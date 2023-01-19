«Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии

Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2013/027/BY. Решение готово к использованию в белорусских компаниях. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда Технологии».

«Периметр» прошел необходимые испытания согласно требованиями Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, выполняет заявленные функции, защищена от модификации критических параметров и соответствует ряду других критериев.

«Сертификация «Периметра» в Беларуси – большой шаг к защите бизнеса страны от атак, нацеленных на отказ информационных систем предприятий, – сказал Вадим Солдатенков, руководитель направления защиты от DDoS компании «Гарда Технологии». – Только в России количество DDoS-атак за прошлый год возросло в 10 раз, при этом «Периметр» позволяет успешно справляться с их отражением крупным операторам связи, например, ТТК, «Мегафон», «Ростелеком» и др. Уверен, что положительный российский опыт применения «Периметра» поможет коллегам из Беларуси обеспечить киберустойчивость бизнеса и осуществить замену решений покинувших страну производителей».

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«Периметр» устанавливают на границе сети и применяют для защиты от DDoS-атак корпоративной инфраструктуры и ИТ-площадок организаций. Комплекс помогает постоянно контролировать обмен трафиком с внешними сетями, а отсутствие искусственных ограничений на полосу пропускания позволяет обеспечить полноценную защиту подключаемых каналов связи по всей ширине.