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King Stephen Кинг Стивен
СОБЫТИЯ
|25.01.2006
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Фото дня: Стивен Кинг - мобильники убивают!
ая канва повествования становится очевидной при взгляде на обложку. В центре событий – сатанический мобильник, сводящий людей с ума. Девиз новеллы – «Нажмите #, чтобы позвонить в Ад». Раньше в книгах Стивена Кинга людей убивали взбесившиеся автомобили и станки, теперь кровавую баню человечеству устраивают мобильные телефоны На сайте, посвященному новой книге Кинга, можно загрузить соответст
|25.01.2006
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Фото дня: Стивен Кинг - мобильники убивают!
га, которая так и называется «Сотовый», причем ее автором является признанный мастер страха и ужаса Стивен Кинг. Не будем раскрывать все перипетий сюжета, потому что основная канва повествовани
|30.11.2000
|Стивен Кинг: утром деньги - вечером "Растение"
|08.11.2000
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"Плавающие" цены Стивена Кинга
Напомним, что Стивен Кинг одним из первых среди писателей стал продавать свои произведения в онлайне. В качестве пробного шара знаменитый автор триллеров запустил в интернет рассказ "Riding the Bullet" ("Вер
|08.11.2000
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Онлайновый роман Стивена Кинга подорожал
Американский писатель Стивен Кинг увеличил стоимость скачивания своего нового романа из интернета с $1 до $2 за гла
|22.08.2000
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Многие поклонники Стивена Кинга заплатили за электронную версию новой книги больше, чем просил автор
пользователей, скачавших с сайта первую часть произведения, заплатили за нее. Это чуть больше, чем Стивен Кинг считал необходимым для продолжения своего проекта. Более того, многие почитатели
|01.08.2000
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В интернете появится третья часть нового романа Стивена Кинга - The Plant
Воодушевленный массовым положительным читательским отзывом на свою онлайновую книгу "Растение" (The Plant), Стивен Кинг планирует написать ее третью часть. Как заявила ассистент Кинга Марша ДеФилиппо (Marsha DeFilippo) результаты публикации первой части книги превзошли все ожидания, а потому писатель
|24.07.2000
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Сегодня Стивен Кинг опубликует в Сети первую часть своего нового романа "Растение"
Сегодня король ужасов Стивен Кинг (Stephen King) намерен опубликовать на своем сайте первую часть своего нового ром
|04.04.2000
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На следующей неделе будет представлена новая версия электронного варианта книги Стивена Кинга "Riding the Bullet", обладающая повышенной электронной защитой
Не секрет, что новый 66-страничный роман Стивена Кинга "Riding the Bullet", который можно купить и прочитать только через Интернет, бы
|30.03.2000
|Роман Стивена Кинга, распространяемый только в электронном виде, стал жертвой хакеров
|15.03.2000
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Распространение электронного тиража книги Стивена Кинга оказалось затруднительным из-за наплыва желающих
Эксперимент по распространению новой книги Стивена Кинга только в электронном виде оказался удачным, хотя и не слишком простым для пользователей. Вчера в полдень желающие получить файл с электронным изданием стоимостью в $2,50 начали об
|15.03.2000
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Распространение электронного тиража книги Стивена Кинга оказалось затруднительным из-за наплыва желающих
Эксперимент по распространению новой книги Стивена Кинга только в электронном виде оказался удачным, хотя и не слишком простым для пользователей. Вчера в полдень желающие получить файл с электронным изданием стоимостью в $2,50 начали об
King Stephen и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1436 1
|RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 3
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 137 1
|Forrester Research 837 1
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