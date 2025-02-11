Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Гарда» сокращает время реагирования на DDoS-атаки и повышает эффективность защиты

Обновленный комплекс «Гарда Anti-DDoS» усиливает защиту и снижает время простоя цифровых сервисов, сокращает время реагирования на DDoS-атаки и повышает эффективность их отражения на уровне приложений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Новая версия «Гарда Anti-DDoS» усиливает защиту цифровых сервисов, таких как платежные системы, платформы бронирования и мобильные приложения, благодаря усовершенствованной HTTP-фильтрации при защите API. Повысить эффективность отражения атак на уровне приложений позволяет применение машинного обучения при анализе журналов веб-серверов.

Снизить время простоя сервисов и минимизировать риски отказов в обслуживании помогают улучшения в системе выявления и подавления «ковровых» DDoS-атак. Атаки такого типа теперь выявляются быстрее за счет тонких настроек для отдельных объектов защиты и их сегментов. Кроме того, обновленный комплекс экономит время при настройке методов подавления благодаря их совместному использованию с шаблонами детекции. Работа с системой стала проще за счет добавления подсказок и оптимизации интерфейса.

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным
Телеком

«Автоматизация, машинное обучение и снижение требований к персоналу делают защиту от DDoS-атак надежнее и доступнее, ‒ отметил Вадим Солдатенков, руководитель группы продуктов «Гарда Anti-DDoS». ‒ Поэтому наша цель ‒ развивать продукт так, чтобы он работал быстрее, точнее и с оптимальными затратами».

В ближайших планах ‒ улучшение механизмов выявления и подавления импульсных DDoS-атак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще