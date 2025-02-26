Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169709
ИКТ 13222
Организации 10367
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25162
Персоны 72628
География 2751
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

ИКС Гарда Deception Гарда Лабиринт


«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform) создаёт фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.


26.02.2025 «Гарда Deception» повышает достоверность имитируемой ИТ-инфраструктуры 1
26.11.2024 В «Гарда Deception» увеличена реалистичность имитируемой инфраструктуры 1
16.10.2024 «АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников 2
26.08.2024 «Гарда Deception» сокращает время реагирования на инциденты 1
01.07.2024 Подтверждена совместимость «Гарда Deception» с ОС Astra Linux 2
19.04.2024 «Гарда» сертифицировала систему для создания ложной инфраструктуры во ФСТЭК 2
16.04.2024 «Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 132 4
Telegram Group 2029 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
TenIT - Тэнит 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2238 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 601 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12721 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3128 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 659 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3918 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4901 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 736 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4757 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 1
Оповещение и уведомление - Notification 4682 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 910 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 189 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4106 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 994 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 111 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2081 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1215 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 60 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 603 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2160 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3862 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 8 3
Linux OS 10028 2
ИКС - Гарда anti-DDoS 5 2
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 62 1
Apple macOS 2074 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Microsoft Windows 15733 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 423 1
Linux - Debian GNU 474 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 1
ИКС - Гарда Маскирование 19 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 5 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 533 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
Харитонова Екатерина 4 2
Синьков Кирилл 41 1
Молчанов Борис 12 1
Кузнецов Павел 37 1
Подкопаев Роман 6 1
Мальцев Алексей 18 1
Филиппов Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 5
Беларусь - Белоруссия 5715 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 626 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 954 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 1
Английский язык 6662 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще