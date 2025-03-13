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Рыжков Виктор


13.03.2025 Positive Technologies назвала топ-3 отраслей в России и СНГ, пострадавших от утечек данных в дарквебе 1
25.11.2024 Positive Technologies запускает программу раннего тестирования нового решения — PT Data Security 1
11.10.2024 Positive Technologies выходит на рынок защиты данных 1
21.11.2023 В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рыжков Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 3
Ростелеком 9789 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
ИКС 322 1
8313 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3900 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2211 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 3
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 70 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 106 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 538 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 273 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6794 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2580 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10359 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12773 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 334 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2176 1
Positive Technologies - PT Data Security 4 1
IBM InfoSphere ETL 39 1
ИКС - Гарда Маскирование 19 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 716 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Горлянский Дмитрий 3 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6223 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2285 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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