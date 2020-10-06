Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Новикова Елена


06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 7
27.03.2020 «Бухсофт» открыл бесплатный доступ к своему сервису до конца апреля 1
03.07.2019 Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ 1
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» 1
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
24.05.2018 «ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology 1
20.11.2017 Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием 1
09.10.2017 Polymedia создала интерактивный музей в Театре на Таганке 1
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
22.02.2017 Бум электронных книг убивает российскую книгопечать 1
29.09.2016 Выходец из Oracle и SAP стал директором по малому бизнесу в Microsoft Россия 1
27.10.2015 Партнер Polymedia по решениям для образования, Promethean, объявил о слиянии с NetDragon 1
28.09.2015 Москва собирается сменить американское оборудование в своем ЦОДе на китайское 1
17.07.2015 Власти оставят центр Москвы без таксофонов 1
23.04.2015 ИТ-департамент Москвы нанимает разработчиков для обработки больших данных 1
05.02.2015 С московских таксофонов можно будет звонить по Skype 1
16.12.2014 Создание Wi-Fi-сети в Москве заморожено из-за взлета цен на импортное оборудование 1
26.09.2014 Московские власти хотят ввести видеонаблюдение в детских садах 1
23.09.2014 Проект строительства в Москве городской Wi-Fi-сети нарвался на жесткую критику властей 1
07.08.2014 Московским чиновникам запретили «Яндекс.Почту», Mail.ru и Gmail 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
11.02.2014 BI-платформа Prognoz Platform интегрирована с интеллектуальным дисплеем Flipbox 1
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 1
18.11.2013 Сергей Сапельников, ФНС, Аэрофлот, Nginx и другие лауреаты CNews AWARDS 2013 1
09.10.2013 Ситуационные центры: для безопасности и не только 6
24.04.2013 Вышел 66 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
13.02.2013 Москва начала оказывать госуслуги через телевизор 2
25.01.2013 Как ИТ-департамент Москвы наказывает подрядчика 1
21.01.2013 Гигантский российский Linux-проект почти завершен 1
18.12.2012 55% компаний перейдут на облачную почту к 2020 г. 3
05.12.2012 ИТ-закупки московских ведомств будут проходить проверку на достоверность цены контракта 1
28.11.2012 Водители Москвы начали общаться между собой с помощью мобильного приложения 1
29.08.2012 «Аквариус» ждет расплата за задержку поставки ПК врачам 1
07.08.2012 Москва выделяет почти полмиллиарда рублей на «облачную» почту 2
31.05.2012 Власти Москвы оштрафовали «Крок» на 8 млн рублей 2
28.05.2012 Polymedia выводит на российский рынок интеллектуальный дисплей Flipbox 1
06.04.2012 Polymedia открывает представительство в Казахстане 2
28.03.2012 Москву пересадили на антивирусы «Касперского» 1
29.09.2011 Polymedia и LifeSize выводят на российский рынок решения для ВКС на базе облачных технологий 1
23.09.2011 Polymedia продемонстрирует в Москве лазерно-фосфорные дисплеи Prysm 1

Публикаций - 49, упоминаний - 74

Новикова Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Polymedia - Полимедиа 72 9
Visiology - Визиолоджи 31 6
Microsoft Corporation 11143 4
SAP SE 3218 4
Softline - Софтлайн 1475 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 2
Samsung Electronics 5714 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Saprun - Сапран групп 38 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Tableau Software 42 1
Unity Technologies 97 1
Qlik 63 1
Digma 51 1
PocketBook International 63 1
Прогноз 197 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Polymedia Казахстан 1 1
21 век – ТВ - Народный телефон 2 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Google LLC 7168 1
Oracle Россия и СНГ 112 1
BT Group - British Telecommunications 86 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
GMCS 224 1
РДТЕХ 159 1
ФОРС ГК 22 1
3770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Dell EMC 2418 1
Cisco Systems 2054 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Роснефть НК 367 1
ТЭК-торг 38 1
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы 653 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Умная каска 7 1
Таксофон - телефон общего пользования 8 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Big Data - Большие данные 1136 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Smart Notebook 34 1
Актион-МЦФЭР Бухсофт 5 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Visiology ИАС 2 1
Visiology ViQube - СУБД 7 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
OnyX 33 1
Apple - App Store 2198 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Microsoft Exchange 684 1
Яндекс.Маркет 439 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Skype 1476 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
Microsoft Office 1948 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Visiology Vitalk - Голосовой помощник (ассистент) 7 1
Сапельников Сергей 100 2
Добриднюк Сергей 5 1
Новиков Константин 12 1
Тарковский Андрей 1 1
Вознесенский Андрей 1 1
Венедиктова Мария 4 1
Островская Людмила 1 1
Савельева Светлана 4 1
Шварц Григорий 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Вахмянин Иван 20 1
Байбутов Андрей 6 1
Шуравин Андрей 8 1
Выскребенцев Алексей 1 1
Солженицын Александр 6 1
Костюков Александр 1 1
Ершов Андрей 45 1
Путин Владимир 1828 1
Мишин Тимур 3 1
Ефименко Евгений 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Казахстан - Республика 2646 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Япония 2808 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - Сахалинская область 435 1
Казахстан - Кызылординская область 5 1
Европа Западная 618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Европа 3781 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Новая Москва 45 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Омская область 385 1
Восточная Европа 1688 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Рязанская область 315 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Смоленская область 231 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Образование в России 342 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Русский язык 991 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Gartner 2196 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
ProIntegration Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767879, в очереди разбора - 671564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще