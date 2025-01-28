ИКС Гарда TI Гарда Threat Intelligence
Гарда TI – сервис обогащения данных о киберугрозах. Его пользователи получают регулярно обновляемые сведения о признаках и индикаторах вредоносной активности на основе данных из открытых и собственных источников аналитического центра группы компаний «Гарда».
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 2
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 1
|Код Безопасности 617 1
|TenIT - Тэнит 2 1
|ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
|Yara - Яра 15 1
|Селезнев Илья 4 3
|Мальцев Алексей 18 2
|Овчинников Роман 11 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144440 5
|Беларусь - Белоруссия 5671 1
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