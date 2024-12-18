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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность DAM/DBF Database Activity Monitoring and Firewall Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных Database Firewall Системы защиты баз данных



18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
25.11.2024 Positive Technologies запускает программу раннего тестирования нового решения — PT Data Security 1
11.09.2024 «Гарда» защитит данные в образовательных учреждениях 1
23.08.2024 Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных 1
27.03.2024 Гарда ускоряет реагирование на инциденты в СУБД на «Альт СП» 1
21.11.2023 В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов 1
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF» 1
21.08.2023 «Бизнесавтоматика» выпустила новую версию системы Visary BI 1
01.06.2023 Step Logic расширяет направление аутсорсинга ИБ 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
25.01.2023 «Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России 2
23.11.2022 Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии 2
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

 1
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных 1
12.09.2019 «Мегафон» представил услугу «Антивзлом Бизнес» 1
24.07.2019 «Мегафон» запустил услугу «Защита баз данных» 1
01.11.2018 NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов 1
23.01.2018 Половина компаний мира жалуется на дефицит навыков кибербезопасности 1
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
25.04.2017 Сергей Шерстобитов -

Основными генераторами спроса остаются госорганы и крупный бизнес

 1
11.04.2017 Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт» 1
08.09.2016 РКС проведут испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора «Касатка-Р» 1
09.02.2016 «МФИ Софт» обеспечил защиту баз данных в банке «Санкт-Петербург» 1
08.02.2016 Как защитить информацию в базе данных 1
24.11.2015 Вышла новая версия СЭД Naumen DMS 1
07.09.2015 Решения для защиты данных «Гарда» от «МФИ Софт» сертифицированы ФСТЭК 1
05.06.2015 Вышла новая версия системы защиты СУБД «Гарда БД» от «МФИ Софт» 1
02.06.2015 «Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса» 1
09.04.2015 Количество клиентов системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на Северо-Западе выросло на треть 1
03.12.2014 Фокус с кроликом: как очистить данные 1
09.06.2014 Промышленные системы управления в энергетике: опыт «Челябэнергосбыт» 1
25.02.2014 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Прагматике» 1
10.12.2013 Банк «Российская финансовая корпорация» автоматизировал деятельность с помощью «1С-Раруса» 1
07.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал инвестиционную компанию «Парити Капитал» 1
05.08.2013 «Вита-Депозит» автоматизировал управление ценными бумагами с помощью «1С-Раруса» 1
17.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 1

Публикаций - 69, упоминаний - 72

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

8213 21
1С-Рарус 887 13
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 9
Oracle Corporation 6688 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
МФИ Софт 123 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Ростелеком 9701 4
МегаФон 8805 3
Код Безопасности 616 3
ИКС 318 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Check Point Software Technologies 760 2
Arbor Networks 57 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Fortinet 387 2
Directum - Директум 1090 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
SAP SE 5277 2
Microsoft Corporation 24625 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Fujitsu 2041 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Beorg - Биорг 112 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Русский стандарт Банк 441 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 4 1
Posti Group - Почта Финляндии 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Альфа-Банк 1769 1
Газпром нефть 618 1
Евросеть 1404 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Вита - cеть аптек 16 1
Профинвестсервис 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 5
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 2 2
Единая Россия - Политическая партия 293 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 25
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Microsoft Office Excel 1197 23
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 10
Microsoft Windows 15657 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
Microsoft Office 3734 6
1С-Рарус Бэк-офис 14 6
1С-Рарус Депозитарий 9 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 5
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Linux OS 9937 4
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 4
IBM DB2 371 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Abbyy FlexiCapture 163 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 3
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 3
Microsoft Office Word 776 3
1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 3
Google Android 13994 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
Atlassian - Confluence 113 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 2
МегаФон Антивзлом Бизнес 8 2
SAP Sybase 289 2
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
Ларин Дмитрий 23 3
Пономарёв Владимир 14 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Рыжков Виктор 3 2
Меденцев Константин 97 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Сотин Денис 205 1
Путин Владимир 3171 1
Чернышев Андрей 69 1
Парфентьев Алексей 128 1
Воронин Павел 136 1
Истомин Константин 56 1
Кашин Владимир 5 1
Дягилев Василий 84 1
Микрюков Валерий 28 1
Суховей Денис 10 1
Андрианов Павел 84 1
Матвеев Лев 64 1
Гимранов Ринат 122 1
Захаров Павел 60 1
Галкин Николай 104 1
Фокин Валерий 45 1
Скородумов Анатолий 65 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Елисеев Владимир 19 1
Кирьянова Александра 135 1
Иванов Денис 13 1
Лосев Артем 2 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Тараторин Александр 58 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Шинкарев Александр 32 1
Герман Владимир 9 1
Плигин Владимир 7 1
Горюнов Андрей 1 1
Комков Сергей 5 1
Ерошкин Павел 32 1
Филиппов Дмитрий 7 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Европа 21767 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Европа Западная 1481 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Казахстан - Республика 5526 2
Япония 13282 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Япония - Токио 995 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Ирландия - Дублин 159 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Австралия - Сидней 274 1
Индия - Bharat 5446 1
Израиль 2730 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Канада 4881 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 19
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 13
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