Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новикова Елена
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Публикаций - 49, упоминаний - 74
Новикова Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
|Роснефть НК 367 1
|ТЭК-торг 38 1
|Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
|Сапельников Сергей 100 2
|Добриднюк Сергей 5 1
|Новиков Константин 12 1
|Тарковский Андрей 1 1
|Вознесенский Андрей 1 1
|Венедиктова Мария 4 1
|Островская Людмила 1 1
|Савельева Светлана 4 1
|Шварц Григорий 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Байбутов Андрей 6 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Выскребенцев Алексей 1 1
|Солженицын Александр 6 1
|Костюков Александр 1 1
|Ершов Андрей 45 1
|Путин Владимир 1828 1
|Мишин Тимур 3 1
|Ефименко Евгений 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767879, в очереди разбора - 671564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767879, в очереди разбора - 671564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru