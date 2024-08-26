Разделы

Безопасность Администратору
|

«Гарда Deception» сокращает время реагирования на инциденты

Разработчики интегрировали «Гарда Deception 1.10.0» с брокером сообщений Apache Kafka. Теперь система обнаруживает подозрительные попытки авторизации в домене и автоматически создает инцидент информационной безопасности с уведомлением ответственных лиц. Обновления помогают повысить оперативность реагирования на угрозы.

Новая версия «Гарда Deception 1.10.0» детектирует подозрительные попытки авторизации на рабочих местах пользователей, создает инцидент информационной безопасности (ИБ), отправляет его в SIEM в режиме реального времени и дополнительно уведомляет ответственных сотрудников по электронной почте и в Telegram.

Функционал реализован за счет распространения в инфраструктуре приманок с ложными данными авторизации в домене. Контроллер домена регистрирует все попытки входа, брокер Kafka выгружает логи, а «Гарда Deception» сверяет данные авторизации с фейковыми. Так, система определяет злоумышленника еще до его взаимодействия с ловушкой.

Кроме прочего, в новой версии системы расширены возможности создания и настройки политик распространения приманок. Теперь их можно привязать к конкретным супервизорам и конкретным машинам на каждом супервизоре, делая процесс управления приманками более гибким. «Гарда Deception 1.10.0» позволяет создавать настраиваемые шаблоны форматов фиктивных учетных записей. Так, генерация фальшивых логинов и паролей в приманки становится более прозрачной.

Разработчики «Гарда Deception 1.10.0» обогатили пользовательский опыт: система позволяет эмулировать сетевые устройства и создавать ловушки типов «сетевой маршрутизатор» и «коммутатор».

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

Новая версия продукта поддерживает распространение приманок во всех существующих операционных системах: Windows, Linux, MacOS.

«Гарда Deception 1.10.0» помогает соблюдать внутренние правила информационной безопасности – в релизе предусмотрено ограничение продолжительности пользовательской сессии от 4 до 12 часов. По истечении предусмотренного времени сессии система запрашивает повторную авторизацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич»

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Найден новый способ опасно атаковать ядро Linux

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Уязвимость в Cisco позволяла менять пароли любым пользователям системы

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS