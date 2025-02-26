ИКС Гарда Deception Гарда Лабиринт
«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform) создаёт фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 132 4
|Telegram Group 2029 1
|AMT Group - АМТ-Груп 354 1
|ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
|TenIT - Тэнит 2 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
|Харитонова Екатерина 4 2
|Синьков Кирилл 41 1
|Молчанов Борис 12 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Мальцев Алексей 18 1
|Филиппов Дмитрий 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145520 5
|Беларусь - Белоруссия 5715 1
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