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ИКС ИКС Безопасность Гарда Deception Гарда Лабиринт
«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform) создаёт фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.
СОБЫТИЯ
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
|Харитонова Екатерина 9 8
|Синьков Кирилл 73 2
|Мальцев Алексей 20 1
|Рябова Галина 27 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Батранков Денис 12 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Подкопаев Роман 7 1
|Сафонов Лука 31 1
|Молчанов Борис 16 1
|Ковалевский Александр 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166340 9
|Беларусь - Белоруссия 6295 1
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