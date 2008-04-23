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RealNetworks RealPlayer RealAudio Player RealOne Player

RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.04.2008 Real Alternative 1.7.9 beta: альтернатива проигрывателю RealPlayer

Real Alternative позволяет воспроизводить файлы в формате RealMedia, без необходимости установки проигрывателя RealPlayer. Поддерживаются все RealMedia-форматы (RA, RM, RMVB, RAM, RPM, RV, RP, RT, RNX, SMI, SMIL), включая потоковое аудио и видео. В состав программы входят: проигрыватель Media Player Cla
18.04.2008 Анонсированы Helix и RealPlayer 11 для GNU/Linux

аплеера Helix Player 11, распространяющегося под лицензией GPL, а также RPSL и RCSL. Новая версия поддерживает плей-листы, вывод звука через ALSA, объемный звук, режим PerfectPlay. Одновременно вышел RealPlayer 11, построенный на базе Helix Player с добавлением закрытых компонентов, в котором дополнительно реализована поддержка форматов Windows Media и Real.
12.03.2008 RealPlayer уязвим в IE

Исследователь Элазар Брод (Elazar Broad) опубликовал сообщение о наличии уязвимости переполнения буфера динамически выделяемой памяти (кучи) в RealPlayer в Internet Explorer. Она позволяет изменять блоки памяти после их освобождения и изменять некоторые регистры. Уязвимость затрагивает все версии RealPlayer, работающего под Int
04.02.2008 RealPlayer попал в категорию вредоносного ПО

Медиапроигрыватель RealPlayer от RealNetworks версии 10.5 и 11 расценен как вредоносное ПО или "badware", сообща
22.10.2007 RealPlayer «под прицелом» хакеров: уязвимость к выполнению кода

Уязвимость в RealPlayer к удаленному выполнению произвольного кода через вредоносные веб-страницы активно

01.06.2007 YouTube разрешит скачивать видео: RealPlayer

деоклипы из интернета как на собственный ПК, так и на портативные носители. С запуском новой версии RealPlayer, кнопка «скачать это видео» появится на тысячах сайтов, уверяют представители комп
24.03.2006 В продуктах RealNetworks найдены уязвимости

выполнить произвольное приложение на системе. «Дырам» присвоен рейтинг опасности «высокая». Уязвимы RealPlayer 10.5 (6.0.12.1040–1348); RealPlayer 10; RealOne Player v2; RealOne Pla
27.06.2005 В Real-плеерах найдены опасные уязвимости

здать специально сформированную веб-страницу и выполнить MP3- или AVI-файл в проигрывателе. Уязвимы RealPlayer 10.5 (6.0.12.1040–1069), RealPlayer 10, RealOne Player v2, RealOne Pla
02.03.2005 В Real Player обнаружена опасная "дыра"

Эксперты по информационной безопасности обнаружили опасную уязвимость в Real Player и другом ПО от Real Networks. Уязвимость находится в области обработки файлов фор
05.10.2004 Фильмы несут угрозу ПК

Уязвимости подвержены версии RealPlayer 10 для Windows и Mac OS X, RealOne Player для Windows и Mac OS X, а также Real Hel
29.06.2004 Red Hat установит Helix Player на Linux Desktop

гласно условиям соглашения Red Hat также предложил своим клиентам бесплатное обновление медиаплеера RealPlayer 10 для Linux при условии первоначальной инсталляции ОС Red Hat Desktop, после того
29.06.2004 RealNetworks выпустил медиаплеер для Мас

Компания RealNetworks объявила о выпуске новой версии медиаплеера Real Player для ОС Mac OS X. Релиз бета-версии Real Player 10 намечен на 30 июня. Новы
08.04.2004 Вышла новая версия Real Player

Компания Real Networks выпустила последнюю версию своего медиаплеера и заявила, что это первый в мире бесплатный плеер, поддерживающий все основные форматы - RealAudio, RealVideo, Windows Media, MP3, QuickTime MPEG-4 и AAC – формат, используемый плеером iTunes от Apple. По словам компании, в новой версии улучшены характеристики обработки аудио- и ви
25.03.2004 Сотовые модемы Qualcomm будут поддерживать RealAudio и RealVideo

ия Qualcomm объявила о приобретении у компании Real Networks лицензии на использование медиа-плеера RealPlayer и кодеков - RealAudio и RealVideo - в чипсетах для сотовых модемов. В "железе" код
09.02.2004 В нескольких версиях RealPlayer найдена уязвимость

n Security Software, присутствует в программах RealNetwork RealOne Player, RealOne Player версии 2, RealPlayer 8, RealPlayer 10 бета, а так же в серии приложений RealOne Enterprise. Для

09.09.2003 Sun включит плеер RealOne в свою ОС Mad Hatter

Sun Microsystems объявил о совместной разработке с RealNetworks нового продукта – медиаплеера RealOne на базе Linux. Представители Sun, продвигающей на рынке операционную систему на базе Unix – под названием Project Mad Hatter, утверждают, что в результате сотрудничества с RealNetworks

04.04.2003 Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime

Компания RealNetworks предупредила об обнаружении уязвимостей в популярных медиа-плеерах RealOne для Windows и Mac OS X. Специально составленный PNG-файл (Portable Network Graphicfil
18.03.2003 Выпущен Real Player для Palm Tungsten T

Сегодня, 18 марта, компания Real Networks объявила о том, что финальная версия Real Player for Tungsten T стала доступна для бесплатного скачивания. Пользователи могут выбр
22.03.2002 RealNetworks заявила о нечестной конкуренции со стороны Microsoft

ательства со стороны Microsoft, Дэвид Ричардс (David Richards) вице-президент RealNetworks, заявил также, что Microsoft настояла на том, чтобы разработчики не включали функцию автоматического запуска RealPlayer при загрузке операционной системы. Однако Судья Колин Коллар-Котелли (Colleen Kollar-Kotelly) подвергла сомнению показания г-на Ричардса, утверждавшего, что давление со стороны Micro
14.03.2002 Nokia установит в мобильных устройствах нового поколения проигрыватель RealOne Player

предложенной Nokia для сетей 2.5G и 3G, начиная с платформы Nokia Series 60, будут также снабжаться RealAudio и RealVideo.
12.03.2002 RealNetworks объявила о выходе нового программного продукта - RealOne Gold

ющих скоростной доступ к сети) почти мгновенное воспроизведение медиа-файлов в форматах RealVideo и RealAudio. Согласно заявлению компании, использование опции TurboPlay сокращает время, необхо
28.01.2002 RealNetworks выпустит заплатку для RealPlayer от переполнения буфера

Компания RealNetworks выпустит патч для обнаруженной в системе безопасности RealPlayer 8 ошибки, которая позволяла злоумышленникам приводить универсальный проигрыватель

21.05.2001 RealPlayer будет интегрирована в Nokia Media Terminal

Компания Nokia сообщила, что в ее новом "информационно-развлекательном" устройстве для домашних сетей Nokia Media Terminal будет устанавливаться Linux-версия программы RealPlayer от компании RealNetworks, Inc.. Это даст возможностям пользователям получать потоковую видео и аудиоинформацию из интернета. Media Terminal - первый из терминалов, разработанных на п
23.04.2001 Nokia 9210 поддерживает технологию RealPlayer

Компании RealNetworks и Nokia совместили популярный RealPlayer с новым коммуникатором Nokia 9210. Поддержка RealPlayer была добавлена в пл
21.03.2001 Nokia и RealNetworks представили программу Mobile RealPlayer для модели Nokia 9210 Communicator

Компании Nokia и RealNetworks Inc. объявили вчера о выпуске программы Mobile RealPlayer для модели телефона Nokia 9210 Communicator. Программа является модификацией для б
10.01.2001 Texas Instruments будет встраивать технологию Real Player в свои DSP процессоры

Компании Texas Instruments и RealNetworks объявили о том, что технология Real Player будет встроена в цифровые процессоры сигналов (DSP). В этом году появятся продукт
24.10.2000 Вышел кодек для формата RealAudio 8

В понедельник компания RealNetworks совместно с корпорацией Sony представила новую версию технологии RealAudio - передачи звука через интернет в реальном времени. RealAudio 8 использует аудио-кодек Sony, который позволяет добиться большей оптимизации данных относительно размера, сокраща
01.09.2000 Real Networks выпустила версии RealPlayer 8 на 11 языках

Компания RealNetworks Inc. объявила о выпуске международной версии программ RealPlayer 8, RealJukebox 2 and RealDownload 4. Программы будут доступны на 11 языках - в нас
06.04.2000 Ошибка в RealPlayer может дать хакеру доступ на компьютер пользователя

Компания RealNetworks подтвердила наличие ошибки в своем плеере RealPlayer, которая проявляется в крушении приложения в случае, если приходится обрабатывать Web-адрес длиной более 299 символов. На первый взгляд ошибка довольно безобидна, и к тому же такие д
10.11.1999 RealNetworks выпустила RealPlayer 7

грамма RealJukeBox тайно собирала сведения о предпочтениях пользователей. Эот механизм воплощен и в RealPlayer 7, но там его можно отключить по желанию клиента. Стандартную версию можно загрузи
19.07.1999 IBM будет поставлять свои компьютеры вместе с RealPlayer G2

и ThinkPad i с установленным RealPlayer G2, предоставив тем самым клиентам возможность пользоваться RealAudio и RealVideo. Помимо этого IBM займется промоушеном этого продукта.
17.02.1999 Выпущен RealPlayer с поддержкой шести языков

Компания RealNetworks Inc. представила во вторник новую версию ПО RealPlayer G2 с поддержкой шести языков: французского, итальянского, немецкого, испанского, португальского и японского. Локализованные версии продукта будут выходить с поддержкой 22 каналов Rea
09.12.1998 Появился новый RealPlayer Plus G2

RealPlayer Plus G2 предлагает более высокое качество RealAudio и Real Video, графический эквалайзер с возможностью контролировать высокие, низкие


Публикаций - 203, упоминаний - 282

RealNetworks RealPlayer и организации, системы, технологии, персоны:

RealNetworks Products and Services 355 87
Microsoft Corporation 25775 58
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Apple Inc 13156 22
Samsung Electronics 11065 17
Sony 6739 14
Lenovo Motorola 3566 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
LG Electronics 3735 8
Yahoo! 3726 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
МегаФон 10742 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Rhapsody 59 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Motorola Inc 1156 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Adobe Systems 1597 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Netscape Communications Corporation 426 5
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 5
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 4
i-Mate 53 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
HTC Corporation 1512 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Google LLC 12690 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
Linspire - Lindows 59 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Toshiba Corporation 2980 3
Red Hat 1378 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 7
Евросеть 1421 4
Связной ГК 1401 3
Carl Zeiss AG 307 3
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
EMI Group 60 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Walt Disney Company 647 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Bertelsmann 195 2
Warner 540 1
Meta Group 54 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
NetRadio - Eden Prairie 7 1
Дайвтехносервис 4 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Moroz Records - Мороз Рекордс 2 1
Parks Associates 24 1
Экстролизинг 3 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Hyundai Motor Company 436 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
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NORDUnet - National research and education networks 6 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Швеция - Королевство 3782 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Украина 7928 7
Испания - Королевство 3840 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Канада 5082 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Нидерланды 3746 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Израиль 2856 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Грузия 1332 4
Таджикистан - Республика 953 4
Казахстан - Республика 6048 3
Армения - Республика 2449 3
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