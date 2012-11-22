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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком ЕТК Енисейтелеком

Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком

СОБЫТИЯ

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22.11.2012 Сервисный центр «Енисейтелекома» получил авторизацию Alcatel

Сервисный центр «Енисейтелекома» (дочернее предприятие «Ростелекома») начал выполнять работы по гарантийному и постгарантийному обслуживанию моделей мобильных аппаратов производителя Alcatel. Ежемесячно сервисн
07.11.2012 Тамара Бажанова назначена коммерческим директором «Енисейтелекома»

нисейтелекома» (ЕТК) назначена Тамара Бажанова, сообщили CNews в мобильном операторе. До прихода в «Енисейтелеком» Бажанова несколько лет занимала руководящие должности в департаменте взаимодей
03.08.2011 «Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт»

Производитель инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» объявил о запуске услуги «Мобильная АТС» на сети оператора сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК). Услуга предназначена для компаний – корпоративных клиентов оператора, расширяющих свой бизнес, переезжающих в новый офис, а также для компаний, которым экономически нецеле
26.05.2011 Дамир Тимершин назначен гендиректором «Енисейтелекома»

Генеральным директором «Енисейтелекома» – дочерней компании «Ростелекома», предоставляющей комплекс услуг мобильной с
07.06.2010 Красноярский сотовый оператор «Енисейтелеком» ликвидируется

Крупнейший в Красноярском крае сотовый оператор «Енисейтелеком», работающий под брендом «ЕТК», ликвидируется. «Это станет следствием присоединения компании «Сибирьтелеком» к «Ростелекому», сообщает «ТАСС-Сибирь» со ссылкой на слова генерально
14.04.2009 «ДеЛайт 2000» построил систему отображения информации для «Енисейтелекома»

Лайт 2000» выполнила проект по созданию системы отображения информации для оператора сотовой связи «Енисейтелеком». В рамках проекта помещение службы контроля и управления сотовой связи оснащен
12.05.2008 «Трафиклэнд» запустил OTA-платформу WiTS в сети «Енисейтелекома»

анционного администрирования SIM, USIM, R-UIM карт и мобильных терминалов и оператор сотовой связи «Енисейтелеком» (торговые марки ЕТК и Wellcom) анонсировали завершение интеграции инновационно
04.02.2008 НЭТА обеспечила бесперебойную работу ЦОД для «Енисейтелекома»

Компания НЭТА успешно реализовала проект по созданию комплекса инженерных систем «Енисейтелекома» (ЕТК) - оператора сотовой связи Красноярского края, Таймырского АО и республики Хакасия, обеспечивающих функционирование Центра Обработки Данных (ЦОД). «Перед нами стояла задача
22.03.2007 "Енисейтелеком" получил разрешение на эксплуатацию сети подвижной связи IMT-MC 450

Управление Россвязьнадзора по Красноярскому краю выдало компании «Енисейтелеком» разрешение на эксплуатацию сооружения связи «Сеть передачи данных на базе сети подвижной связи в стандарте IMT-MC 450», сообщает РБК. Данная сеть введена в эксплуатацию и позволя
08.11.2006 "Енисейтелеком" в 2007 г. вложит в расширение сети до $40 млн.

Красноярский оператор сотовой связи ЕТК (ЗАО "Енисейтелеком") вложит в 2007 г. в расширение сети $35-40 млн. Об этом сообщил коммерческий д
15.02.2005 "Енисейтелеком" запустил сеть CDMA2000

Красноярский оператор сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК) запустил в тестовую эксплуатацию сеть CDMA2000, сообщает РБК. Об этом за
14.12.2004 "Енисейтелеком" внедрит систему бюджетирования

нг» начала реализацию проекта по постановке технологий регулярного менеджмента для оператора связи «Енисейтелеком». В ходе проекта в «Енисейтелекоме» будет внедрена система бюджетирования, упра
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком"

Пресс-служба компании «Енисейтелеком» объявила о присоединении хакасского оператора сотовой связи «Саянтелеком». На

02.04.2004 "Енисейтелеком" инвестирует $30 млн. в развитие сотовой связи

ЗАО "Енисейтелеком" в 2004 г. инвестирует $30 млн. в развитие сети сотовой связи, сообщил на пресс
29.03.2004 Абонентская база "Байкалвесткома" и "Енисейтелекома" превысила 0,5 млн.

Дочерние компании ОАО "Сибирьтелеком", операторы мобильной связи ЗАО «Енисейтелеком» и ЗАО «Байкалвестком», действующие в Красноярском крае и Иркутской области, со
03.11.2003 "Енисейтелеком" внедрил CliQ Call Centre

Красноярский оператор сотовой связи "Енисейтелеком" ввел в эксплуатацию систему интегрированного обслуживания абонентов CliQ Call Centre, позволившую на треть снизить нагрузку на персонал справочной службы. С помощью call-центра,

09.04.2003 В Минусинск пришел GSM

ЗАО "Енисейтелеком" запуcтило в коммерческую эксплуатацию сотовую сеть GSM в Минусинске, сообщила

26.12.2002 ОАО "Сибирьтелеком" намерено приобрести пакеты акций двух сибирских операторов

принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании по вопросу покупки:49% акций ЗАО "Енисейтелеком", ведущего сотового оператора стандарта GSM-900/1800 в Красноярском крае и Респ
15.11.2002 "Енисейтелеком" начал подключать к сети SIM-карты с функцией SIM Toolkit

Красноярский оператор мобильной связи "Енисейтелеком" начал подключать к сети SIM-карты с функцией SIM Toolkit. С помощью этой функции поддерживается новая услуга - ЕТК-Инфо. Услуга ЕТК-Инфо заключается в использовании аппаратом або
05.08.2002 "Енисейтелеком" начал тестировать cистему ИССА

Компания "Енисейтелеком" сегодня приступила к тестовой эксплуатации нового автоматического сервиса для своих абонентов - "Интернет-Системы Сервиса Абонентов" (ИССА). ИССА позволяет абонентам с помощью ин
26.06.2002 "Енисейтелеком" и Ericsson начинают новый этап расширения и модернизации сети GSM

ЗАО "Енисейтелеком", ведущий оператор сотовой связи в Красноярском крае, и компания Ericsson совме

Публикаций - 128, упоминаний - 195

Ростелеком ЕТК и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 58
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
МегаФон 10742 31
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 28
Ростелеком 10948 26
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 25
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 23
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 22
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 16
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 16
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 14
АКОС 68 12
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 11
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 11
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 11
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 6
СМАРТС Волгоград-GSM 31 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 6
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 5
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 4
Huawei 4677 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
АйТи 1519 3
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 3
Электросвязь 268 3
МТС Сибирь макрорегион 49 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 2
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ - Даль Телеком Трейд 31 2
МТС - Примтелефон 47 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Евросеть - Техмаркет 81 2
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Связной ГК 1401 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Евросеть 1421 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Альфа-Эко 55 1
Северная Венеция 3 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
АЛПИ 9 1
Тюменьэнергобанк 2 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Свердловский губернский банк 4 1
Башинвестбанк 3 1
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 1
Снежинский АБ - Акционерное общество Банк конверсии 2 1
СЛК - Сибирская Лизинговая Компания - СЛК-Моторс 4 1
ИК АВК - Инвестиционная компания АВК 11 1
Газпром ПАО 1493 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Альфа-Банк 1979 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 44
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 6
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 5
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Управляемость - Manageability 2271 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 32
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iPhone 6 4861 5
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 2
CBOSS bcc 8 2
Google Android 15244 2
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
VK - Mail.ru Блоги 33 1
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 1
ЦФТ Лояльность 2 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS isc - интернет-система самообслуживания абонентов 1 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Администрация Новосибирска - Электронный проездной Новосибирск 2 1
Связьком - SMS/MMS MNP Gateway 3 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Avaya Aura 124 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
МТС Автосекретарь 69 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Дадыкин Иван 31 5
Бажанова Тамара 10 5
Иванов Сергей 405 5
Левин Дмитрий 47 4
Мордашов Алексей 64 3
Беленький Валерий 32 2
Швайбович Владислав 19 2
Герман Надежда 4 2
Шишин Юрий 3 2
Костюк Владимир 2 2
Тимершин Дамир 4 2
Димова Светлана 4 2
Носков Константин 241 2
Левин Леонид 134 2
Провоторов Александр 158 2
Соловенчук Александр 156 2
Носков Михаил 27 2
Ткаченко Сергей 20 2
Зайцев Павел 48 2
Солонин Виталий 90 1
Яшин Валерий 80 1
Погребинский Антон 45 1
Домбровский Юрий 62 1
Нефедов Павел 46 1
Белашева Марина 37 1
Голубева Надежда 43 1
Клягин Максим 29 1
Корсаков Анатолий 18 1
Кадыров Рамзан 26 1
Брагинский Андрей 23 1
Шенкер Олег 22 1
Ромский Георгий 23 1
Терентьев Юрий 16 1
Рыбаков Николай 7 1
Касымов Вячеслав 9 1
Ущацкий Андрей 3 1
Шавкунов Сергей 1 1
Агевнин Кирилл 2 1
Грачев Валерий 1 1
Августинович Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 51
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 34
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 27
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 23
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 18
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 16
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 13
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Россия - СФО - Республика Тыва 416 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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