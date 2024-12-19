Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Новожилов Артемий



19.12.2024 ГК «Гарда»: почти половина российских компаний обезличивают данные 1
23.10.2024 Маскируемся: как защитить данные в эпоху цифровой трансформации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Новожилов Артемий и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 103 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
ИКС - Гарда Маскирование 18 2
Ларин Дмитрий 23 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще