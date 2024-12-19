ИКС Гарда Маскирование
Система «Гарда Маскирование» позволяет создавать обезличенные копии баз данных, которые можно передавать третьим лицам без рисков утечек и нарушений требований регуляторов. Применяется для пентестов, обновления информационных систем, тестирования ПО, интеграций, технического обслуживания. «Гарда Маскирование» реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, с заменой чувствительной информации по справочникам и в соответствие с алгоритмами.
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 126 1
|Ларин Дмитрий 23 6
|Горлянский Дмитрий 3 3
|Новожилов Артемий 2 2
|Проскура Дмитрий 31 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Игонькин Никита 3 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Заикин Андрей 30 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Филиппов Дмитрий 7 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Рыжков Виктор 3 1
|Католик Вадим 3 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 14
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
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