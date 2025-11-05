Индексная книга (каталог) CNews*
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Новикова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 105, упоминаний - 111
Новикова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 157 43
|Врацкий Андрей 175 43
|Аксенов Олег 62 43
|Шадаев Максут 1210 43
|Нестеров Алексей 175 43
|Воронин Павел 196 42
|Теплицкий Дмитрий 88 41
|Каушанский Александр 56 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Шаев Виталий 59 41
|Милованов Андрей 46 41
|Белан Иван 41 41
|Желнова Алина 42 41
|Натрусов Артем 313 41
|Чаркин Евгений 317 41
|Малышев Сергей 99 41
|Соловьев Виталий 52 38
|Калякин Павел 79 34
|Петухов Антон 62 29
|Абакумов Евгений 227 29
|Никитин Сергей 96 27
|Аникин Дмитрий 68 26
|Солдатенкова Ксения 41 26
|Желтухин Вадим 72 24
|Заянц Илья 57 23
|Краснов Александр 91 23
|Оберемок Надежда 45 17
|Ульянов Николай 176 16
|Катамадзе Анна 133 16
|Галкин Николай 140 15
|Кирьянова Александра 169 14
|Смирнов Вячеслав 45 14
|Гуденко Илья 28 14
|Новиков Денис 29 14
|Замаруев Владимир 42 14
|Суровец Дмитрий 115 14
|Глазков Александр 151 14
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Медокс Ярослав 45 13
|Джабиев Георгий 56 13
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.