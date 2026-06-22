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Банк Аверс Финансовая компания Аверс

Банк Аверс - Финансовая компания Аверс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.06.2026 Банк «Аверс» перешел на платформу Directum RX при поддержке «МайТэк» 1
02.06.2015 «Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса» 1
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Банк Аверс и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Schneider Electric 607 1
9471 1
1С-Рарус 967 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2424 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1596 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4332 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2999 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15844 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1034 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 85 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6563 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12671 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63952 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1792 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33073 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 315 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6152 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 1
Schneider Electric Uniflair 19 1
Schneider Electric InRow 26 1
1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1385 1
Комиссаров Константин 1 1
Тухватуллин Эдуард 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47213 2
Россия - РФ - Российская федерация 164178 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52883 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26953 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57019 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6515 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 669 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451456, в очереди разбора - 728118.
Создано именных указателей - 196360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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