Российский разработчик мобильных игр увольняет четверть своего персонала

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters сокращает четверть своего персонала. Всего в России и других странах потеряют работу 235 сотрудников. Компания приняла «тяжелое» для себя решения из-за негативных внешних факторов.

Nexters увольняет 235 человек

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters сократит 235 своих сотрудников (26% от общего числа). Об этом говорится в заявлении сооснователя и гендиректора компании Андрея Фадеева, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Сокращения затронут сотрудников компании в России, Кипре, Турции, Армении, Грузии и других странах.

Фадеев объяснил принятое решение рядом негативных внешних факторов: нарастающие признаки макроэкономической рецессии, рост инфляции на ключевых рынках, изменения в приватности пользователей и рекламном рынке, геополитические причины и т.д.

В связи с этим Nexters предприняла ряд антикризисных мер, включая оптимизацию расходов и фокус на наиболее критические операции компании. В 2021 г. численность персонала компании удвоилась и составила 900 человек, однако компания столкнулась со сложностями в части повышения операционной эффективности.

Борис Герцовский, один из двух основателей Nexters наряду с Андреем Фадеевым

В результате Nexters необходимо сделать «один шаг назад» в части размера ее штата и оптимизации фокуса ее операций. Сокращаемым сотрудникам Nexters предложит различные компенсации, включая расширенную медицинскую страховку, психологическую помощь, поддержка в поиске новой работы и релокации.

Фадеев признает, что решение о сокращение персонала было «трудном», но оно было принято после «тщательного рассмотрения» доступных вариантов и сочтено необходимым для обеспечения устойчивости компании. Компания также отмечает, что для поддержки собственной устойчивости ей потребуется тяжелая работа и «полная самоотдача» от всего коллектива.

Что представляет из себя бизнес Nexters

Nexters зарегистрирована на Кипре. Основателями компании являются россияне Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Совладельцами компании выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика мобильных игр – Playrix. Основной продукт компании – RPG Hero Wars.

В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение компании Kismet Acqusition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020г провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, но не имела своих активов.

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Слияние с этой компании позволило Nexters стать публичной. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) решили вложить в Nexters $50 млн. В результате сумма всей сделки составила $350 млн.

Недавние приобретения Nexters

Еще недавно дела у Nexters шли удачно. В начале 2022 г. компания объявила о покупке трех игровых разработчиков с российскими корнями: Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Сумма всех трех сделок составила $100 млн.

С началом специальной российской военной операции на Украине торги акциями Nexters на Nasdaq, как и торги акциями других, связанных с Россией компаниями на американских и британских фондовых биржах, были приостановлены. Nexters просила администрацию Nasdaq пересмотреть это решение, так как компания не считает себя российской, но пока торги ее акциями по-прежнему приостановлены.

По итогам 2021 г. выручка Nexters составила $434 млн, операицонный убыток - $123 млн, чистый убыток - $117 млн.