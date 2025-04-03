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Филиппов Дмитрий
Филиппов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Александр 103 2
|Таврин Иван 117 2
|Фадеев Андрей 30 2
|Бухман Дмитрий 18 2
|Герцовский Борис 21 2
|Ястребов Николай 3 2
|Чирский Андрей 2 2
|Рейнхольд Антон 2 2
|Кравец Антон 1 1
|Кондратьев Георгий 2 1
|Смолякова Елена 1 1
|Кострикова Татьяна 2 1
|Сучков Владимир 5 1
|Морозов Андрей 48 1
|Бухманы (братья) 6 1
|Кравев Антон 1 1
|Ларин Дмитрий 24 1
|Гарбузов Анатолий 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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