Комплекс «Гарда Anti-DDoS» обнаружения и противодействия сетевым атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS) на сети передачи данных

применима как в небольших компаниях с линейной сетевой инфраструктурой, так и предприятиях с разветвленной сетевой инфраструктурой, и у операторов связи.