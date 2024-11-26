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Безопасность Администратору
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В «Гарда Deception» увеличена реалистичность имитируемой инфраструктуры

Новая версия «Гарда Deception» позволяет создавать максимально приближенную к инфраструктуре заказчика эмулируемую среду с поддержкой новых типов ловушек и приманок PostgreSQL и Kubernetes. Система снижает нагрузку на администраторов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда».

«Гарда Deception 1.11.0» более правдоподобно моделирует инфраструктуру заказчика за счет поддержки ловушек базы данных PostgreSQL и платформы контейнеризации Kubernetes, а также приманок к новым типам ловушек.

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Новая версия системы снижает нагрузку на администраторов и минимизирует вероятность ошибок на этапе настройки. За это отвечают новые функции автоматической проверки доступности в подсетях IP-адресов для эмулируемых машин, а также автоматическая проверка настроек при подключении к SIEM.

«Гарда Deception 1.11.0» работает на базе ОС Debian 12, к перечню поддерживаемых браузеров добавлен «Яндекс.Браузер».

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