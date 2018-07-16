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Polymedia Polyled Светодиодные комплексы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» 1
18.06.2010 Polymedia установила светодиодный экран PolyLED для «дочки» «Газпрома» 1
08.07.2005 Мобильник без камеры – только для дела 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Polymedia и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 158 3
Sharp Corporation 1062 2
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Philips 2099 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Lenovo Motorola 3566 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
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Vocord - Вокорд 185 1
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Digis - Дигис - Цифровые системы - ЦС Проект - ЦС Импекс 20 1
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Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
SAP Leonardo 41 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
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Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Украина 7928 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
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