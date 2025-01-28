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ИКС Гарда TI Гарда Threat Intelligence


Гарда TI – сервис обогащения данных о киберугрозах. Его пользователи получают регулярно обновляемые сведения о признаках и индикаторах вредоносной активности на основе данных из открытых и собственных источников аналитического центра группы компаний «Гарда».


28.01.2025 Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» 2
11.12.2024 «Гарда» автоматизирует анализ киберугроз 2
09.10.2024 «Гарда» выпустила новую версию «Гарда Threat Intelligence» 3
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач 2
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 4
16.04.2024 «Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 8, упоминаний - 16

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 1
Код Безопасности 617 1
TenIT - Тэнит 2 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
Yara - Яра 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3099 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12619 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 590 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3791 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 521 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 241 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4867 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Website URL - Uniform Resource Locator 878 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4080 2
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 190 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 722 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12754 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1948 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3853 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3690 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 717 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2192 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3918 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3853 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 713 1
HASH function 17 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2060 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3729 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 106 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 8 3
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 2
ИКС - Гарда anti-DDoS 4 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
OISF - Suricata IPS/IDS 16 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
ИКС - Гарда Маскирование 18 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 5 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
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Подкопаев Роман 6 1
Кузнецов Павел 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 5
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 1
Английский язык 6637 1
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