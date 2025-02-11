ИКС Гарда anti-DDoS
Комплекс «Гарда Anti-DDoS» обнаружения и противодействия сетевым атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS) на сети передачи данных
применима как в небольших компаниях с линейной сетевой инфраструктурой, так и предприятиях с разветвленной сетевой инфраструктурой, и у операторов связи.
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 129 2
|TenIT - Тэнит 2 1
|ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 2
|Беларусь - Белоруссия 5686 1
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