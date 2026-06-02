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ВымпелКом Билайн WiFi Beeline WiFi

СОБЫТИЯ

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02.06.2026 Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах 1
09.09.2022 Евгений Ройтман: Основным «выгодоприобретателем» сетей 5G будут не люди, а высокотехнологичные устройства 1
12.10.2017 Власти передумали строить федеральную Wi-Fi-сеть в российских городах 1
14.06.2016 «Билайн» пустил на слом московскую Wi-Fi-сеть 1
24.08.2015 Beeline запустил бесплатную площадку Wi-Fi в Ташкенте 2
23.07.2015 Прошел Второй международный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 1
16.12.2014 Создание Wi-Fi-сети в Москве заморожено из-за взлета цен на импортное оборудование 1
23.09.2014 Проект строительства в Москве городской Wi-Fi-сети нарвался на жесткую критику властей 1
01.10.2013 «Билайн Бизнес» представил в Московском регионе новые тарифы для планшетов 2
20.12.2012 Mail.ru развернула в Москве крупную сеть бесплатного Wi-Fi 1
30.10.2012 Mail.ru строит в Москве крупную сеть бесплатного Wi-Fi 1
16.08.2012 «Билайн» организовал бесплатный Wi-Fi в городском транспорте Калининграда 1
19.07.2012 «Билайн» запускает WiFi в парках Тулы 1
04.05.2012 Цены на частоты в Москве рухнули: «Билайн-WiFi» получил шанс 1
27.02.2012 В московском метро появился бесплатный Wi-Fi-невидимка 1
17.01.2012 «Билайн» сэкономил полмиллиарда на защите WiFi от помех 1
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
11.10.2011 «Билайн» запустил бесплатный Wi-Fi в омских троллейбусах 1
06.07.2010 «Комстар» нашел новый способ заработать на абонентах «Стрима» 1
17.05.2010 «ВымпелКом» сделает Wi-Fi-интернет бесплатным 1
28.12.2009 Доступ к приложениям Wi2Geo в сети Beeline WiFi стал бесплатным 1
22.12.2009 Проводной и беспроводной ШПД в России: конкуренция или взаимодополнение? 1
03.12.2009 Абоненты «Билайн WiFi» смогут подключаться к интернету без логинов и паролей 1
15.07.2009 Пополнить счет «Билайн WiFi» теперь можно единой картой оплаты 1
14.07.2009 Упрощенную WiFi-авторизацию "Билайна" закрыли спецслужбы 1
26.06.2009 Российские клиенты Orange получат бесплатный мобильный интернет 1
30.04.2009 Сотовая связь и Wi-Fi в России: рейтинги по итогам 2008 г. 1
30.04.2009 Россия: число публичных хот-спотов в 2008 г. выросло на 48% 1
22.04.2009 Mail.Ru открыл бесплатный доступ к своим сервисам через Wi-Fi 1
22.01.2009 Клиенты «Билайн WiFi» смогут пополнять счет с помощью ChronoPay 1
16.10.2008 Wi-Fi нужен только Москве? 1
20.09.2007 «ВымпелКом» представил «WiFi Агент» для корпоративных клиентов 1
26.01.2005 МТС и "Би Лайн" готовятся к запуску Wi-Fi 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
МегаФон 10500 7
Такском - Taxcom 253 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Дайком 11 3
Ростелеком 10764 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
VK - Mail.ru Group 3578 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 175 3
FON Wireless 36 2
Samsung Electronics 10954 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3272 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
Арти ГК 11 1
VNPT - RusVietTelecom 1 1
Uztelecom - Buzton 39 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Huawei 4467 1
Apple Inc 13015 1
Intel Corporation 12741 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
GoPro Inc 63 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1896 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 875 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
РЖД - Российские железные дороги 2053 2
Евросеть 1421 2
Альфа-Групп 744 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
IL Патио - Эль Патио 15 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Колбасофф 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
Газпром ПАО 1457 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Альфа-Банк 1950 1
Tesla Motors 448 1
Visa International 1986 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 519 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 498 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 1
Транснефть 333 1
JCB International 145 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 119 1
IKEA - ИКЕА 168 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
UFG Private Equity 39 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 171 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 714 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
Администрация Калининграда - органы государственной власти 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3551 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1518 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 274 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13334 33
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6786 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10672 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9733 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9236 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17711 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 5
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 441 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29445 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9888 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15294 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1435 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12954 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12923 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26000 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1665 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9021 3
Hotspot - Хот-спот 108 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2614 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5313 3
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2501 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9170 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 188 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4521 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8445 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 2
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Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 433 2
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7539 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
VK - Mail.ru Group - ICQ WiFi Free 3 2
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
FON Wireless - La Fonera 7 1
ВымпелКом - Билайн - WiFi в Тульских парках 2 1
Google Android 15085 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2293 1
ZTE ZXHN - ZTE ZXV - серия ADSL-модемов 13 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 16 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Чеглаков Иван 8 3
Щеголев Игорь 699 2
Ермаков Игорь 19 2
Новикова Елена 105 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Коровин Дмитрий 5 1
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Лихобабин Сергей 23 1
Швец Владимир 1 1
Мухомор Анатолий 1 1
Полещикова Елена 2 1
Меншутина Наталья 3 1
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Кирюхина Кира 8 1
Бешев Сергей 19 1
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Даниленко Дмитрий 11 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 23
Россия - РФ - Российская федерация 163308 19
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 6
Европа 24864 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1497 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3004 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1683 2
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1494 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 659 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1391 1
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