Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ГК «Гарда»: почти половина российских компаний обезличивают данные

Бизнес стремится минимизировать риски утечек данных, особенно на фоне усиления контроля со стороны регуляторов, показал опрос, проведенный группой компаний «Гарда». Однако 59% участников отметили, что пока не внедряли методы обезличивания, несмотря на их эффективность. В опросе участвовали более 100 человек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Маскирование обеспечивает безопасность данных, снижает затраты на обслуживание и ускоряет бизнес-процессы, связанные с передачей данных. Чаще всего обезличивание требуется компаниям для безопасной передачи различных сведений подрядчикам или партнерам – это отметили 42% опрошенных, а еще 32% сказали, что технология необходима им для соответствия требованиям регуляторов.

ga1.jpg

ГК «Гарда»
С какой целью применяется обезличивание данных?

При этом 42% опрошенных отметили, что пока еще не применяют системы маскирования. Среди тех, кто пользуется такими инструментами, 21% полагаются на ПО собственной разработки, 17% маскируют информацию с помощью специализированных решений, а 12% обезличивают данные встроенными средствами СУБД.

Специализированные системы – оптимальный подход к обезличиванию данных, потому что они работают быстрее и качественнее, чем маскирование с помощью скриптов, и не замедляют работу баз данных, как в случае использования встроенных средств.

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

облака

«Обезличивание данных ‒ процесс на стыке зоны ответственности трех подразделений: ИБ, разработка и ИТ. При развитии комплекса “Гарда Маскирование” мы учитываем интересы всех трех сторон, ‒ сказал Артемий Новожилов, архитектор систем информационной безопасности группы компаний «Гарда». ‒ Информационная безопасность получает гарантированное маскирование без возможности восстановления исходных данных, разработка выигрывает за счет высокой скорости и качества получаемых синтетических данных, а ИТ-отделы ценят простоту внедрения и поддержки решения и отсутствие влияния на работоспособность СУБД».

Продукт «Гарда Маскирование» сертифицирован ФСТЭК и соответствует четвертому уровню доверия – половина опрошенных отметили наличие сертификата ключевым фактором при выборе решения по обезличиванию данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще