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RealNetworks RealPlayer RealAudio Player RealOne Player

RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player


23.04.2008 Real Alternative 1.7.9 beta: альтернатива проигрывателю RealPlayer
18.04.2008 Анонсированы Helix и RealPlayer 11 для GNU/Linux
12.03.2008 RealPlayer уязвим в IE
04.02.2008 RealPlayer попал в категорию вредоносного ПО
22.10.2007 RealPlayer «под прицелом» хакеров: уязвимость к выполнению кода
01.06.2007 YouTube разрешит скачивать видео: RealPlayer
24.03.2006 В продуктах RealNetworks найдены уязвимости
27.06.2005 В Real-плеерах найдены опасные уязвимости
02.03.2005 В Real Player обнаружена опасная "дыра"
05.10.2004 Фильмы несут угрозу ПК
29.06.2004 Red Hat установит Helix Player на Linux Desktop
29.06.2004 RealNetworks выпустил медиаплеер для Мас
08.04.2004 Вышла новая версия Real Player
25.03.2004 Сотовые модемы Qualcomm будут поддерживать RealAudio и RealVideo
09.02.2004 В нескольких версиях RealPlayer найдена уязвимость
09.09.2003 Sun включит плеер RealOne в свою ОС Mad Hatter
04.04.2003 Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime
18.03.2003 Выпущен Real Player для Palm Tungsten T
22.03.2002 RealNetworks заявила о нечестной конкуренции со стороны Microsoft
14.03.2002 Nokia установит в мобильных устройствах нового поколения проигрыватель RealOne Player
12.03.2002 RealNetworks объявила о выходе нового программного продукта - RealOne Gold
28.01.2002 RealNetworks выпустит заплатку для RealPlayer от переполнения буфера
21.05.2001 RealPlayer будет интегрирована в Nokia Media Terminal
23.04.2001 Nokia 9210 поддерживает технологию RealPlayer
21.03.2001 Nokia и RealNetworks представили программу Mobile RealPlayer для модели Nokia 9210 Communicator
10.01.2001 Texas Instruments будет встраивать технологию Real Player в свои DSP процессоры
24.10.2000 Вышел кодек для формата RealAudio 8
01.09.2000 Real Networks выпустила версии RealPlayer 8 на 11 языках
06.04.2000 Ошибка в RealPlayer может дать хакеру доступ на компьютер пользователя
10.11.1999 RealNetworks выпустила RealPlayer 7
19.07.1999 IBM будет поставлять свои компьютеры вместе с RealPlayer G2
17.02.1999 Выпущен RealPlayer с поддержкой шести языков
09.12.1998 Появился новый RealPlayer Plus G2

Публикаций - 201, упоминаний - 280

RealNetworks RealPlayer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RealNetworks Products and Services 346 85
Microsoft Corporation 23525 56
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 36
Apple Inc 11216 21
Samsung Electronics 9743 17
Lenovo Motorola 3503 14
Sony 6484 14
Sony Ericsson 1123 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 10
LG Electronics 3543 8
Yahoo! 3688 8
Oracle - Sun Microsystems 2207 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6964 7
Siemens AG - Siemens Group 2544 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
Motorola Inc 1135 6
Intel Corporation 11675 6
IBM - International Business Machines Corp 9199 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6271 6
Rhapsody 57 6
Pantech Curitel 138 5
AOL Inc 1586 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8062 5
Netscape Communications Corporation 420 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 199 5
Eastman Kodak - Кодак 492 4
HP - palmOne - Handspring 303 4
Adobe Systems 1507 4
TI - Texas Instruments Incorporated 815 4
Siemens AG - Сименс Россия 419 4
HTC Corporation 1492 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9473 4
Google LLC 10963 4
i-Mate 53 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10094 3
Red Hat 1231 3
Qualcomm Technologies 1702 3
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 20 7
Евросеть 1401 4
Россети Ленэнерго 2351 4
Carl Zeiss 299 3
Dixis - Диксис 360 3
Связной ГК 1339 3
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 7 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 2
Bertelsmann 193 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5836 2
EMI Group 60 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 1
Warner 554 1
Sony Music Entertainment 156 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 1
UMG - Universal Music Group 261 1
Levi Strauss - Леви Страусс 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1624 1
Телемаркер 7 1
Росатом АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 13 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 140 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Дайвтехносервис 4 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
NetRadio - Eden Prairie 7 1
Meta Group 55 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 104 1
WMG - Warner Music Group 208 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 47 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 1
Беталинк 103 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 437 1
Walmart - Wal-Mart Stores 366 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 357 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
Hyundai Motor 341 1
L’Oreal 53 1
Судебная власть - Judicial power 2098 7
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17999 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 1
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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