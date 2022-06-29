«ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги

Книжный сервис «ЛитРес» представляет новый формат покупки контента, сообщили CNews представители «ЛитРес». Для читателей которые предпочитают аудиокниги, слушают более 1-2 книг в месяц и привыкли знакомиться сразу с несколькими произведениями одновременно, запущен новый формат — «ЛитРес: Подписка». За 399 руб. в месяц она дает возможность без ограничений слушать аудиокниги, а также читать их электронные версии. В настоящий момент ее можно приобрести на сайте litres.ru, а использовать с любого совместимого устройства.

Модель подписки — знакомый и привычный формат для пользователей музыкальных и видеосервисов. По данным компании Ipsos за апрель 2022 г., подписку рассматривают более 47% слушателей аудиокниг. Кроме того, в последние несколько лет сегмент подписки растет высокими темпами. Оба продукта Группы «ЛитРес», которые развиваются по схожей модели, — MyBook и «ЛитРес: Абонемент» — в течение 2021 г. активно росли. Выручка сервиса по подписке MyBook в 2021 г.выросла более чем на 40%, а «ЛитРес: Абонемент» спустя почти 2 года с момента запуска уже занимает более 20% в выручке сервиса «ЛитРес».

«"ЛитРес: Подписка" дополнит уже существующие форматы: MyBook — подписку на электронные и аудиокниги, ppd-модель "ЛитРес" (поштучная продажа) и "ЛитРес: Абонемент", работающий по клубной модели. Последний позволяет за 399 рублей в мес. получить любую книгу стоимостью до 700 руб. из каталога, а также выбрать две любые книги из персональной подборки и получить скидку на весь ассортимент сервиса. "ЛитРес: Подписка" закроет потребности активных слушателей аудиокниг, а также усилит экосистему бренда. Новый формат, по нашим прогнозам, должен укрепить и увеличить рыночную долю "ЛитРес". Мы ожидаем, что по итогам 2022 г. выручка от подписки составит не менее 10% от выручки группы компаний», — отметил Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

«ЛитРес: Подписка» предлагает один из наиболее широких каталогов среди российских подписных сервисов, специализирующихся на аудиокнигах: в него вошло более 190 тыс. цифровых произведений, аудиокниги и их электронные аналоги, стоимостью до 399 руб., в том числе новинки и бестселлеры, среди которых «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненко, «Позже» Стивена Кинга, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко и другие. Ежемесячно будут добавляться более тысячи аудиокниг и подкастов. Планируется, что некоторые новинки будут появляться в «ЛитРес: Подписке» эксклюзивно.

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Также пользователям «ЛитРес: Подписки» будет доступна функция синхронизации, которая дает возможность быстро и удобно переходить от электронного формата книги к аудио и наоборот, при этом продолжая чтение или прослушивание произведения. Для этого пользователю будет достаточно перейти на карточку нужной книги и нажать «Читать» или «Слушать» в зависимости от формата книги. На сегодняшний день синхронизировано более 17 тыс. электронных и аудиокниг.

Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «ЛитРес», MyBook, LiveLib, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец» и «ЛитРес: Библиотека». Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 тыс. бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 тыс. новых книг.