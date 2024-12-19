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ИКС Гарда Маскирование


Система «Гарда Маскирование» позволяет создавать обезличенные копии баз данных, которые можно передавать третьим лицам без рисков утечек и нарушений требований регуляторов. Применяется для пентестов, обновления информационных систем, тестирования ПО, интеграций, технического обслуживания. «Гарда Маскирование» реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, с заменой чувствительной информации по справочникам и в соответствие с алгоритмами.


19.12.2024 ГК «Гарда»: почти половина российских компаний обезличивают данные 1
18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 1
02.12.2024 Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE . 1
24.10.2024 «Гарда» на порядок увеличила скорость маскирования данных 1
23.10.2024 Маскируемся: как защитить данные в эпоху цифровой трансформации 1
21.05.2024 Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных 1
29.01.2024 «Гарда» замаскирует данные в «1С» 2
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
04.12.2023 Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК 1
21.11.2023 В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов 1
28.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем обезличивания данных 2023 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
Принцип Родена в ИТ: берем базу данных и на лету отсекаем лишнее 1
30.03.2023 Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП» 1
26.01.2023 «Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов 1
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» 1
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии» 1
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 10
8213 3
ИКС 318 3
К2Тех - К2 Кибербезопасность 21 3
Ростелеком 9701 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
K2 - К2РУ - SourceCode 86 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
TenIT - Тэнит 2 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 9 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 9 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Oracle Corporation 6688 1
Infognito - Brillix 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ГосИнформСистемы 126 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 103 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 69 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 53 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 7
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 5
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 4
ИКС - Гарда Аналитика 6 2
ИКС - Гарда Файлы 3 2
Linux OS 9937 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 4 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 7 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 8 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
IBM InfoSphere ETL 38 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Обезличивание данных 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Ларин Дмитрий 23 6
Горлянский Дмитрий 3 3
Новожилов Артемий 2 2
Проскура Дмитрий 31 1
Лебедев Сергей 47 1
Ледовской Валерий 10 1
Рустамов Рустам 412 1
Игонькин Никита 3 1
Сизоненко Григорий 39 1
Кузнецов Павел 37 1
Заикин Андрей 30 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Филиппов Дмитрий 7 1
Подкопаев Роман 6 1
Рыжков Виктор 3 1
Католик Вадим 3 1
Гавриленко Александр 16 1
Синьков Кирилл 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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