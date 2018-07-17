NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция

Миссия Dawn завершает работу и отправляет уникальные материалы Миссия Dawn в течение 11 лет изучала карликовую планету Церера и астероид Веста. Космическая станция

Карликовая планета Церера добавила загадок августа 2015 г.представили новые результаты обработки фотоснимков, сделанных космическим аппаратом Dawn. Особый интерес ученых вызвал кратер Occator, который еще при съемке с большого расстоян

Карликовая планета Церера озадачила ученых Спустя неделю после начала работы на орбите карликовой планеты Церера зонд НАСА Dawn собрал сведения, которые противоречат представлениям о Церере как о ледяном "зародыше" п

Церера интригует белыми пятнами На прошлой неделе космический аппарат НАСА Dawn сделал очередную серию снимков карликовой планеты Церера. Зонд Dawn был запущен в

Dawn завершил исследование Весты и улетает к Церере Космический аппарат Dawn завершил основную фазу исследования астероида Веста. Цикл наблюдений под кодовым названием HAMO2 завершился успешной передачей собранных данных на Землю. Таким образом, зонд закончил иссле

Warhammer 40000: Dawn of War. Коллекционное издание Компания "Бука" выпустит в России коллекционное издание Warhammer 40000: Dawn of War. Коробка по размерам сопоставима с листом формата А4. Содержимое коллекционного издания проиллюстрировано на этой картинке.Самый важный элемент содержимого коллекционного издания, к

На астероиде Веста обнаружили аномальную зону Космический аппарат НАСА Dawn раскрывает все больше подробностей о крупнейшем в Солнечной системе астероиде Веста. Нов

Зонд Dawn снял темную сторону Весты Космический зонд Dawn выполнил первый пролет над темной стороной Весты, сфотографировав северное полушарие гигантского астероида. В настоящее время северный полюс находится в глубокой тени, и команда ученых раб

Вести с Весты. Первые снимки гигантского астероида Зонд НАСА Dawn начал выход на орбиту астероида Веста. Впервые космический аппарат с Земли будет вращаться вокруг объекта в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Первое навигационное изображен

Зонд Dawn, летящий к Весте, "увидел" свою цель Камеры на борту космического зонда Dawn ("Рассвет") сделали первый снимок астероида Веста. Хотя до астероида еще около 975 тыс.

Планета или астероид? Станция Dawn изучит Весту 29 марта 1807 года немецкий астроном Генрих Ольберс открыл астероид Веста. Спустя 204 года межпланетная станция Dawn ("Рассвет"), готовится исследовать этот первый по массе и второй по величине астероид в Солнечной системе. Как сообщает NASA, сейчас Dawn достигла орбиты, по которой Веста вращается

WH 40K: Dawn of War II - Retribution. Скриншоты Компания THQ представила новые скриншоты из самостоятельного дополнения Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution, релиз которого намечен на март 2011 года. Русскую версию игры выпустит "Бука".События в Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution разворачиваются неско

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution. Анонс Компания THQ официально анонсировала новое самостоятельное дополнение Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution, релиз которого намечен на первый квартал 2011 года.Retribution переносит игроков на несколько лет позже событий дополнения Chaos Rising. Главным нововведением стан

Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising в продаже Состоялся мировой релиз игры Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising от Relic Entertainment, самостоятельного дополнения к Warhammer 40.000: Dawn of War II. Русская версия, локализацией которой занималась компания "Акелла", п

Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising на "золоте" Компания THQ объявила о "золотом" статусе игры Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising от Relic Entertainment. В продажу самостоятельное дополнение к Warhammer 40.000: Dawn of War II поступит 11 марта. Русскую версию выпустит компания "Акелла"

Warhammer 40k Dawn of War 2: Видео Опубликован видеоролик игры Warhammer 40k Dawn of War 2, демонстрирующий расу Тиранидов. Скачать ролик можно здесь.Dawn of War 2 использует движок Essence Engine 2.0, первую версию которого мы видели в Company of Heroes. Отсюда

Warhammer 40K: Dawn of War 2. Видео и скриншоты Опубликован новый видеоролик и пять скриншотов игры Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скачать видео можно здесь (88,65 МБ). Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обс

"Warhammer 40 000: Dawn of War - Полное Издание" Компания "Бука" в декабре этого года выпустит сборник "Warhammer 40 000: Dawn of War - Полное Издание". У поклонников фантастической вселенной Warhammer 40К, появилась уникальная возможность обзавестись коллекционной коробкой, содержащей 4 главы одной из лучших воен

Warhammer 40K: Dawn of War 2. Видео Опубликован GC08-видеоролик игры Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скачать его можно здесь (88,65 МБ). Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обста

Warhammer 40K: Dawn of War 2. Видео Опубликован Е3-видеоролик игры Warhammer 40K: Dawn of War 2. Посмотреть его можно на официальном сайте THQ. Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окруж

Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скриншоты Компания THQ представила новые скриншоты из стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 2. Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обстановки, уровня угрозы и т. д. Совмест

На зонде Dawn включен ионный ускоритель Как сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), зонд Dawn, которому предстоит исследовать астероиды Церера и Веста, впервые с октября 2007 года пе

Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скриншоты и видео Компания THQ представила новые скриншоты и первый трейлер из стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 2. Выйдет игра в начале 2009 года. Посмотреть видеоролик можно здесь.Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обстано

Warhammer 40.000: Dawn of War 2. Скриншоты Опубликованы первые скриншоты из стратегии Warhammer 40.000: Dawn of War 2. Разрабатывается игра на движке Essence Engine 2.0 с физикой Havok. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обстан

Dawn of War 2: Подробности Портал Neograf опубликовал подробный перевод статьи из бельгийского журнала PCGameplay, который рассказывает о сиквеле популярной стратегии Warhammer 40.000: Dawn of War. Итак, на сегодняшний день мы имеем следующее:Игра использует Essence Engine 2.0 с физикой Havok. Движок прекрасно оптимизирован для DX10 и многоядерных процессоров.Юниты используют

Dawn of War 2 быть Бельгийский "бумажный" журнал PCGameplay сообщает первые подробности о полноценном сиквеле игры Warhammer 40К. Работу над Dawn of War 2 компания Relic начала еще в 2006 году. По словам журналистов, игра разрабатывается с прицелом на DirectX 10 и будет в полной мере оптимизирована под многоядерные процессоры.Из дру

Warhammer 40К: Dawn of War в продаже Компания THQ отправила на полки магазинов дополнение Warhammer 40К: Dawn of War, разработанное закрывшейся недавно студией Iron Lore.Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm - самостоятельное дополнение к Warhammer 40.000. В игре появятся две новые расы, о

Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm. Видео Опубликованы два видеоролика из дополнения Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm, разработка которого идет в студии Iron Lore, известной по игре Titan Quest. Релиз аддона запланирован на март этого года.Скачать ролики можно здесь: Видео №1 (22,53 МБ)

Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm. Демо Опубликована демоверсия дополнения Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm, разработка которого идет в студии Iron Lore, известной по игре Titan Quest. Релиз аддона запланирован на март этого года.Скачать демоверсию размером 1,12 ГБ можно с наш

Скриншоты из Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm Опубликованы новые скриншоты из игры Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm, разработка которой идет в студии Iron Lore, известной по игре Titan Quest. Релиз дополненияя запланирован на вторую половину следующего года.Warhammer 40К: Dawn

Зонд Dawn: успешный старт ки ВВС США на мысе Канаверал 27 сентября в 15 часов 34 минуты по московскому времени стартовал зонд Dawn, предназначенный для детального исследования крупнейших тел пояса астероидов - Цереры и

Запуск зонда Dawn отложен надолго Как сообщает Associated Press со ссылкой на НАСА, запуск зонда Dawn, намеченный ранее на 7 июля 2007 года, отложен более чем на неделю - до 15 июля. Издание Space Daily значительно менее оптимистично - старт перенесен на сентябрь 2007 года. Перенос связан

Запуск зонда Dawn отложен на сутки НАСА объявило о переносе даты старта ракеты-носителя с зондом НАСА Dawn, ранее запланированной на субботу, 7 июля 2007 года. Следующая попытка запуска состоится в воскресенье, 8 июля 2007 года. Продолжительность стартового окна составит 29 минут. Согласно мете

Патч для Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade Следом за релизом русской версии игры Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade, компания "Бука" выпустила патч версии 1.1.1R. Заплатка устраняет невозможность подключения к онлайн-серверу игры и исправляет некоторые неточности перевода. Скачать

Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade в продаже Поступила в продажу русская версия дополнения Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade, локализацией которого занималась компания "Бука". Для установки и запуска дополнения не требуется наличие оригинальной игры.Демоверсию игры можно скачать с нашего се