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Ростелеком ЕТК
Енисейтелеком
Ростелеком ЕТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Сергей 241 5
|Мордашов Алексей 30 2
|Зайцев Павел 27 2
|Провоторов Александр 146 2
|Носков Михаил 21 2
|Левин Дмитрий 35 2
|Ткаченко Сергей 7 2
|Соловенчук Александр 44 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Погудин Александр 8 1
|Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
|Шарков Максим 12 1
|Ситников Сергей 56 1
|Хасьянова Гульнара 115 1
|Костин Андрей 50 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Иванов Олег 125 1
|Носков Константин 204 1
|Щеголев Игорь 677 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 14
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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