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Солдатенков Вадим



11.02.2025 «Гарда» сокращает время реагирования на DDoS-атаки и повышает эффективность защиты 1
27.11.2024 «Гарда» расширяет возможности эшелонированной защиты от DDoS-атак 1
24.06.2024 «Гарда» улучшила производительность системы Anti-DDoS 1
19.01.2023 «Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии 1
01.11.2022 «Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Солдатенков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 129 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 2
МегаФон 8901 1
Ростелеком 9728 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3116 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4094 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1253 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 115 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1690 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 60 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9338 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 324 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 5 1
Монахов Дмитрий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 2
Беларусь - Белоруссия 5686 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
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