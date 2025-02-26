«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform) создаёт фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.