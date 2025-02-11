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ИКС Гарда anti-DDoS


Комплекс «Гарда Anti-DDoS» обнаружения и противодействия сетевым атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS) на сети передачи данных
применима как в небольших компаниях с линейной сетевой инфраструктурой, так и предприятиях с разветвленной сетевой инфраструктурой, и у операторов связи.


11.02.2025 «Гарда» сокращает время реагирования на DDoS-атаки и повышает эффективность защиты 1
27.11.2024 «Гарда» расширяет возможности эшелонированной защиты от DDoS-атак 1
24.06.2024 «Гарда» улучшила производительность системы Anti-DDoS 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 129 2
TenIT - Тэнит 2 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3116 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4094 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1253 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 115 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 821 1
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Web Interface - Веб-интерфейс 1690 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2069 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4882 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 108 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3740 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 60 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 8 2
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 2
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 8 2
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 5 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 1
ИКС - Гарда Маскирование 19 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
Солдатенков Вадим 5 1
Кузнецов Павел 37 1
Подкопаев Роман 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 2
Беларусь - Белоруссия 5686 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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