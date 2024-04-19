Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Гарда» сертифицировала систему для создания ложной инфраструктуры во ФСТЭК

Программный комплекс «Гарда Deception» (ранее «Гарда Лабиринт») прошел сертификационные испытания и соответствует требованиям информационной безопасности ФСТЭК России четвертого уровня доверия. Продукт может использоваться для защиты государственных информационных систем и предприятий, не работающих с государственной тайной. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

«Гарда Deception» – это DDP-платформа (Distributed Deception Platform – платформа для создания распределенной инфраструктуры ложных целей), которая создает фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, не отличимый от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленников, позволяя оперативно нейтрализовывать кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения (№10040).

«Успешность испытаний во ФСТЭК в том числе зависит от совместимости продукта с одной из сертифицированных российских операционных систем, – сказал Дмитрий Филиппов, руководитель отдела сертификации и лицензирования группы компаний «Гарда». – В части имитации ИТ-инфраструктуры это требование прежде всего касается серверной части, на которой развертывается платформа. Так, «Гарда Deception» совместима с операционной системой Astra Linux Special Edition».

Система «Гарда Deception» способна определять вредоносную активность, незаметную для других СЗИ, и защищать от атак нулевого дня и атак повышенной сложности в режиме близком к реальному времени. Платформа позволяет сотрудникам служб ИБ соблюдать правило 1-10-60, которое предполагает обнаружение угрозы в течение первой минуты, понимание ее в течение 10 минут, ответ на нее в течение 60 минут.

В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы
Облака

***

«Гарда» – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель группы компаний построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024