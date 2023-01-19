Разделы

Безопасность
|

«Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии

Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2013/027/BY. Решение готово к использованию в белорусских компаниях. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда Технологии».

«Периметр» прошел необходимые испытания согласно требованиями Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, выполняет заявленные функции, защищена от модификации критических параметров и соответствует ряду других критериев.

«Сертификация «Периметра» в Беларуси – большой шаг к защите бизнеса страны от атак, нацеленных на отказ информационных систем предприятий, – сказал Вадим Солдатенков, руководитель направления защиты от DDoS компании «Гарда Технологии». – Только в России количество DDoS-атак за прошлый год возросло в 10 раз, при этом «Периметр» позволяет успешно справляться с их отражением крупным операторам связи, например, ТТК, «Мегафон», «Ростелеком» и др. Уверен, что положительный российский опыт применения «Периметра» поможет коллегам из Беларуси обеспечить киберустойчивость бизнеса и осуществить замену решений покинувших страну производителей».

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации
Цифровизация

«Периметр» устанавливают на границе сети и применяют для защиты от DDoS-атак корпоративной инфраструктуры и ИТ-площадок организаций. Комплекс помогает постоянно контролировать обмен трафиком с внешними сетями, а отсутствие искусственных ограничений на полосу пропускания позволяет обеспечить полноценную защиту подключаемых каналов связи по всей ширине.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Начались продажи программы для полного захвата и контроля чужого смартфона на Android

Россияне становятся миллионерами, продавая сведения о согражданах. Услуги «пробива» в банках и операторах связи резко подорожали

Власти передумали аккредитовывать частные компании для расследования кибепреступлений

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

JavaScript «заразил» Python хитрой уязвимостью, от которой годами страдает сам

Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще