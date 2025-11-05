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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новикова Елена

СОБЫТИЯ


05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
30.10.2025 Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
30.09.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.08.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1

Публикаций - 105, упоминаний - 111

Новикова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 158 82
9594 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 43
Ланит Интеграция 219 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 42
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 41
R-Vision - Р-Вижн 267 41
Газинформсервис - ГИС 496 41
ФинГрад - FinGrad 48 29
Аусферр ИТЦ 44 16
Diasoft - Диасофт 1144 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 11
Microsoft Corporation 25775 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 9
МегаФон 10742 9
Visiology - Визиолоджи 90 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
SAP SE 5601 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Ростелеком 10948 7
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 6
Picvario - Пикварио 23 6
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 6
Терн ГК - Tern Group 82 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 42
ВТБ - Почта Банк 514 41
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 41
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 26
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 24
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Русагро Группа Компаний 379 17
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 17
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
Альфа-Банк 1979 15
ФосАгро 176 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 13
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 13
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 11
Hansa - Ханса 114 11
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 61
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 43
Федеральное казначейство России 1949 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 50
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 48
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 46
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 41
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 41
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 41
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 40
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 40
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 40
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 40
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 40
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 36
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 26
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 41
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 41
НКТ - Р7-Офис 543 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Новые облачные технологии - МойОфис 958 36
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 34
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 28
Протек - Здравсити 32 12
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
Google Android 15244 5
Linux OS 11533 5
Visiology ИАС BI-платформа 41 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 16882 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
OpenAI - ChatGPT 720 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
Atlassian - Confluence 183 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 2
Урусов Виктор 157 43
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