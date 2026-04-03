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ИКС ИКС Безопасность Гарда anti-DDoS

Комплекс «Гарда Anti-DDoS» обнаружения и противодействия сетевым атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS) на сети передачи данных применима как в небольших компаниях с линейной сетевой инфраструктурой, так и предприятиях с разветвленной сетевой инфраструктурой, и у операторов связи.

СОБЫТИЯ

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03.04.2026 Обновление «Гарда Anti-DDoS» усиливает защиту веб-приложений и упрощает работу с инцидентами 2
16.02.2026 Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены 1
03.02.2026 Обновленная версия «Гарда Anti-DDoS» прошла сертификацию ФСТЭК России 1
14.01.2026 Обновление «Гарда WAF»: разработчики упростили работу администраторам и повысили качество ML 1
10.12.2025 «Гарда» выпустила новую версию «Гарда Anti-DDoS» 1
30.10.2025 «Гарда» совершенствует реагирование на инциденты за счет автоматизации обмена данными между СЗИ 1
22.07.2025 Каждая десятая компания в России не защищена от DDoS-атак 1
23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
11.02.2025 «Гарда» сокращает время реагирования на DDoS-атаки и повышает эффективность защиты 1
27.11.2024 «Гарда» расширяет возможности эшелонированной защиты от DDoS-атак 1
24.06.2024 «Гарда» улучшила производительность системы Anti-DDoS 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 2
Спикател - Speaktel 40 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Softline - Софтлайн 3745 1
Oracle Corporation 7077 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 1
MONT - МОНТ 188 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
TenIT - Тэнит 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 695 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4561 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5220 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 440 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13497 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10685 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7469 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6486 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18141 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26821 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
Умные платформы 1989 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15438 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3401 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5508 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4181 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5796 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 550 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1094 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1084 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 5
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 4
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
Pexels 105 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NPM - Гарда Network Health Monitoring 2 1
Google Android 15253 1
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ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 1
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