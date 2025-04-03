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Индексная книга (каталог) CNews*
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Филиппов Дмитрий



03.04.2025 «DатаРу Консалтинг» выводит на рынок EstiOne – интеграционное решение для нормализации данных 1
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер 1
19.04.2024 «Гарда» сертифицировала систему для создания ложной инфраструктуры во ФСТЭК 1
04.12.2023 Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК 1
18.10.2023 Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов 1
25.01.2023 «Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 1
19.02.2013 Геолокационный сервис Maptrix стартует в Перми 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Филиппов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 3
МегаФон 9105 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Nexters Global - Gracevale 4 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 1
X Corp - Twitter 2874 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Playrix Holding 32 1
RJ Games 5 1
Royal Ark 5 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 1
ИКС 326 1
Ростех - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 8 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2736 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 32 1
Everix Investments 14 1
VPE Capital 11 1
Kismet Sponsor 17 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4265 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1019 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 479 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 376 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7815 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3172 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 1
Application store - магазин приложений 1224 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 70 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4017 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 106 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 468 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30179 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 614 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3952 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 672 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3457 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 635 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4640 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5938 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 425 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 88 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3634 1
Google Play - Google Store - Android Market 3323 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google Android 14156 1
Apple iOS 7903 1
Apple iTunes Store 1068 1
Playrix - Hero Wars 14 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1660 1
ИКС - Гарда Маскирование 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 545 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 9 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
Иванов Александр 103 2
Таврин Иван 117 2
Фадеев Андрей 30 2
Бухман Дмитрий 18 2
Герцовский Борис 21 2
Ястребов Николай 3 2
Чирский Андрей 2 2
Рейнхольд Антон 2 2
Кравец Антон 1 1
Кондратьев Георгий 2 1
Смолякова Елена 1 1
Кострикова Татьяна 2 1
Сучков Владимир 5 1
Морозов Андрей 48 1
Бухманы (братья) 6 1
Кравев Антон 1 1
Ларин Дмитрий 24 1
Гарбузов Анатолий 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 6
Армения - Республика 2306 2
Казахстан - Республика 5595 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Беларусь - Белоруссия 5766 1
Испания - Королевство 3727 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52377 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1057 1
Украина 7646 1
Европа 21861 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 1
Кипр - Республика 565 1
Земля - планета Солнечной системы 10430 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4911 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4514 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6284 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6224 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 690 1
Английский язык 6701 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1984 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3575 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7588 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5874 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1390 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 549 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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