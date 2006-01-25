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King Stephen Кинг Стивен

СОБЫТИЯ


25.01.2006 Фото дня: Стивен Кинг - мобильники убивают!

ая канва повествования становится очевидной при взгляде на обложку. В центре событий – сатанический мобильник, сводящий людей с ума. Девиз новеллы – «Нажмите #, чтобы позвонить в Ад». Раньше в книгах Стивена Кинга людей убивали взбесившиеся автомобили и станки, теперь кровавую баню человечеству устраивают мобильные телефоны На сайте, посвященному новой книге Кинга, можно загрузить соответст
25.01.2006 Фото дня: Стивен Кинг - мобильники убивают!

га, которая так и называется «Сотовый», причем ее автором является признанный мастер страха и ужаса Стивен Кинг. Не будем раскрывать все перипетий сюжета, потому что основная канва повествовани
30.11.2000 Стивен Кинг: утром деньги - вечером "Растение"
08.11.2000 "Плавающие" цены Стивена Кинга

Напомним, что Стивен Кинг одним из первых среди писателей стал продавать свои произведения в онлайне. В качестве пробного шара знаменитый автор триллеров запустил в интернет рассказ "Riding the Bullet" ("Вер
08.11.2000 Онлайновый роман Стивена Кинга подорожал

Американский писатель Стивен Кинг увеличил стоимость скачивания своего нового романа из интернета с $1 до $2 за гла
22.08.2000 Многие поклонники Стивена Кинга заплатили за электронную версию новой книги больше, чем просил автор

пользователей, скачавших с сайта первую часть произведения, заплатили за нее. Это чуть больше, чем Стивен Кинг считал необходимым для продолжения своего проекта. Более того, многие почитатели

01.08.2000 В интернете появится третья часть нового романа Стивена Кинга - The Plant

Воодушевленный массовым положительным читательским отзывом на свою онлайновую книгу "Растение" (The Plant), Стивен Кинг планирует написать ее третью часть. Как заявила ассистент Кинга Марша ДеФилиппо (Marsha DeFilippo) результаты публикации первой части книги превзошли все ожидания, а потому писатель
24.07.2000 Сегодня Стивен Кинг опубликует в Сети первую часть своего нового романа "Растение"

Сегодня король ужасов Стивен Кинг (Stephen King) намерен опубликовать на своем сайте первую часть своего нового ром
04.04.2000 На следующей неделе будет представлена новая версия электронного варианта книги Стивена Кинга "Riding the Bullet", обладающая повышенной электронной защитой

Не секрет, что новый 66-страничный роман Стивена Кинга "Riding the Bullet", который можно купить и прочитать только через Интернет, бы
30.03.2000 Роман Стивена Кинга, распространяемый только в электронном виде, стал жертвой хакеров
15.03.2000 Распространение электронного тиража книги Стивена Кинга оказалось затруднительным из-за наплыва желающих

Эксперимент по распространению новой книги Стивена Кинга только в электронном виде оказался удачным, хотя и не слишком простым для пользователей. Вчера в полдень желающие получить файл с электронным изданием стоимостью в $2,50 начали об
15.03.2000 Распространение электронного тиража книги Стивена Кинга оказалось затруднительным из-за наплыва желающих

Эксперимент по распространению новой книги Стивена Кинга только в электронном виде оказался удачным, хотя и не слишком простым для пользователей. Вчера в полдень желающие получить файл с электронным изданием стоимостью в $2,50 начали об

Публикаций - 52, упоминаний - 64

King Stephen и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25924 9
Amazon Inc - Amazon.com 3322 6
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 2
DreamCatcher Interactive 11 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16333 2
AOL Inc - America Online 1883 2
PocketBook International 98 2
Bookmate 28 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Diamond Multimedia 54 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 990 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3406 1
Yandex - Яндекс 9463 1
Sony - Sony Group Corporation 6766 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1426 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 3
Barnes & Noble 171 2
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 2
FranklinCovey - Franklin Covey 6 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 199 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Warner 541 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Booxtra 3 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 240 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 344 1
Warner Bros. International Television Distribution 292 1
Block - Square 205 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 83 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1436 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18566 11
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1582 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34236 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14955 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6520 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36447 3
Аудиокнига - Audiobook 272 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5548 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7987 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1523 2
Game engine - Игровой движок 75 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27350 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4529 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12018 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30021 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6947 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6276 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 406 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4812 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2307 1
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 91 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 669 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 678 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4794 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23358 1
Микрофон - Microphone 2874 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4897 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7465 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2456 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 554 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 248 1
Электронная библиотека - Electronic Library 268 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 399 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10949 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 466 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2518 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27318 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1954 6
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 4
Microsoft Windows 2000 8675 2
ЛитРес MyBook 28 2
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 357 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 78 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4212 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2594 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 778 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 128 1
Amazon Kindle 196 1
ЛитРес Livelib 9 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 122 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 1
Microsoft Reader 28 1
HP - palmOne - Palm Pilot 65 1
ЛитРес Подписка 3 1
ЛитРес Абонемент 4 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 81 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 1
Deutsche Telekom - T-Mobile Sidekick 15 1
Google Android 15418 1
Apple iOS 8683 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3600 1
Apple - App Store 3162 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 187 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2590 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 654 1
Apple iPod 1559 1
Яндекс.Плюс 256 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 342 1
PocketBook - серия электронных книг 45 1
Epic Games - Unreal Engine 344 1
Wake Alan - Уэйк Алан 29 11
Лукьяненко Сергей 49 3
Brown Dan - Браун Дэн 16 3
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 3
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 2
Brewer Gene 2 2
Welch Jack - Уэлч Джек - Велч Джек 11 2
Рубина Дина 5 2
Byrne John - Бирн Джон 9 2
Barry Dave - Бэрри Дэйв 3 2
Bush George - Буш Джордж 336 1
Анурьев Сергей 29 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Донцова Дарья 18 1
Симонов Игорь 103 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Мошков Максим 14 1
Суржевская Марина 1 1
Перумов Ник 22 1
Стругацкий Борис 13 1
Пелевис Виктор 1 1
Sagan Carl - Саган Карл 11 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Lohan Lindsay - Лохан Линдсей 8 1
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 1
Vitale Alberto - Витале Альберто 1 1
Богатырёв Максим 1 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Примаченко Ольга 5 1
Perez-Reverte Arturo - Перес-Риверте Артуро 2 1
Hohlbein Wolfgang - Хольбайн Вольфганг 2 1
Jordan Michael - Джордан Майкл 7 1
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 1
Mäki Markus - Мяки Маркус 2 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 12 1
Огнева Мария 1 1
Переходюк Эвелина 6 1
Schiffer Claudia - Шиффер Клаудиа 4 1
Caplan Alan - Каплан Алан 3 1
Пересильд Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169684 11
США - Колумбия - Вашингтон 1513 11
Финляндия - Финляндская Республика 3711 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55239 7
Германия - Федеративная Республика 13328 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1320 2
Европа 25067 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19899 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3540 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3652 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2127 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2936 1
Испания - Королевство 3859 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Грузия 1343 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1819 1
Нидерланды 3786 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1448 1
Малайзия 932 1
Германия - Берлин 740 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 826 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Массачусетс 522 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1847 11
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Ботаника - Растения - Plantae 1187 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11816 3
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Металлы - Золото - Gold 1269 2
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Mercury Center 309 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
NYT - The New York Times 1104 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 513 1
23ABC News 186 1
AP - Associated Press 2009 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 137 1
Forrester Research 837 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 1
BookExpo America 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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