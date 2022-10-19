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Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции

Разработчик мобильных игр Nexters, имеющий российские корни, сократил треть своего персонала, а сотрудников из России перевез в Армению, Казахстан и Испанию. Компания надеется, что администрация биржи Nasdaq возобновит торги ее акциями, что позволит ключевым сотрудникам компании продать свои пакеты акций.

Сокращения в Nexters и переезд российских сотрудников

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters с июня по сентябрь 2022 г. на 36% сократил численность своего персонала. 30 июня в компании работали 1044 специалиста. 212 человек работали в штаб-квартире компании на Кипре, 832 – в России и других странах.

30 сентября в компании работали 665 человек, то есть в абсолютном выражении численность персонала сократилась на 379 человек. На Кипре сейчас работает 299 человек, остальные 366 – в Армении, Казахстане и Испании.

Летом 2022 г. Nexters объявила о намерении сократить 235 своих сотрудников. Позднее компания решила уйти из России и перевести критический персонал из России, Белоруссии и Украины в Армению и другие «безопасные гавани».

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Борис Герцовский, один из двух основателей Nexters наряду с Андреем Фадеевым

Российские «дочки» Nexters - Nexters Studio, Nexters Online, Lightmap и Gamepositive - были проданы их менеджменту. Первоначально утверждалось, что сумма соответствующих сделок составит символическую величину – 500 руб. Затем Nexters сообщила, что эти компании были проданы за 500 тыс. руб.

Как Nexters стала публичной компанией

Компания Nexters была основана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Совладельцами компании выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика мобильных игр – Playrix. Основной продукт Nexters – мобильная RPG hero Wars.

В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение компании Kismet Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов.

Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компанией. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) решили вложить в Nexters $50 млн. Сумма всей сделки составила $350 млн.

В начале 2022 г. Nexters объявила о покупке трех игровых разработчиков с российскими корнями: Rj Games, Royal Ark и вышеупомянутой Gracevale (торговая марка Club Games). Общая сумма этих сделок составила $200 млн.

Проблемы Nexters с Nasdaq

После начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине у компании начались проблемы. Администрация Nasdaq приостановили торги акциями компании (такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, чьи акции торгуются на американских и британских фондовых площадках).

Nexters просила администрацию Nasdaq отменить данное решение, указываю на свои незначительные связи с Россией: штаб-квартира компании находится на Кипре, критическая инфраструктура (сервера и лицензии) – в странах Европейского Союза (ЕС), основные акционеры компании являются резидентами европейских стран (Фадеев и Герцовский являются резидентами стран ЕС, братья Бухманы – Великобритании).

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Кроме того, выручка Nexters от работы в России и других постсоветских странах сокращается: в 2019 г. она составила 20,3% в 2021 г. – 13,3%. Тем не менее, пока Nasdaq не возобновил торги акциями Nexters. Но в последних материалах компании утверждается, что прогноз относительно восстановления торгов ее акциями «оптимистический».

К проблемами с биржей добавились такие факторы, как нарастающие признаки макроэкономической рецессии, рост инфляции на ключевых рынка, изменение в приватности пользователей и рекламном рынке и т.д.

Кто владеет Nexters

Фадеев и Герцовский владеют по 20,2% акций Nexters каждый. 18,9% акций компании принадлежат кипрскому оффшору Everix Investments, владельцами которого являются Игорь и Дмитрий Бухманы.

В 2021 г. Nexters зарегистрировала проспект, позволяющий ряду миноритарных акционеров продать принадлежащие им акции и варранты (опционы с возможностью продажи на бирже). В проспекте речь шла 47,2 млн акций (21,7% от общего числа) и 7,75 млн варрантов (дают возможность получить в совокупности 4% от общего числа акций). Один варрант позволяет приобрести одну акцию Nexters за $11,5.

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В том числе компания Kismet Sponsor Ивана Таврина, создававшая Kismet Acquisition One, владеет 8,8% акций и варрантами на покупку 3,1% акций. Фонды Mubadala Investment и VPE Fund владеют каждый по 1,7% акций и варрантами на покупку по 0,4% акций каждый.

Остальные пакеты акций разделены между сотрудниками Nexters. Технический директор Андрей Чирский владеет 3,1% акций, Александр Иванов и операционный директор Антон Рейнхольд – по 1,8%, Георгий Кондратьев, Татьяна Кострикова, Антон Кравец (через кипрский оффшор Nideor), Владимир Сучков и Николай Ястребов (гендиректор Nexters Studio и Nesters Online) – по 0,9% акций, маркетинговый директор Дмитрий Филиппов – 0,2%, Андрей Морозов – 0,1%.

Торги акциями Nexters на бирже Nasdaq завершились 25 февраля 2022 г. на отметке $6,38. Сейчас Nexters оценивает справедливую стоимость своих акций как $4,53. Исходя из справедливой стоимости акций, стоимость принадлежащих Герцовскому и Фадееву пакетов акций Nexters можно оценить в $180,2 млн на каждого, Игорю и Дмитрию Бухманам – по $168,5 млн на каждого, Таврину - $80,9 млн.

Стоимость принадлежащего Чирскому пакета акций можно оценить в $27,99 млн, Иванову и Рейнхольду – по $16,3 млн, Кодратьеву, Костриковой, Кравецу, Сучкову и Ястребову - по $7,99 млн, Филиппову - $1,5 млн, Морозову - $0,8 млн. Снятие ограничений на торги акциями Nexters на Nasdaq позволит упомянутым лицам из числа ключевых сотрудников компании, арабских фондов и структуре Таврина начать продавать свои акции на бирже.

Игорь Королев

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