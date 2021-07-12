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Schneider Electric APC NetShelter серия микроЦОДов

СОБЫТИЯ

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12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода 1
22.06.2021 Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси 1
21.06.2019 На рынок выходят новые микроЦОДы 3
26.11.2018 Как построить ЦОД для вуза 2
01.11.2018 Инженерная инфраструктура ЦОДа СКФУ построена на базе решений Schneider Electric 1
07.06.2018 3data открыла новый коммерческий ЦОД с инфраструктурой от Schneider Electric 1
15.02.2016 Schneider Electric представила инженерные модули SmartShelter в контейнерном исполнении «Все в одном» 1
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка» 1
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа 1
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 1
04.12.2013 APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России 1
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева 1
09.04.2010 APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking 5
01.02.2010 «Оверсан-Меркурий» запустила в коммерческую эксплуатацию дата-центр высокого уровня защищенности 1
05.06.2009 APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат 3
26.08.2008 APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ 1
01.08.2008 APC построила инженерную инфраструктуру ЦОДа для банка «Солидарность» 1
14.07.2008 APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети» 1
04.02.2008 НЭТА обеспечила бесперебойную работу ЦОД для «Енисейтелекома» 1
13.11.2007 В «Газбанке» создан центр обработки данных 1
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании 2
05.03.2007 В МИСиС создана первая интерактивная мультимедийная аудитория 1
12.10.2006 "Метробанк" оптимизирует работу своей ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 24, упоминаний - 34

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 610 17
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 12
Cisco Systems 5352 5
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 120 2
Schneider Edge Computing Initiative 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 12 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 365 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 1
НЭТА 37 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
АРМО ГК 182 1
АМТЭЛ - Азимут Инжиниринг 4 1
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 199 1
Johnson Controls - SimplexGrinell 1 1
CompuWay - КомпьюВэй 4 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 30 1
Интех-НСК 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
Broadcom - VMware 2594 1
Dell EMC 5169 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15580 1
HP Inc. 5872 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
НСК - Наша Сервисная Компания 56 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1127 1
Prisma - Нейронные сети 41 1
ICL ГК - ICL Group 477 1
3data - 3дата 101 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Солидарность 0 1
Банк Аверс - Финансовая компания Аверс 3 1
Метробанк 4 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 13 1
Романов Двор БЦ 11 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
UPS 216 1
Русский стандарт Банк 506 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 151 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5930 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1604 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12738 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33187 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15952 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3013 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6591 8
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 567 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4576 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2477 3
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 108 3
Управляемость - Manageability 2217 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1335 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35791 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27171 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4352 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3137 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 710 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12088 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 2
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1954 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 104 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10570 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22433 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17863 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10122 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25244 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24171 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 362 2
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД - Контейнерный ЦОД - КЦОД 92 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 827 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1945 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4526 1
Schneider Electric InRow 27 11
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 11
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 11
Schneider Electric Uniflair 20 5
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 5
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 2
Schneider Electric EcoStruxure 70 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Schneider Electric - APC SmartShelter Container 5 1
Сбер - Сбербанк Trading Floor 3 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
Администрация Новосибирска - НООС - Новосибирская открытая образовательная сеть 1 1
Schneider Electric Xenta 2 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 1
Linux OS 11433 1
Samsung Galaxy 1026 1
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Apple iPhone 6 4861 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
3Data ЦОД НР26 - 3Data ЦОД П6 3 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Apache Airflow 72 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 5 1
Звонов Илья 13 1
Жуковский Юрий 6 1
Шамаев Андрей 6 1
Каменский Игорь 7 1
Нисковский Алексей 1 1
Полиенко Михаил 1 1
Крылов Станислав 3 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Колбасов Евгений 1 1
Маргулис Александр 4 1
Комиссаров Константин 1 1
Тухватуллин Эдуард 1 1
Джума Владимир 3 1
Girod Jean-Philippe - Жиро Жан-Филипп 3 1
Хала Илья 48 1
Беляков Алексей 30 1
Денисов Андрей 23 1
Ловцкий Константин 2 1
Королев Сергей 46 1
Пожидаева Наталья 2 1
Потапов Вячеслав 2 1
Шарапов Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 6
Россия - ПФО - Самарская область 1553 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19394 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3026 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 256 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 57 1
Европа 24907 1
Беларусь - Белоруссия 6254 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Канада 5059 1
Африка - Африканский регион 3631 1
Ближний Восток 3138 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1507 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2033 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3154 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1507 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1653 1
Филиппины - Республика 593 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 411 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1403 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 602 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 244 1
США - Массачусетс 517 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53045 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57194 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2090 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33423 4
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 470 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5559 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7722 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 486 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15885 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10822 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 1
Аренда 2660 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2789 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 671 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6661 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 228 1
Материаловедение - Materials Science 206 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 452 1
Средства производства 52 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4478 1
Образование в России 2759 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5626 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6666 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12213 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 494 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 417 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 1
N+1 - Издание 186 5
Bloomberg 1611 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 36 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1719 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 141 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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