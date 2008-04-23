RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player

Real Alternative 1.7.9 beta: альтернатива проигрывателю RealPlayer Real Alternative позволяет воспроизводить файлы в формате RealMedia, без необходимости установки проигрывателя RealPlayer. Поддерживаются все RealMedia-форматы (RA, RM, RMVB, RAM, RPM, RV, RP, RT, RNX, SMI, SMIL), включая потоковое аудио и видео. В состав программы входят: проигрыватель Media Player Cla

Анонсированы Helix и RealPlayer 11 для GNU/Linux аплеера Helix Player 11, распространяющегося под лицензией GPL, а также RPSL и RCSL. Новая версия поддерживает плей-листы, вывод звука через ALSA, объемный звук, режим PerfectPlay. Одновременно вышел RealPlayer 11, построенный на базе Helix Player с добавлением закрытых компонентов, в котором дополнительно реализована поддержка форматов Windows Media и Real.

RealPlayer уязвим в IE Исследователь Элазар Брод (Elazar Broad) опубликовал сообщение о наличии уязвимости переполнения буфера динамически выделяемой памяти (кучи) в RealPlayer в Internet Explorer. Она позволяет изменять блоки памяти после их освобождения и изменять некоторые регистры. Уязвимость затрагивает все версии RealPlayer, работающего под Int

RealPlayer попал в категорию вредоносного ПО Медиапроигрыватель RealPlayer от RealNetworks версии 10.5 и 11 расценен как вредоносное ПО или "badware", сообща

RealPlayer «под прицелом» хакеров: уязвимость к выполнению кода Уязвимость в RealPlayer к удаленному выполнению произвольного кода через вредоносные веб-страницы активно

YouTube разрешит скачивать видео: RealPlayer деоклипы из интернета как на собственный ПК, так и на портативные носители. С запуском новой версии RealPlayer, кнопка «скачать это видео» появится на тысячах сайтов, уверяют представители комп

В продуктах RealNetworks найдены уязвимости выполнить произвольное приложение на системе. «Дырам» присвоен рейтинг опасности «высокая». Уязвимы RealPlayer 10.5 (6.0.12.1040–1348); RealPlayer 10; RealOne Player v2; RealOne Pla

В Real-плеерах найдены опасные уязвимости здать специально сформированную веб-страницу и выполнить MP3- или AVI-файл в проигрывателе. Уязвимы RealPlayer 10.5 (6.0.12.1040–1069), RealPlayer 10, RealOne Player v2, RealOne Pla

В Real Player обнаружена опасная "дыра" Эксперты по информационной безопасности обнаружили опасную уязвимость в Real Player и другом ПО от Real Networks. Уязвимость находится в области обработки файлов фор

Фильмы несут угрозу ПК Уязвимости подвержены версии RealPlayer 10 для Windows и Mac OS X, RealOne Player для Windows и Mac OS X, а также Real Hel

Red Hat установит Helix Player на Linux Desktop гласно условиям соглашения Red Hat также предложил своим клиентам бесплатное обновление медиаплеера RealPlayer 10 для Linux при условии первоначальной инсталляции ОС Red Hat Desktop, после того

RealNetworks выпустил медиаплеер для Мас Компания RealNetworks объявила о выпуске новой версии медиаплеера Real Player для ОС Mac OS X. Релиз бета-версии Real Player 10 намечен на 30 июня. Новы

Вышла новая версия Real Player Компания Real Networks выпустила последнюю версию своего медиаплеера и заявила, что это первый в мире бесплатный плеер, поддерживающий все основные форматы - RealAudio, RealVideo, Windows Media, MP3, QuickTime MPEG-4 и AAC – формат, используемый плеером iTunes от Apple. По словам компании, в новой версии улучшены характеристики обработки аудио- и ви

Сотовые модемы Qualcomm будут поддерживать RealAudio и RealVideo ия Qualcomm объявила о приобретении у компании Real Networks лицензии на использование медиа-плеера RealPlayer и кодеков - RealAudio и RealVideo - в чипсетах для сотовых модемов. В "железе" код

В нескольких версиях RealPlayer найдена уязвимость n Security Software, присутствует в программах RealNetwork RealOne Player, RealOne Player версии 2, RealPlayer 8, RealPlayer 10 бета, а так же в серии приложений RealOne Enterprise. Для

Sun включит плеер RealOne в свою ОС Mad Hatter Sun Microsystems объявил о совместной разработке с RealNetworks нового продукта – медиаплеера RealOne на базе Linux. Представители Sun, продвигающей на рынке операционную систему на базе Unix – под названием Project Mad Hatter, утверждают, что в результате сотрудничества с RealNetworks

Обнаружена уязвимость в ряде программ RealNetworks и Apple QuickTime Компания RealNetworks предупредила об обнаружении уязвимостей в популярных медиа-плеерах RealOne для Windows и Mac OS X. Специально составленный PNG-файл (Portable Network Graphicfil

Выпущен Real Player для Palm Tungsten T Сегодня, 18 марта, компания Real Networks объявила о том, что финальная версия Real Player for Tungsten T стала доступна для бесплатного скачивания. Пользователи могут выбр

RealNetworks заявила о нечестной конкуренции со стороны Microsoft ательства со стороны Microsoft, Дэвид Ричардс (David Richards) вице-президент RealNetworks, заявил также, что Microsoft настояла на том, чтобы разработчики не включали функцию автоматического запуска RealPlayer при загрузке операционной системы. Однако Судья Колин Коллар-Котелли (Colleen Kollar-Kotelly) подвергла сомнению показания г-на Ричардса, утверждавшего, что давление со стороны Micro

Nokia установит в мобильных устройствах нового поколения проигрыватель RealOne Player предложенной Nokia для сетей 2.5G и 3G, начиная с платформы Nokia Series 60, будут также снабжаться RealAudio и RealVideo.

RealNetworks объявила о выходе нового программного продукта - RealOne Gold ющих скоростной доступ к сети) почти мгновенное воспроизведение медиа-файлов в форматах RealVideo и RealAudio. Согласно заявлению компании, использование опции TurboPlay сокращает время, необхо

RealNetworks выпустит заплатку для RealPlayer от переполнения буфера Компания RealNetworks выпустит патч для обнаруженной в системе безопасности RealPlayer 8 ошибки, которая позволяла злоумышленникам приводить универсальный проигрыватель

RealPlayer будет интегрирована в Nokia Media Terminal Компания Nokia сообщила, что в ее новом "информационно-развлекательном" устройстве для домашних сетей Nokia Media Terminal будет устанавливаться Linux-версия программы RealPlayer от компании RealNetworks, Inc.. Это даст возможностям пользователям получать потоковую видео и аудиоинформацию из интернета. Media Terminal - первый из терминалов, разработанных на п

Nokia 9210 поддерживает технологию RealPlayer Компании RealNetworks и Nokia совместили популярный RealPlayer с новым коммуникатором Nokia 9210. Поддержка RealPlayer была добавлена в пл

Nokia и RealNetworks представили программу Mobile RealPlayer для модели Nokia 9210 Communicator Компании Nokia и RealNetworks Inc. объявили вчера о выпуске программы Mobile RealPlayer для модели телефона Nokia 9210 Communicator. Программа является модификацией для б

Texas Instruments будет встраивать технологию Real Player в свои DSP процессоры Компании Texas Instruments и RealNetworks объявили о том, что технология Real Player будет встроена в цифровые процессоры сигналов (DSP). В этом году появятся продукт

Вышел кодек для формата RealAudio 8 В понедельник компания RealNetworks совместно с корпорацией Sony представила новую версию технологии RealAudio - передачи звука через интернет в реальном времени. RealAudio 8 использует аудио-кодек Sony, который позволяет добиться большей оптимизации данных относительно размера, сокраща

Real Networks выпустила версии RealPlayer 8 на 11 языках Компания RealNetworks Inc. объявила о выпуске международной версии программ RealPlayer 8, RealJukebox 2 and RealDownload 4. Программы будут доступны на 11 языках - в нас

Ошибка в RealPlayer может дать хакеру доступ на компьютер пользователя Компания RealNetworks подтвердила наличие ошибки в своем плеере RealPlayer, которая проявляется в крушении приложения в случае, если приходится обрабатывать Web-адрес длиной более 299 символов. На первый взгляд ошибка довольно безобидна, и к тому же такие д

RealNetworks выпустила RealPlayer 7 грамма RealJukeBox тайно собирала сведения о предпочтениях пользователей. Эот механизм воплощен и в RealPlayer 7, но там его можно отключить по желанию клиента. Стандартную версию можно загрузи

IBM будет поставлять свои компьютеры вместе с RealPlayer G2 и ThinkPad i с установленным RealPlayer G2, предоставив тем самым клиентам возможность пользоваться RealAudio и RealVideo. Помимо этого IBM займется промоушеном этого продукта.

Выпущен RealPlayer с поддержкой шести языков Компания RealNetworks Inc. представила во вторник новую версию ПО RealPlayer G2 с поддержкой шести языков: французского, итальянского, немецкого, испанского, португальского и японского. Локализованные версии продукта будут выходить с поддержкой 22 каналов Rea