находка такого рода, свидетельствующая о том, что протоцератопсы заботились о своих детенышах и

Сезонную миграцию придумали динозавры жизни путешествовали между местностями, расположенными на удалении 300 км друг от друга. О том, что динозавры не были домоседами, геохимику из Колледжа Колорадо Генри Фрике и его коллегам расск

Почему вымерли динозавры? Баптистина не при чем В деле о гибели динозавров должен поменяться главный подозреваемый, считают астрономы НАСА. Изучая инфракрасные снимки астероидов, сделанные космическим телескопом WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), о

У динозавров была человеческая температура ра тела брахиозавров составляла 38,2°C, а камарозавров она была ниже – 35,7 градуса. Иными словами, динозавры были теплее нынешних крокодилов и холоднее нынешних птиц, и ближе всего к человеку.

В Англии найден динозавр-лилипут Палеонтологи нашли на юге Англии, возможно, самого маленького динозавра в мире. Ископаемая рептилия была в длину около фута (менее 40 см) и, по оценке спец

Динозавров хотят сократить г от друга – это часто может ввести палеонтолога в заблуждение. Именно из-за этого, считает Хорнер, динозавр Nanotyrannus, останки которого впервые были раскопаны еще в 1940-м году, вполне може

Робот-динозавр Создан робот в виде динозавра. Он умеет распознавать голос, а также RFID-метки

Динозавры были ночными хищниками Ранее считалось, что для поддержания энергетического баланса динозавры должны были вести только дневной образ жизни, отдавая ночь во власть млекопитающим.

Останки динозавра-культуриста нашли в Америке оде, исчезли. Ученые долго считали, что в Меловом периоде их полностью заменили утконосые и рогатые динозавры, но сейчас их то и дело находят в отложениях раннего Мелового периода, причем в том