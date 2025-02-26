«Гарда Deception» повышает достоверность имитируемой ИТ-инфраструктуры
Обновление «Гарда Deception» повышает эффективность работы служб ИБ и ускоряет анализ инцидентов. Новая версия системы упрощает управление приманками и автоматизирует сбор данных о подозрительных активностях. Заказчики смогут быстрее обнаруживать угрозы, точнее анализировать действия злоумышленников и минимизировать риски простоев. Решение подходит для внедрения в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».
«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform), создает фиктивный слой объектов на контуре, неотличимых от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки и приманки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки.
«Гарда Deception 1.12.0» упрощает анализ инцидентов и повышает скорость реагирования на угрозы – в систему добавлен новый раздел «Компрометация». В нем собирается вся информация о компрометации ложных учетных записей. Это IP-адрес источника, с которого происходило взаимодействие с ловушкой; время события; ловушка, в которой были введены логин и пароль ложной учетной записи. Ранее эти данные были распределены по разным разделам системы, что требовало времени на их сведение.
Быстрее устранять ошибки и минимизировать простои позволяет мониторинг статусов доставки, обновления и удаления приманок в реальной ИТ-инфраструктуре, который реализован в обновленном разделе «Распространение». Для удобства работы с системой добавлена возможность указывать директорию для размещения текстовых и файловых приманок в процессе их создания.
Обеспечить раннее выявление атак, разнообразить количество и качество ловушек, а значит, повысить достоверность ложной инфраструктуры и лучше изучить действия злоумышленников позволяет ряд обновлений. В систему добавлены ловушка и приманка Telnet, имитирующие удаленный доступ к сетевым устройствам через протокол Telnet. Также в новой версии «Гарда Deception» реализована возможность настройки кастомизируемого ASCII арт-баннера для ловушек SSH и Telnet – в сетевом оборудовании есть штатные команды для создания псевдографических баннеров. Добавление этой функции повышает достоверность ложного слоя инфраструктуры. Для оперативного отслеживания состояния ловушек реализован их автоматический перезапуск.
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Расширены возможности использования «Гарда Deception» в организациях с высокими требованиями к защите информации, включая предприятия и государственные организации из списка критической инфраструктуры – обновленная версия теперь совместима с отечественной ОС Astra Linux 1.8.1.
«Обновление «Гарда Deception» делает защиту более гибкой и адаптивной, позволяет компаниям не просто обнаруживать атаки, а понимать тактику злоумышленников и выстраивать проактивную стратегию защиты. Инструменты мониторинга и анализа угроз становятся удобнее, снижают нагрузку на специалистов и повышают эффективность работы ИБ-подразделений», ‒ сказала Екатерина Харитонова, руководитель продукта «Гарда Deception».