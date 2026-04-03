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ИКС ИКС Безопасность Гарда anti-DDoS
Комплекс «Гарда Anti-DDoS» обнаружения и противодействия сетевым атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS) на сети передачи данных применима как в небольших компаниях с линейной сетевой инфраструктурой, так и предприятиях с разветвленной сетевой инфраструктурой, и у операторов связи.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
|Солдатенков Вадим 10 8
|Самохвалов Александр 6 2
|Чемякин Антон 7 1
|Левкин Кирилл 4 1
|Глушаков Даниил 2 1
|Рябова Галина 27 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Калинин Дмитрий 38 1
|Мормуш Александр 5 1
|Батранков Денис 12 1
|Подкопаев Роман 7 1
|Сафонов Лука 31 1
|Ковалевский Александр 9 1
|Ермилова Любовь 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166340 7
|Беларусь - Белоруссия 6295 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
|Известия ИД 770 1
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