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Ростелеком ЕТК Енисейтелеком
СОБЫТИЯ
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|22.11.2012
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Сервисный центр «Енисейтелекома» получил авторизацию Alcatel
Сервисный центр «Енисейтелекома» (дочернее предприятие «Ростелекома») начал выполнять работы по гарантийному и постгарантийному обслуживанию моделей мобильных аппаратов производителя Alcatel. Ежемесячно сервисн
|07.11.2012
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Тамара Бажанова назначена коммерческим директором «Енисейтелекома»
нисейтелекома» (ЕТК) назначена Тамара Бажанова, сообщили CNews в мобильном операторе. До прихода в «Енисейтелеком» Бажанова несколько лет занимала руководящие должности в департаменте взаимодей
|03.08.2011
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«Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт»
Производитель инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» объявил о запуске услуги «Мобильная АТС» на сети оператора сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК). Услуга предназначена для компаний – корпоративных клиентов оператора, расширяющих свой бизнес, переезжающих в новый офис, а также для компаний, которым экономически нецеле
|26.05.2011
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Дамир Тимершин назначен гендиректором «Енисейтелекома»
Генеральным директором «Енисейтелекома» – дочерней компании «Ростелекома», предоставляющей комплекс услуг мобильной с
|07.06.2010
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Красноярский сотовый оператор «Енисейтелеком» ликвидируется
Крупнейший в Красноярском крае сотовый оператор «Енисейтелеком», работающий под брендом «ЕТК», ликвидируется. «Это станет следствием присоединения компании «Сибирьтелеком» к «Ростелекому», сообщает «ТАСС-Сибирь» со ссылкой на слова генерально
|14.04.2009
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«ДеЛайт 2000» построил систему отображения информации для «Енисейтелекома»
Лайт 2000» выполнила проект по созданию системы отображения информации для оператора сотовой связи «Енисейтелеком». В рамках проекта помещение службы контроля и управления сотовой связи оснащен
|12.05.2008
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«Трафиклэнд» запустил OTA-платформу WiTS в сети «Енисейтелекома»
анционного администрирования SIM, USIM, R-UIM карт и мобильных терминалов и оператор сотовой связи «Енисейтелеком» (торговые марки ЕТК и Wellcom) анонсировали завершение интеграции инновационно
|04.02.2008
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НЭТА обеспечила бесперебойную работу ЦОД для «Енисейтелекома»
Компания НЭТА успешно реализовала проект по созданию комплекса инженерных систем «Енисейтелекома» (ЕТК) - оператора сотовой связи Красноярского края, Таймырского АО и республики Хакасия, обеспечивающих функционирование Центра Обработки Данных (ЦОД). «Перед нами стояла задача
|22.03.2007
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"Енисейтелеком" получил разрешение на эксплуатацию сети подвижной связи IMT-MC 450
Управление Россвязьнадзора по Красноярскому краю выдало компании «Енисейтелеком» разрешение на эксплуатацию сооружения связи «Сеть передачи данных на базе сети подвижной связи в стандарте IMT-MC 450», сообщает РБК. Данная сеть введена в эксплуатацию и позволя
|08.11.2006
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"Енисейтелеком" в 2007 г. вложит в расширение сети до $40 млн.
Красноярский оператор сотовой связи ЕТК (ЗАО "Енисейтелеком") вложит в 2007 г. в расширение сети $35-40 млн. Об этом сообщил коммерческий д
|15.02.2005
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"Енисейтелеком" запустил сеть CDMA2000
Красноярский оператор сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК) запустил в тестовую эксплуатацию сеть CDMA2000, сообщает РБК. Об этом за
|14.12.2004
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"Енисейтелеком" внедрит систему бюджетирования
нг» начала реализацию проекта по постановке технологий регулярного менеджмента для оператора связи «Енисейтелеком». В ходе проекта в «Енисейтелекоме» будет внедрена система бюджетирования, упра
|18.08.2004
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"Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком"
Пресс-служба компании «Енисейтелеком» объявила о присоединении хакасского оператора сотовой связи «Саянтелеком». На
|02.04.2004
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"Енисейтелеком" инвестирует $30 млн. в развитие сотовой связи
ЗАО "Енисейтелеком" в 2004 г. инвестирует $30 млн. в развитие сети сотовой связи, сообщил на пресс
|29.03.2004
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Абонентская база "Байкалвесткома" и "Енисейтелекома" превысила 0,5 млн.
Дочерние компании ОАО "Сибирьтелеком", операторы мобильной связи ЗАО «Енисейтелеком» и ЗАО «Байкалвестком», действующие в Красноярском крае и Иркутской области, со
|03.11.2003
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"Енисейтелеком" внедрил CliQ Call Centre
Красноярский оператор сотовой связи "Енисейтелеком" ввел в эксплуатацию систему интегрированного обслуживания абонентов CliQ Call Centre, позволившую на треть снизить нагрузку на персонал справочной службы. С помощью call-центра,
|09.04.2003
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В Минусинск пришел GSM
ЗАО "Енисейтелеком" запуcтило в коммерческую эксплуатацию сотовую сеть GSM в Минусинске, сообщила
|26.12.2002
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ОАО "Сибирьтелеком" намерено приобрести пакеты акций двух сибирских операторов
принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании по вопросу покупки:49% акций ЗАО "Енисейтелеком", ведущего сотового оператора стандарта GSM-900/1800 в Красноярском крае и Респ
|15.11.2002
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"Енисейтелеком" начал подключать к сети SIM-карты с функцией SIM Toolkit
Красноярский оператор мобильной связи "Енисейтелеком" начал подключать к сети SIM-карты с функцией SIM Toolkit. С помощью этой функции поддерживается новая услуга - ЕТК-Инфо. Услуга ЕТК-Инфо заключается в использовании аппаратом або
|05.08.2002
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"Енисейтелеком" начал тестировать cистему ИССА
Компания "Енисейтелеком" сегодня приступила к тестовой эксплуатации нового автоматического сервиса для своих абонентов - "Интернет-Системы Сервиса Абонентов" (ИССА). ИССА позволяет абонентам с помощью ин
|26.06.2002
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"Енисейтелеком" и Ericsson начинают новый этап расширения и модернизации сети GSM
ЗАО "Енисейтелеком", ведущий оператор сотовой связи в Красноярском крае, и компания Ericsson совме
Ростелеком ЕТК и организации, системы, технологии, персоны:
|Дадыкин Иван 31 5
|Бажанова Тамара 10 5
|Иванов Сергей 405 5
|Левин Дмитрий 47 4
|Мордашов Алексей 64 3
|Беленький Валерий 32 2
|Швайбович Владислав 19 2
|Герман Надежда 4 2
|Шишин Юрий 3 2
|Костюк Владимир 2 2
|Тимершин Дамир 4 2
|Димова Светлана 4 2
|Носков Константин 241 2
|Левин Леонид 134 2
|Провоторов Александр 158 2
|Соловенчук Александр 156 2
|Носков Михаил 27 2
|Ткаченко Сергей 20 2
|Зайцев Павел 48 2
|Солонин Виталий 90 1
|Яшин Валерий 80 1
|Погребинский Антон 45 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Нефедов Павел 46 1
|Белашева Марина 37 1
|Голубева Надежда 43 1
|Клягин Максим 29 1
|Корсаков Анатолий 18 1
|Кадыров Рамзан 26 1
|Брагинский Андрей 23 1
|Шенкер Олег 22 1
|Ромский Георгий 23 1
|Терентьев Юрий 16 1
|Рыбаков Николай 7 1
|Касымов Вячеслав 9 1
|Ущацкий Андрей 3 1
|Шавкунов Сергей 1 1
|Агевнин Кирилл 2 1
|Грачев Валерий 1 1
|Августинович Елена 2 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 16
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
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