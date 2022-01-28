Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Техника
|

Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters приобрел трех разработчиков из своей сферы, также имеющих российские корни: Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Общая сумма сделок составляет примерно $100 млн. Продавцом доли в Royal Ark выступали совладельцы Nexters, братья Бухманы. С Cubic Games и Royal Ark связан бывший президент Game Insight Александр Ващенко.

Nexters купил разработчиков мобильных игр

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters объявил о покупке трех компаний из этой отрасли, также имеющих российские корни: Cubic Games, RJ Games и Royal Ark. Общая сумма трех сделок составляет порядка $100 млн. Все три приобретенные компании, как и сама Nexters, зарегистрированы наКипре.

Cubic Games — разработчик шутера Pixel Gun 3D

Cubic Games является разработчиком третьего в мире по величине игровой аудитории мобильного шутера («стрелялки») от первого лица Pixel Gun 3D. Благодаря сделке Nexters выходит на рынок мобильных шутеров, который в 2021 г. оценивался в $3 млрд и который является лидером по затрачиваемому игроками времени.

С момента выхода в 2013 г. игру Pixel Gun 3Dскачали 170 млн раз, в основном из США. В 2021 г. у игры было 5,5 млн пользователей. Продажи Cubic Games в 2021 г. составили $26 млн. В компании работает 90 разработчиков.

igry_600.jpg

Российский Nexters приобрел трех разработчиков мобильных игр

Cubic Games принадлежит кипрской компании Gracevale. Для разработки Pixel Gun 3D компания Gracevale нанимала российскую студию Ligtmap. В ходе сделки Nexters приобретает 100-процентную долю в Gracevalза $70 млн. 85% от суммы сделки выплачивается разу, остальная сумма относится к отложенным платежам, привязанным к достижению компанией определенных показателей.

Сделка будет финансироваться наличными и допэмиссией акций Nexters. Объем допэмиссии составит 1,45 млн акций (0,6% от их общего числа). Также Nexters приобретает студию Lightmap.

По данным ресурса I-Cyprus, директорами Gracevale являются Александр Ващенко и Евгений Ковтун. Ващенко был президентом некогда крупного российского разработчика мобильных игр Game Insight.

RJ Games — разработчик Puzzle Breakers

Вторая приобретенная Nexters компания — это RJ Games. Она была создана в 2013 г. и разрабатывали игры в различных жанрах, от казуальных приключений до стратегий. Сейчас компания сконцентрирована на мобильной игре Puzzle Breakers, совмещающей в себе жанры RPG и пазла (match-3). Игра разрабатывается с 2019 г., но пока она доступна лишь ограниченному числу пользователей на Android. Полноценный запуск запланирован на 2022 г.

RJ Games принадлежит кипрской компании MX Capital. Nexters покупает 48,8% акций MX Capital у другой кипрской компании — Everix Investments. Данная компания сама является акционером Nexters: ей принадлежит 38% акций. За Everix стоят братья Игорь и Дмитрий Бухманы, владельцы разработчика мобильных игр Playrix.

Сумма сделки по покупке 48,8% акций MX Capital составит $15 млн, средства будут выплачены наличными. Размер дополнительных выплат может достигать $35 млн; он будет зависеть от достижения приобретаемой компанией определенных показателей.

Nexters заключил опционы типа call и put на выкуп оставшихся 51,2% акций MX Capital за наличные и собственные акции у оставшегося акционера, имя которого не раскрывается. Опционы можно будет реализовать в первой половине 2024 г.; цена их реализации будет зависеть от достижения приобретаемой компанией определенных целевых показателей. Опционы содержат отложенные платежи в пользу основателей приобретаемой компании.

Также Nexters предоставляет кредит MX Capital на сумму $46 млн под залог оставшихся акций. Кредит будет предоставлен четырьмя траншами. Первый из них на сумму $11 млн будет предоставлен в момент завершения сделки. Согласно данным ресурса Open Corporates, директором MX Capital является Станислав Роднянский.

Royal Ark — разработчик Dawn of Zombies и Shelter War

Третий приобретенный Nexter sразработчик — Royal Ark. Под этим брендом работает компания Castcrown. Компания выпускает два мобильных симулятора выживания в жанре RPG: Dawn of Zombies и Shelter War. Dawn of Zombies разрабатывается командой во главе с Леонидом Сироткиным. Игра была выпущена в 2019-2020 гг. под iOS и Android, но пока находится в ранней стадии разработки.

Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции
Безопасность

Shelter Warп редполагает управление бункером в постядерную эпоху. Игра была создана в 2021 г.; ее разработкой занимается команда Game Gear во главе с Александром Ващенко. Всего в Royal Ark работает 170 разработчиков. В 2021 г. продажи компании составили $9 млн.

Nexters приобретает 49,5% Castcrown за $5 млн. Также Nexters выдает Castcrown конвертируемыйзаем на общую сумму $16 млн. Заем состоит из двух траншев. Первый, на сумму $7,5 млн будет выдан в момент завершения сделки. Второй, на сумму $8,5 млн будет предоставлен в зависимости от выполнения приобретаемой компанией определенных целевых показателей. По данным ресурса I-Cyprus, директором Castcrown, как и директором другой, приобретенной Nexters компании — Gracevale— выступает Александр Ващенко.

Также Nexters заключил опционы типа call и put в отношении оставшихся 51,5% акций Castcrown. Цена их реализации будет зависеть от ряда метрик, обговоренных продавцом и покупателем. Call-опцион может быть реализован в период до 1 июля 2026 г. Он позволяет Nexters приобрести оставшийся пакет акций Castcrown. Put-опцион может быть реализован в период с 1 июля по 1 октября 2026 г. Он обязывает Nexters выкупить оставшийся пакет акций Castcrown. За возможность реализации call-опциона Nexters заплатила еще $2 млн.

За счет чего Nexters может приобретать другие компании

До сих пор основным продуктом Nexters была мобильная игра в жанре RPG Hero Wars. Сама компания создана Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Kismet Acquisition One. Она была создана экс-гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным и в 2020 г. провела IPO(первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq.

Что такое MBSE-подход к проектированию и каковы его преимущества?
ИТ-тренды

На момент IPO компания Kismet Acquisition One не владела активами: размещение проводилось с целью объединение с другой компанией, которая желает иметь листинг на бирже. Такой компанией и стала Nexters. При размещении Kismet Acquisition One было выручено $250 млн.

В ходе сделки с Nexters Таврин решил дополнительно инвестировать в компанию $50 млн. Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондами Mubadala (суверенный фондОбъединенных арабских эмиратов) и VPE Capital вложили в компанию еще $50 млн. Сумма сделки с Nexters составила $300 млн, из которых $150 млн ушло основателям компании, а $130 млн было направлено на ее докапитализацию.

В 2020 г. объем продаж Nexters составил $315 млн. Благодаря нынешним сделкам данный показатель к 2024 г. увеличится на $130 млн.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На грани срыва грандиозная сделка, способная поставить на уши весь мир ИТ

Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила

IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли

Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза

Американо-британский фонд попрощался с «Яндексом», избавившись от акций интернет-компании на $1,2 млрд

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022