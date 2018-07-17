Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201516
ИКТ 15625
Организации 11845
Ведомства 1513
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 87996
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

NASA Dawn автоматическая межпланетная станция

NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2018 Миссия Dawn завершает работу и отправляет уникальные материалы

Миссия Dawn в течение 11 лет изучала карликовую планету Церера и астероид Веста. Космическая станция
10.08.2015 Карликовая планета Церера добавила загадок

августа 2015 г.представили новые результаты обработки фотоснимков, сделанных космическим аппаратом Dawn. Особый интерес ученых вызвал кратер Occator, который еще при съемке с большого расстоян
14.04.2015 Карликовая планета Церера озадачила ученых

Спустя неделю после начала работы на орбите карликовой планеты Церера зонд НАСА Dawn собрал сведения, которые противоречат представлениям о Церере как о ледяном "зародыше" п
09.02.2015 Церера интригует белыми пятнами

На прошлой неделе космический аппарат НАСА Dawn сделал очередную серию снимков карликовой планеты Церера. Зонд Dawn был запущен в
01.08.2012 Dawn завершил исследование Весты и улетает к Церере

Космический аппарат Dawn завершил основную фазу исследования астероида Веста. Цикл наблюдений под кодовым названием HAMO2 завершился успешной передачей собранных данных на Землю. Таким образом, зонд закончил иссле
10.07.2012 Warhammer 40000: Dawn of War. Коллекционное издание

Компания "Бука" выпустит в России коллекционное издание Warhammer 40000: Dawn of War. Коробка по размерам сопоставима с листом формата А4. Содержимое коллекционного издания проиллюстрировано на этой картинке.Самый важный элемент содержимого коллекционного издания, к
02.05.2012 На астероиде Веста обнаружили аномальную зону

Космический аппарат НАСА Dawn раскрывает все больше подробностей о крупнейшем в Солнечной системе астероиде Веста. Нов
02.08.2011 Зонд Dawn снял темную сторону Весты

Космический зонд Dawn выполнил первый пролет над темной стороной Весты, сфотографировав северное полушарие гигантского астероида. В настоящее время северный полюс находится в глубокой тени, и команда ученых раб
21.07.2011 Вести с Весты. Первые снимки гигантского астероида

Зонд НАСА Dawn начал выход на орбиту астероида Веста. Впервые космический аппарат с Земли будет вращаться вокруг объекта в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Первое навигационное изображен
13.05.2011 Зонд Dawn, летящий к Весте, "увидел" свою цель

Камеры на борту космического зонда Dawn ("Рассвет") сделали первый снимок астероида Веста. Хотя до астероида еще около 975 тыс.

31.03.2011 Планета или астероид? Станция Dawn изучит Весту

29 марта 1807 года немецкий астроном Генрих Ольберс открыл астероид Веста. Спустя 204 года межпланетная станция Dawn ("Рассвет"), готовится исследовать этот первый по массе и второй по величине астероид в Солнечной системе. Как сообщает NASA, сейчас Dawn достигла орбиты, по которой Веста вращается
22.11.2010 WH 40K: Dawn of War II - Retribution. Скриншоты

Компания THQ представила новые скриншоты из самостоятельного дополнения Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution, релиз которого намечен на март 2011 года. Русскую версию игры выпустит "Бука".События в Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution разворачиваются неско
18.08.2010 Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution. Анонс

Компания THQ официально анонсировала новое самостоятельное дополнение Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution, релиз которого намечен на первый квартал 2011 года.Retribution переносит игроков на несколько лет позже событий дополнения Chaos Rising. Главным нововведением стан
11.03.2010 Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising в продаже

Состоялся мировой релиз игры Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising от Relic Entertainment, самостоятельного дополнения к Warhammer 40.000: Dawn of War II. Русская версия, локализацией которой занималась компания "Акелла", п
22.02.2010 Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising на "золоте"

Компания THQ объявила о "золотом" статусе игры Warhammer 40.000: Dawn of War II - Chaos Rising от Relic Entertainment. В продажу самостоятельное дополнение к Warhammer 40.000: Dawn of War II поступит 11 марта. Русскую версию выпустит компания "Акелла"
11.01.2009 Warhammer 40k Dawn of War 2: Видео

Опубликован видеоролик игры Warhammer 40k Dawn of War 2, демонстрирующий расу Тиранидов. Скачать ролик можно здесь.Dawn of War 2 использует движок Essence Engine 2.0, первую версию которого мы видели в Company of Heroes. Отсюда

08.12.2008 Warhammer 40K: Dawn of War 2. Видео и скриншоты

Опубликован новый видеоролик и пять скриншотов игры Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скачать видео можно здесь (88,65 МБ). Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обс
27.11.2008 "Warhammer 40 000: Dawn of War - Полное Издание"

Компания "Бука" в декабре этого года выпустит сборник "Warhammer 40 000: Dawn of War - Полное Издание". У поклонников фантастической вселенной Warhammer 40К, появилась уникальная возможность обзавестись коллекционной коробкой, содержащей 4 главы одной из лучших воен
26.08.2008 Warhammer 40K: Dawn of War 2. Видео

Опубликован GC08-видеоролик игры Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скачать его можно здесь (88,65 МБ). Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обста
15.07.2008 Warhammer 40K: Dawn of War 2. Видео

Опубликован Е3-видеоролик игры Warhammer 40K: Dawn of War 2. Посмотреть его можно на официальном сайте THQ. Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окруж
11.07.2008 Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скриншоты

Компания THQ представила новые скриншоты из стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 2. Выйдет игра в начале 2009 года. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обстановки, уровня угрозы и т. д. Совмест
07.07.2008 На зонде Dawn включен ионный ускоритель

Как сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), зонд Dawn, которому предстоит исследовать астероиды Церера и Веста, впервые с октября 2007 года пе
06.06.2008 Warhammer 40K: Dawn of War 2. Скриншоты и видео

Компания THQ представила новые скриншоты и первый трейлер из стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 2. Выйдет игра в начале 2009 года. Посмотреть видеоролик можно здесь.Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обстано
07.04.2008 Warhammer 40.000: Dawn of War 2. Скриншоты

Опубликованы первые скриншоты из стратегии Warhammer 40.000: Dawn of War 2. Разрабатывается игра на движке Essence Engine 2.0 с физикой Havok. Юниты используют CoH-подобный искусственный интеллект: они ищут укрытия, действуют, исходя из окружающей обстан
31.03.2008 Dawn of War 2: Подробности

Портал Neograf опубликовал подробный перевод статьи из бельгийского журнала PCGameplay, который рассказывает о сиквеле популярной стратегии Warhammer 40.000: Dawn of War. Итак, на сегодняшний день мы имеем следующее:Игра использует Essence Engine 2.0 с физикой Havok. Движок прекрасно оптимизирован для DX10 и многоядерных процессоров.Юниты используют
28.03.2008 Dawn of War 2 быть

Бельгийский "бумажный" журнал PCGameplay сообщает первые подробности о полноценном сиквеле игры Warhammer 40К. Работу над Dawn of War 2 компания Relic начала еще в 2006 году. По словам журналистов, игра разрабатывается с прицелом на DirectX 10 и будет в полной мере оптимизирована под многоядерные процессоры.Из дру
04.03.2008 Warhammer 40К: Dawn of War в продаже

Компания THQ отправила на полки магазинов дополнение Warhammer 40К: Dawn of War, разработанное закрывшейся недавно студией Iron Lore.Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm - самостоятельное дополнение к Warhammer 40.000. В игре появятся две новые расы, о
31.01.2008 Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm. Видео

Опубликованы два видеоролика из дополнения Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm, разработка которого идет в студии Iron Lore, известной по игре Titan Quest. Релиз аддона запланирован на март этого года.Скачать ролики можно здесь: Видео №1 (22,53 МБ)
14.01.2008 Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm. Демо

Опубликована демоверсия дополнения Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm, разработка которого идет в студии Iron Lore, известной по игре Titan Quest. Релиз аддона запланирован на март этого года.Скачать демоверсию размером 1,12 ГБ можно с наш
30.11.2007 Скриншоты из Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm

Опубликованы новые скриншоты из игры Warhammer 40К: Dawn of War – Soulstorm, разработка которой идет в студии Iron Lore, известной по игре Titan Quest. Релиз дополненияя запланирован на вторую половину следующего года.Warhammer 40К: Dawn

28.09.2007 Зонд Dawn: успешный старт

ки ВВС США на мысе Канаверал 27 сентября в 15 часов 34 минуты по московскому времени стартовал зонд Dawn, предназначенный для детального исследования крупнейших тел пояса астероидов - Цереры и

09.07.2007 Запуск зонда Dawn отложен надолго

Как сообщает Associated Press со ссылкой на НАСА, запуск зонда Dawn, намеченный ранее на 7 июля 2007 года, отложен более чем на неделю - до 15 июля. Издание Space Daily значительно менее оптимистично - старт перенесен на сентябрь 2007 года. Перенос связан

06.07.2007 Запуск зонда Dawn отложен на сутки

НАСА объявило о переносе даты старта ракеты-носителя с зондом НАСА Dawn, ранее запланированной на субботу, 7 июля 2007 года. Следующая попытка запуска состоится в воскресенье, 8 июля 2007 года. Продолжительность стартового окна составит 29 минут. Согласно мете
21.11.2006 Патч для Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade

Следом за релизом русской версии игры Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade, компания "Бука" выпустила патч версии 1.1.1R. Заплатка устраняет невозможность подключения к онлайн-серверу игры и исправляет некоторые неточности перевода. Скачать

17.11.2006 Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade в продаже

Поступила в продажу русская версия дополнения Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade, локализацией которого занималась компания "Бука". Для установки и запуска дополнения не требуется наличие оригинальной игры.Демоверсию игры можно скачать с нашего се
21.09.2006 Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade на золоте

Компания THQ и студия Relic Entertainment сообщают об отправке "на золото" игры Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade, второго аддона к популярной стратегии. В продажу игра поступит 9 октября.Демоверсию игры можно скачать с нашего сервера (~310 Мб).Аддон предложит нам новую синглплее

Публикаций - 80, упоминаний - 90

NASA Dawn и организации, системы, технологии, персоны:

THQ 300 8
Sony 6754 6
Бука - Buka Entertaiment 493 6
Microsoft Corporation 25851 5
IBM - International Business Machines Corp 9717 4
Relic Entertainment 53 3
Eurocom Entertainment 5 3
Iron Lore Entertainment - Iron Lore Studios 11 3
9679 3
Fujitsu 2109 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1162 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 78 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Konami 111 3
Fujitsu Automation 7 3
Apple Inc 13259 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 2
IBM Almaden Research Center 25 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Nexter Systems - Giat Industries 6 1
Castcrown 1 1
RJ Games 5 1
Royal Ark 5 1
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 1
GDEV - Nexters Global - Gracevale 4 1
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Cognitive Match 1 1
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 1
Sony Interactive Entertainment - PlayStation Studios - Polyphony Digital 14 1
МегаФон 10902 1
Dell EMC 5204 1
Amazon Inc - Amazon.com 3300 1
Lenovo Group 2473 1
LG Electronics 3745 1
Веста 52 17
Honda Motor Company - HND 241 3
Blackstone Group 47 2
Antrak Capital 1 1
Everix Investments 15 1
VPE Capital 11 1
MX Capital 1 1
Lionsgate Entertainment Corporation 27 1
Amgen 25 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
American Express - Amex 339 1
Warner Bros. International Television Distribution 291 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 82 1
Верный - торговая сеть 329 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 39
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18471 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 12
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5068 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7946 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7571 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16582 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1713 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4909 5
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1112 4
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 4
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 736 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7566 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22755 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17080 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1767 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3666 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2525 3
Типоразмеры гальванических элементов 27 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4069 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7416 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 731 3
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1115 3
Аккумулятор никель-металлогидридный - Ni-MH, NiMH 78 3
Робототехника - Робот-землекоп - Робот-крот - Digger robot - Mole robot 7 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3917 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3987 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9837 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2371 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2879 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4531 3
Games Workshop - Warhammer Online 91 9
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4199 5
Honda Asimo 39 3
Linux OS 11627 3
Microsoft Windows 16980 3
Intel Pentium III 782 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 3
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 19 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
Sigil Games - MMORPG Vanguard Saga of Heroes 12 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
Havok Vision Game Engine - Havok Vision Engine - Trinigy Vision Engine 33 2
Apple iOS 8632 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 2
Microsoft DirectX 726 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 2
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 59 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 1
Playrix - Hero Wars 15 1
Royal Ark - Dawn of Zombies 1 1
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 5 1
RJ Games - Puzzle Breakers 1 1
Royal Ark - Shelter War 1 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 50 1
Sony Super Bit Mapping 4K HDR 3 1
EA Star Wars 60 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Nintendo Wii U 75 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
NASA MESSENGER - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - американская автоматическая межпланетная станция - NASA MDIS - Mercury Dual Imaging System 26 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
NASA NuSTAR - Nuclear Spectroscopic Telescope Array - космическая обсерватория НАСА в программе малых космических спутников 3 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 1
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Bates Bob - Бейтс Боб 5 2
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 2
Parker Joel - Паркер Джоэл 2 2
Walk Wolfgang - Уолк Вольфганг 5 2
McFadden Lucy - МакФедден Люси 2 2
Сироткин Леонид 1 1
Роднянский Станислав 1 1
Ковтун Евгений 1 1
Bay Michael - Бэй Майкл 12 1
Russell Christopher - Рассел Кристофер 3 1
Таврин Иван 120 1
Фадеев Андрей 31 1
Бухман Дмитрий 18 1
Tosi Federico - Тоси Федерико 1 1
Герцовский Борис 22 1
Ващенко Александр 10 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 27
Земля - планета Солнечной системы 10897 27
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 35 25
Солнечная система - Solar system 2574 17
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 13
Юпитер - планета Солнечной системы 557 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 8
Европа 25017 6
Япония 13845 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 6
Россия - РФ - Российская федерация 167809 5
США - Калифорния 4840 5
Венера - планета Солнечной системы 299 5
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 4
США - Калифорния - Беркли 286 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 4
Земля - Северное полушарие 153 3
Земля - Южное полушарие 161 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 3
Великобритания - Западная Англия 10 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 33 3
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 3
Германия - Федеративная Республика 13286 3
США - Джорджия - Атланта 266 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 2
Бельгия - Королевство 1200 2
Италия - Итальянская Республика 4517 2
Франция - Французская Республика 8195 2
Чили - Республика 495 2
США - Техас 1061 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 2
США - Мэриленд 299 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Меркурий - планета Солнечной системы 12 1
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы - Oort Cloud 25 1
Азия Малая - Анатолия - Троя 15 1
США - Западная Виргиния 45 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 835 32
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 14
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 12
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1313 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 11
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2300 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1750 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1958 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4728 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1333 4
Спорт - Гольф - Golf 103 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 3
Аренда 2717 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 733 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 372 3
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 3
Йена - денежная единица Японии 503 3
Геология - Ледник - Glacier 218 3
Литий - Lithium - химический элемент 667 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1016 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 346 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6245 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 3
Английский язык 7065 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3065 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5555 2
Спорт - Шахматы - Chess 260 2
Экватор - Equator 207 2
Металлы - Золото - Gold 1259 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6849 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5834 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 389 2
I-Cyprus 1 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 1
AP - Associated Press 2008 1
Nature 834 1
Space Daily 528 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UC Merced - University of California, Merced - Калифорнийский университет в Мерседе 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 3
ИгроМир 125 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще