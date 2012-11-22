Сервисный центр «Енисейтелекома» получил авторизацию Alcatel Сервисный центр «Енисейтелекома» (дочернее предприятие «Ростелекома») начал выполнять работы по гарантийному и постгарантийному обслуживанию моделей мобильных аппаратов производителя Alcatel. Ежемесячно сервисн

Тамара Бажанова назначена коммерческим директором «Енисейтелекома» нисейтелекома» (ЕТК) назначена Тамара Бажанова, сообщили CNews в мобильном операторе. До прихода в «Енисейтелеком» Бажанова несколько лет занимала руководящие должности в департаменте взаимодей

«Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт» Производитель инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» объявил о запуске услуги «Мобильная АТС» на сети оператора сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК). Услуга предназначена для компаний – корпоративных клиентов оператора, расширяющих свой бизнес, переезжающих в новый офис, а также для компаний, которым экономически нецеле

Дамир Тимершин назначен гендиректором «Енисейтелекома» Генеральным директором «Енисейтелекома» – дочерней компании «Ростелекома», предоставляющей комплекс услуг мобильной с

Красноярский сотовый оператор «Енисейтелеком» ликвидируется Крупнейший в Красноярском крае сотовый оператор «Енисейтелеком», работающий под брендом «ЕТК», ликвидируется. «Это станет следствием присоединения компании «Сибирьтелеком» к «Ростелекому», сообщает «ТАСС-Сибирь» со ссылкой на слова генерально

«ДеЛайт 2000» построил систему отображения информации для «Енисейтелекома» Лайт 2000» выполнила проект по созданию системы отображения информации для оператора сотовой связи «Енисейтелеком». В рамках проекта помещение службы контроля и управления сотовой связи оснащен

«Трафиклэнд» запустил OTA-платформу WiTS в сети «Енисейтелекома» анционного администрирования SIM, USIM, R-UIM карт и мобильных терминалов и оператор сотовой связи «Енисейтелеком» (торговые марки ЕТК и Wellcom) анонсировали завершение интеграции инновационно

НЭТА обеспечила бесперебойную работу ЦОД для «Енисейтелекома» Компания НЭТА успешно реализовала проект по созданию комплекса инженерных систем «Енисейтелекома» (ЕТК) - оператора сотовой связи Красноярского края, Таймырского АО и республики Хакасия, обеспечивающих функционирование Центра Обработки Данных (ЦОД). «Перед нами стояла задача

"Енисейтелеком" получил разрешение на эксплуатацию сети подвижной связи IMT-MC 450 Управление Россвязьнадзора по Красноярскому краю выдало компании «Енисейтелеком» разрешение на эксплуатацию сооружения связи «Сеть передачи данных на базе сети подвижной связи в стандарте IMT-MC 450», сообщает РБК. Данная сеть введена в эксплуатацию и позволя

"Енисейтелеком" в 2007 г. вложит в расширение сети до $40 млн. Красноярский оператор сотовой связи ЕТК (ЗАО "Енисейтелеком") вложит в 2007 г. в расширение сети $35-40 млн. Об этом сообщил коммерческий д

"Енисейтелеком" запустил сеть CDMA2000 Красноярский оператор сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК) запустил в тестовую эксплуатацию сеть CDMA2000, сообщает РБК. Об этом за

"Енисейтелеком" внедрит систему бюджетирования нг» начала реализацию проекта по постановке технологий регулярного менеджмента для оператора связи «Енисейтелеком». В ходе проекта в «Енисейтелекоме» будет внедрена система бюджетирования, упра

"Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" Пресс-служба компании «Енисейтелеком» объявила о присоединении хакасского оператора сотовой связи «Саянтелеком». На

"Енисейтелеком" инвестирует $30 млн. в развитие сотовой связи ЗАО "Енисейтелеком" в 2004 г. инвестирует $30 млн. в развитие сети сотовой связи, сообщил на пресс

Абонентская база "Байкалвесткома" и "Енисейтелекома" превысила 0,5 млн. Дочерние компании ОАО "Сибирьтелеком", операторы мобильной связи ЗАО «Енисейтелеком» и ЗАО «Байкалвестком», действующие в Красноярском крае и Иркутской области, со

"Енисейтелеком" внедрил CliQ Call Centre Красноярский оператор сотовой связи "Енисейтелеком" ввел в эксплуатацию систему интегрированного обслуживания абонентов CliQ Call Centre, позволившую на треть снизить нагрузку на персонал справочной службы. С помощью call-центра,

В Минусинск пришел GSM ЗАО "Енисейтелеком" запуcтило в коммерческую эксплуатацию сотовую сеть GSM в Минусинске, сообщила

ОАО "Сибирьтелеком" намерено приобрести пакеты акций двух сибирских операторов принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании по вопросу покупки:49% акций ЗАО "Енисейтелеком", ведущего сотового оператора стандарта GSM-900/1800 в Красноярском крае и Респ

"Енисейтелеком" начал подключать к сети SIM-карты с функцией SIM Toolkit Красноярский оператор мобильной связи "Енисейтелеком" начал подключать к сети SIM-карты с функцией SIM Toolkit. С помощью этой функции поддерживается новая услуга - ЕТК-Инфо. Услуга ЕТК-Инфо заключается в использовании аппаратом або

"Енисейтелеком" начал тестировать cистему ИССА Компания "Енисейтелеком" сегодня приступила к тестовой эксплуатации нового автоматического сервиса для своих абонентов - "Интернет-Системы Сервиса Абонентов" (ИССА). ИССА позволяет абонентам с помощью ин