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ИКС ИКС Безопасность Гарда Deception Гарда Лабиринт

«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform) создаёт фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.04.2026 Обновление «Гарда Deception» повышает точность обнаружения атак 1
03.12.2025 22% компаний считают самыми уязвимыми ИТ-сервера с приложениями и базами данных 1
28.11.2025 «Гарда» снижает ИБ-риски и упрощает управление ловушками в корпоративных сетях 1
25.07.2025 «Гарда» на базе Astra Linux обнаруживает злоумышленников на ранней стадии кибератак 1
20.05.2025 Четверть российских компаний не отслеживают подозрительную активность в своей сети 1
26.02.2025 «Гарда Deception» повышает достоверность имитируемой ИТ-инфраструктуры 1
26.11.2024 В «Гарда Deception» увеличена реалистичность имитируемой инфраструктуры 1
16.10.2024 «АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников 2
26.08.2024 «Гарда Deception» сокращает время реагирования на инциденты 1
01.07.2024 Подтверждена совместимость «Гарда Deception» с ОС Astra Linux 2
19.04.2024 «Гарда» сертифицировала систему для создания ложной инфраструктуры во ФСТЭК 2
16.04.2024 «Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 1
Telegram Group 2946 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
TenIT - Тэнит 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 6
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 791 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1063 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 3
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 277 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3724 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6486 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2634 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5796 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 2
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 174 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 440 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2775 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4561 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 700 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5224 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1411 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3321 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1532 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ASCII - American standard code for information interchange 63 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10206 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1084 1
Linux OS 11542 4
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NPM - Гарда Network Health Monitoring 2 1
Apple macOS 2423 1
Microsoft Windows 16894 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 516 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 257 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 440 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 94 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 1
Linux - Debian GNU 569 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
Харитонова Екатерина 9 8
Синьков Кирилл 73 2
Мальцев Алексей 20 1
Рябова Галина 27 1
Кузнецов Павел 42 1
Батранков Денис 12 1
Филиппов Дмитрий 8 1
Подкопаев Роман 7 1
Сафонов Лука 31 1
Молчанов Борис 16 1
Ковалевский Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 9
Беларусь - Белоруссия 6295 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2263 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5728 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6172 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1111 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1204 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 931 1
Английский язык 7033 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1704 1
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