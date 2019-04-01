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Ростелеком ЕТК
Енисейтелеком



01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
15.09.2015 Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 1
16.09.2014 Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае 1
06.08.2014 В России появился четвертый федеральный сотовый оператор 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 1
29.11.2013 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК 1
05.03.2013 Автоплатежи «Сбербанка России» выведены на полную проектную мощность 1
11.02.2013 «ЕТК» запустил новый сервис SMS-информирования для бизнес-клиентов 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
30.11.2011 «Ростелеком» объединяет мобильные активы под единым брендом 1
17.11.2011 ЕТК выпустил приложение «Личный кабинет» для Android 1
28.10.2011 Дилеры «Ростелекома» жалуются на неизвестного посредника 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
03.08.2011 «Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт» 1
20.04.2011 МТС закрыла последнее «белое пятно» в России 1
31.01.2011 Сотовые операторы «Связьинвеста» запускают новые пакеты минут и трафика для путешествующих по России 1
29.10.2010 Сотовые операторы «Связьинвеста» с начала 2011 г. снизят тарифы на роуминг 1
15.10.2010 «Сибирьтелеком» объединяет сотовые активы в Бурятии 1
01.10.2010 ЕТК пришел в Кемеровскую область, Алтайский край и Республику Алтай 1
07.06.2010 Красноярский сотовый оператор «Енисейтелеком» ликвидируется 2
25.05.2010 «Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском 1
12.05.2010 Максим Шарков назначен директором по маркетингу «ВымпелКома» в Сибирском регионе 1
22.04.2010 «Скай Линк» открыл голосовой и интернет-роуминг между Нижним Новгородом и Норильском 1
30.03.2010 Абоненты ЕТК за 3 месяца отправили 100 тыс. SMS на телефоны стационарной связи 1
18.03.2010 Число абонентов сотовой связи стандарта IMT-MC-450 «Сибирьтелекома» достигло 200 тыс. 1
09.02.2010 ЕТК снижает тарифы на роуминг 1
02.02.2010 Россия: число SIM-карт в 2009 г. выросло до 208,3 млн 1
01.02.2010 ЕТК оставит абонентов с нулевым балансом на связи 1
11.01.2010 Россия: число SIM-карт в ноябре 2009 г. выросло до 205 млн 1
26.11.2009 Россия: уровень проникновения сотовой связи в октябре достиг 144,4% 1
27.10.2009 Россия: число SIM-карт в сентябре выросло до 203,7 млн 1
28.08.2009 Июль 2009: уровень проникновения сотовой связи по России превысил 140% 1
30.07.2009 Июнь 2009: уровень проникновения сотовой связи по России составил 138,7% 1
07.07.2009 Май 2009: уровень проникновения сотовой связи по России достиг 136,8% 1
10.06.2009 Апрель 2009: уровень проникновения сотовой связи по России достиг 136% 1
30.04.2009 Сотовая связь и Wi-Fi в России: рейтинги по итогам 2008 г. 1
14.04.2009 «ДеЛайт 2000» построил систему отображения информации для «Енисейтелекома» 1
25.03.2009 Февраль 2009: уровень проникновения сотовой связи в России достиг 134% 1

Публикаций - 86, упоминаний - 97

Ростелеком ЕТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 Байкалвестком 84 38
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 20
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 19
СМАРТС Компания 490 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 16
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 15
Мотив - Екатеринбург-2000 128 14
Ростелеком - Связьинвест 1650 10
Ростелеком НСС 74 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 643 6
Ростелеком Дальсвязь 424 5
Ростелеком ЦентрТелеком 502 4
Ericsson 2235 4
СМАРТС Волгоград-GSM 15 4
ВолгаТелеком 408 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 3
Yota - Скартел 625 2
Сумма Телеком - Sumtel 124 2
Huawei 3016 2
АФК Система ПАО 1580 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 137 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 15 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
GTS - Global Telesystems 37 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 161 1
Nortel Networks 1259 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 1
Millicom International Cellular SA 49 1
Питерская группа связистов 153 1
Делайт 2000 - DeLight 32 1
МТС Сибирь 20 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 1
Freshtel 49 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 285 1
4771 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
Евросеть Техмаркет 70 2
Dixis - Диксис 339 2
Евросеть 1310 2
Связной ГК 1047 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Северсталь ПАО 251 1
Газпром ПАО 705 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 1
Транснефть 182 1
Связь-банк 103 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 47 1
СОГАЗ Страховая Группа 56 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 22 1
Веста 18 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
Федеральное казначейство России 839 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 12
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 9
3G - Стандарт мобильной связи 4903 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 620 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 18 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 343 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 242 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 47 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1153 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1402 1
LTE-смартфон 138 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 133 24
Google Android 10807 2
Google Play - Google Store - Android Market 2525 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 1
Java - Язык программирования 2333 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
ЦФТ Faktura.ru 149 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
МТС Автосекретарь 37 1
Иванов Сергей 241 5
Мордашов Алексей 30 2
Зайцев Павел 27 2
Провоторов Александр 146 2
Носков Михаил 21 2
Левин Дмитрий 35 2
Ткаченко Сергей 7 2
Соловенчук Александр 44 1
Панкратова Оксана 42 1
Погудин Александр 8 1
Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
Шарков Максим 12 1
Ситников Сергей 56 1
Хасьянова Гульнара 115 1
Костин Андрей 50 1
Эмдин Сергей 67 1
Иванов Олег 125 1
Носков Константин 204 1
Щеголев Игорь 677 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 36
Россия - СФО - Красноярский край 841 30
Россия - СФО - Хакасия Республика 320 21
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 14
Россия - СФО - Республика Алтай 844 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 12
Россия - СФО - Иркутская область 697 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 11
Россия - СФО - Кемеровская область 618 11
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 166 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 6
Россия - Сибирь 1208 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 5
Россия - СФО - Томская область 527 5
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 128 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 4
Россия - СФО - Новосибирск 2783 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 658 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 4
Россия - СФО - Республика Тыва 163 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 3
Россия - Железногорск 74 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 3
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 311 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1105 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 480 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 786 2
Россия - УФО - Свердловская область 985 2
Россия - СФО - Новосибирская область 1017 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 523 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 2
Россия - УФО - Курганская область 341 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 170 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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