Получите все материалы CNews по ключевому слову
Наумов Станислав
СОБЫТИЯ
Наумов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Никулин Дмитрий 11 3
|Зеленин Дмитрий 13 2
|Чапман Анна 6 2
|Ахунов Ренат 3 2
|Кузнецов Евгений 55 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Пономарев Илья 72 2
|Шпиленко Андрей 9 1
|Шапочка Екатерина 3 1
|Beckstrom Rod - Бэкстром Род 4 1
|Поляков Сергей 75 1
|Массух Илья 235 1
|Македонский Сергей 47 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Комиссаров Алексей 26 1
|Фадеева Елена 7 1
|Одинцов Никита 5 1
|Князев Дмитрий 18 1
|Дворкович Михаил 12 1
|Казарин Станислав 175 1
|Савцов Олег 50 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Солодовников Денис 108 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Попова Алена 6 1
|Никифоров Николай 1136 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11414 1
|РИА Новости 986 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
|Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.