Половина кинопрокатных премьер утекает в интернет

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, проанализировала активность интернет-пиратов по незаконной трансляции новинок кинопроката. Доля фильмов, доступных в пиратских базах на момент показа в кино, выросла на 21% — с 30% в 2023 г. до 51% в 2025 г. Пираты охотятся как за зарубежными, так и за отечественными кинопремьерами: доля слитых в сеть иностранных новинок в восемь раз выше, чем российских. Об этом CNews сообщили представители F6.

Пиратский перископ

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 подвели итоги исследования активности интернет-пиратов по незаконной трансляции новинок российского кинопроката. Эксперты подсчитали, сколько фильмов утекает в пиратские сети на момент показа в кинотеатрах. Исследование охватило период с октября 2023 г. по май 2025 г. и основано на материалах закрытых отчетов, которые специалисты F6 готовят совместно с «Бюллетенем кинопрокатчика».

В IV квартале 2023 г. аналитики компании F6 проверили 122 прокатных релиза – как зарубежного, так и отечественного производства. Почти треть (около 30%) из этих фильмов была слита в сеть. Среди релизов, которые транслировали на пиратских ресурсах – копии хоррор-фильма «Бугимен. Начало легенды», мультфильма «Супермозг» и криминальной комедии «Контрабандистки».

За 2024 г. специалисты проверили 621 прокатный релиз. Из них почти половину фильмов (около 48%) слили в сеть на момент показа в кинотеатрах. В число таких проектов вошли, например, боевик «Форсаж. Полный вперед!», хоррор «Полночь с дьяволом» и приключенческий боевик «Три мушкетера: Миледи».

С января по май 2025 г. аналитики F6 провели проверку 252 прокатных релизов. Доля слитых в сеть фильмов по сравнению с предыдущими годами поднялась еще выше – до 51%. Среди премьер, которые показывали одновременно в кинотеатрах и на пиратских ресурсах – фильм «Финист. Первый богатырь», боевик «Аларум» и хоррор-фильм по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга «Обезьяна».

Если сравнивать аналогичные периоды (январь-май 2024 г. и январь-май 2025 г.), то тенденция роста доли утекших в сеть кинопремьер подтверждается: 46% против 51%. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля слитых в интернет фильмов увеличилась на 5%.

Восемь к одному

Приведенная статистика относится ко всем новинкам отечественного кинопроката в целом. Раздельный подсчет российских и зарубежных фильмов показывает колоссальную разницу в политике интернет-пиратов: доля слитых в сеть иностранных новинок в восемь раз выше, чем отечественных.

Самое спокойное время для кинопрокатчиков фильмов российского производства пришлось на 2023 г.: с октября по декабрь на пиратские ресурсы не утекла ни одна отечественная премьера. За это же время из 74 зарубежных прокатных релизов в сеть слили почти половину (49%).

В 2024 г. ситуация стала меняться: премьеры российских фильмов стали появляться на пиратских сайтах, но их доля оказалась значительно ниже по сравнению с зарубежными. Так, из проверенных 174 отечественных прокатных релизов в сеть были слиты 8%, а из 447 зарубежных релизов на пиратские ресурсы попали 64%.

В 2025 г. это соотношение изменилось незначительно. С января по май аналитики F6 проверили 81 российский прокатный релиз, из которых 11% были слиты в сеть. За это же время из 171 зарубежного релиза на пиратских ресурсах оказались 70% кинопремьер.

В целом за весь период исследования с октября 2023 г. по май 2025 г. разница в доле слитых российских и зарубежных прокатных релизов сохраняется: 8% из 303 отечественных новинок кино против 64% из 692 иностранных кинопремьер.

Также аналитики F6 сравнили ситуацию с неправомерным использованием российских и зарубежных прокатных релизов в период с января по май 2024 и 2025 гг. За первые пять месяцев 2024 г. были слиты в сеть 8% российских прокатных релизов и 60% зарубежных. за первые пять месяцев 2025 г. – 11% российских прокатных релизов и 70% зарубежных. Таким образом, доля слитых в интернет отечественных киноновинок за год увеличилось на 3%, иностранных – на 10%.

Сундук хитреца

Увеличение числа прокатных релизов, доступных на пиратских ресурсах на момент показа в кинотеатрах, подтверждает вывод аналитиков F6: несмотря на снижение доходов интернет-пиратов на протяжении последних шесть лет с $87 млн до $36 млн количество распространяемого пиратского контента растет. По итогам исследования структуры онлайн-пиратства в России, в 2024 г. было заблокировано 12,5 млн единиц пиратского контента (учитывая сайты, соцсети и видеохостинги), что на 42% больше, чем в 2023 г. (8,8 млн). Количество заблокированных пиратских доменов в 2024 г. составило 110 тыс., что на 37% больше, чем в 2023 г. Все собранные в исследовании доказательства нарушений авторских прав и технические данные об инфраструктуре правонарушителей были направлены в правоохранительные органы и регуляторам для усиления борьбы с онлайн-пиратством.

«Интернет-пиратство сейчас – это не отдельные пользователи, распространившие контент, а устойчивые CAMRip-группировки, крупные пиратские CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента) и бесчисленное количество нелегальных онлайн-кинотеатров с «зеркалами», через которые распространяются пиратские копии. Если копия прокатного релиза сливается в сеть, то она быстро появляется на всех пиратских площадках», – отметила Мария Огнева, руководитель первой линии CERT департамента Digital Risk Protection F6.

«Мы видим несколько возможных причин того, что зарубежные кинопремьеры чаще сливают в сеть, чем российские. Отечественные кинопрокатчики активнее защищают свой контент от несанкционированного использования, и это создает препятствия для активного распространения пиратами нелегальных копий снятых в нашей стране фильмов. Кроме того, после ухода из России многих иностранных онлайн-кинотеатров и кинопрокатчиков единственным доступным вариантом для просмотра зарубежного контента становится посещение пиратских ресурсов», – сказала Эвелина Переходюк, старший аналитик первой линии CERT департамента Digital Risk Protection F6.

Специалисты F6 рекомендуют правообладателям использовать решения для защиты от пиратства и несанкционированного распространения уникального цифрового контента, такие как F6 Anti-Piracy. Среднее время обнаружения первой пиратской копии в сети составляет 30 минут, что позволяет оперативно начать работу по зачистке. примерно 80% ссылок на нелегальные ресурсы удается зачистить в первые семь дней, 87% пиратских ссылок удаляется в досудебном порядке.