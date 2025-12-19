Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Наумов Станислав


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей 1
09.07.2012 В Москве завершился Второй всероссийский деловой форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 1
27.06.2012 5 июля в Москве состоится форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 1
15.07.2011 Минкомсвязи, Фонд «Сколково» и «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.04.2011 «Сколково» хочет получить собственную доменную зону .Skolkovo 1
20.01.2011 Сайт «Сколково» работал с перебоями из-за наплыва пользователей 1
24.03.2010 Для трудоустройства уволенных с АвтоВАЗа создадут ИТ-парк «Жигулевская долина» 1
02.12.2009 Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке 1
15.10.2009 Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов 1
15.10.2009 Татарстан откроет технопарк для Медведева 1
21.07.2008 В ЦНИИ «Центр» обсудили вопросы развития ЕИАС Минпромторговли РФ 1
02.02.2007 Минпромэнерго построит уникальную ИС 1
09.11.2005 Тест караоке-"раскладушки" от LG 1
09.11.2005 Rover сделал смартфоны доступными 1
19.10.2005 Минпромэнерго вложилось в интернет-ресурс 1
08.07.2005 Мобильник без камеры – только для дела 1
15.02.2005 Имидж от Nokia дешевеет 1
09.02.2005 Nokia 7270 - телефон со шкурой 1
01.02.2005 Samsung D500 - первый слайдер c BlueTooth 1
18.01.2005 Nokia 9500 – игрушка для серьезных пассажиров 1
09.11.2004 Pantech GI100 – эстетика «Гелендвагена» 1
14.10.2004 Samsung SGH-E300 не взял высоту стиля 1
04.10.2004 Samsung X120 – для тех, кто любит классику 1
20.09.2004 Motorola V80 – праздник каждый день 1
23.06.2004 Samsung X600 – телефон «с огоньком» 1
15.06.2004 E700 – бизнес-леди от Samsung 1
26.05.2004 Siemens SX1 – смартфон для тусовки 1
20.05.2004 Nokia 7600 – той-терьер мобильного мира 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Наумов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 6
Samsung Electronics 10636 5
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Lenovo Motorola 3530 2
Vertu 118 2
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Divizion 54 1
LG Electronics 3678 1
Philips 2076 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Yandex - Яндекс 8472 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 4
РВК - Российская венчурная компания 557 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Модернизация АНО 3 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Renault Groupe 164 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
FleishmanHillard - Fleishman-Hillard Inc 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3254 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3453 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 3
Ассоциация менеджеров 101 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 15
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 15
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7673 14
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5161 12
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 12
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 10
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 9
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 8
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 8
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 7
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 7
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 6
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 5
Joystick - Джойстик 1143 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 5
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 5
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 548 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Карты памяти - Запоминающее устройство 2296 4
Oracle Java - язык программирования 3334 11
Samsung SVR-диктофон 461 6
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 4
Nokia 6600 - Nokia 6600 Slide - Nokia 6600 Fold 32 3
Nokia Symbian OS 1403 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 3
Nokia Sseries - серия телефонов 148 3
Microsoft Notepad (Блокнот) 282 3
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 104 2
Microsoft Office 3965 2
Opera Browser - Браузер 1033 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 2
Nokia IXR - Interconnect Router 7 2
Nokia PC Suite 15 1
Nokia Smart Messaging - Nokia Messanging - Nokia Messaging for Social Networks 30 1
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 1
Nokia 7610 33 1
Samsung - Forgotten Warrior 2 1
Тетрис 77 1
Nokia 7260 16 1
Nokia 6030 14 1
Nokia 7600 9 1
Nokia 6170 9 1
Nokia 6060 6 1
Nokia 6021 4 1
Nokia 6810 2 1
Microsoft Windows 16351 1
JavaScript - JS - язык программирования 1333 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 21 1
Nokia Xpress-On 19 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 42 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Microsoft Outlook 1421 1
Polymedia - Polyled - Светодиодные комплексы 4 1
Nokia 7650 63 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 173 1
Apple iPhone 6 4862 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 1
Никулин Дмитрий 11 3
Зеленин Дмитрий 13 2
Чапман Анна 6 2
Ахунов Ренат 3 2
Кузнецов Евгений 55 2
Шалманов Сергей 201 2
Пономарев Илья 72 2
Шпиленко Андрей 9 1
Шапочка Екатерина 3 1
Beckstrom Rod - Бэкстром Род 4 1
Поляков Сергей 75 1
Массух Илья 235 1
Македонский Сергей 47 1
Кочетков Владислав 248 1
Комиссаров Алексей 26 1
Фадеева Елена 7 1
Одинцов Никита 5 1
Князев Дмитрий 18 1
Дворкович Михаил 12 1
Казарин Станислав 175 1
Савцов Олег 50 1
Дворкович Аркадий 211 1
Солодовников Денис 108 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Попова Алена 6 1
Никифоров Николай 1136 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 5
Южная Корея - Республика 6866 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 3
Россия - ПФО - Самарская область 1454 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Европа 24650 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Ирак - Республика 700 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2111 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 1
Россия - СФО - Кемеровская область 992 1
Россия - УФО - Тюменская область 1258 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Европа Восточная 3122 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Солнечная система - Solar system 2547 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 6
Ergonomics - Эргономика 1689 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 5
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Спорт - Шахматы - Chess 254 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
Спорт - Нарды 11 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11414 1
РИА Новости 986 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CeBIT 612 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще