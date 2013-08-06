Остановлены продажи игры Company of Heroes 2 игры, компания "1С-СофтКлаб" приняла решение c 26 июля 2013 г. остановить продажи компьютерной игры Company of Heroes 2 (разработчик – Relic Entertainment, издатель – SEGA) на территории Россий

Company of Heroes 2 – дополнительные материалы В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" поступили в продажу наборы дополнительных материалов для стратегии Company of Heroes 2 – "Стартовый комплект командующего" и "Стартовый комплект камуфляжа".В "Стартовый комплект командующего" стоимостью 249 рублей входят по две "тактики" ведения военных действ

Company of Heroes 2. Видео Опубликован новый видеоролик стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоялся сегод

Company of Heroes 2. Видео Опубликован видеодневник разработчиков стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 ию

Демо-версия Company of Heroes 2 Последнее обновление открытой бета-версии стратегии Company of Heroes 2 в Steam активировало демо-версию одиночной игры. Релиз полной версии сост

Открытый бета-тест Company of Heroes 2 Вчера компания Relic Entertainment запустила открытое бета-тестирование стратегии Company of Heroes 2, которое продлится до 18 июня. Бета-версия имеет размер около 11 ГБ и дос

Company of Heroes 2. Видео Опубликован новый видеоролик стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 ию

Company of Heroes 2. Цена Победы Опубликован сюжетный видеоролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 июня.

Company of Heroes 2. Коллекционное издание Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что стратегия Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment поступит в продажу не тольк

Быстрый доступ к бете Company of Heroes 2 сех пользователей социальной сети Facebook появилась возможность быстрого доступа к бета-тесту игры Company of Heroes 2. Для получения Steam-ключа перейдите на соответствующую страничку, нажмит

Бонусы Company of Heroes 2 список бонусов, которые будут доступны всем игрокам, оформившим предварительный заказ на стратегию Company of Heroes 2 от студии Relic Entertainment.Игроки получат доступ к мини-кампании Theat

Company of Heroes 2. Скриншоты Компания Sega опубликовала новые скриншоты из игры Company of Heroes 2, работает над которой студия Relic Entertainment. Релиз сиквела намечен н

Бета-тест Company of Heroes 2 Компания Sega объявила, что 2 апреля стартует закрытое бета-тестирование стратегии Company of Heroes 2, работает над которой студия Relic Entertainment. В ходе бета-теста, перв

Company of Heroes 2 в России "1С-СофтКлаб" выпустит в России новую стратегическую игру для PC от Relic Entertainment и SEGA – Company of Heroes 2. Русская версия игры выйдет одновременно с мировым релизом – 25 июня 2013

Дата выхода Company of Heroes 2 Компания Sega объявила дату выхода своей новой, недавно приобретенной у THQ, игры - стратегии Company of Heroes 2. Релиз проекта, над которым трудится студия Relic Entertainment, состоитс

Интерфейс в Company of Heroes 2 Студия Relic Entertainment опубликовала новый игровой скриншот игры Company of Heroes 2, на котором мы можем увидеть внутриигровой интерфейс. Новый интерфейс ста

Company of Heroes 2. Видео Компания "Бука" опубликовала русскоязычный видеодневник стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с

Company of Heroes 2. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2

Company of Heroes 2. Видео Опубликован видеоролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с

Company of Heroes 2. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2

Company of Heroes 2. Скриншоты Опубликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2

Company of Heroes 2. Скриншоты Опуликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2

Company of Heroes 2. Тизер Компания THQ опубликовала тизер-ролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с

Company of Heroes 2. Скриншоты Опубликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2

Company of Heroes 2. Скриншоты В Сети появились пять новых скриншотов из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2

Company of Heroes 2 официально Ни для кого уже не было секретом, что компания THQ и студия Relic Entertainmnet готовили анонс стратегии Company of Heroes 2. Вчера, собственно, официальный анонс состоялся.Игра разрабатывается на собственном движке Essence 3.0 Engine. Разработчики обещают новый, современный уровень графики и спец

Company of Heroes: Tales of Valor в печати В печать отправлена игра Company of Heroes: Tales of Valor. Релиз проекта намечен на 9 апреля этого года. Русскую версию игры выпустит компания "Бука".Tales of Valor – независимое дополнение, не требующее установки пре

Company of Heroes: Tales of Valor по-русски Компания "Бука" сообщает о том, что новая военно-историческая стратегия Company of Heroes: Tales of Valor от Relic Entertainment появится в России уже весной этого года. Три новые кампании, три новых сетевых режима, новый игровой движок, обеспечивающий невиданный д

Золотое издание Company of Heroes в печати Компания "Бука" отправила в печать "Company of Heroes: Золотое издание". В сборник войдут оригинальная Company of Heroes и

Company of Heroes: Tales of Valor. Видео Компания THQ опубликовала первый видеоролик из игры Company of Heroes: Tales of Valor. Разарабатывается самостоятельное дополнение в студии Relic

Company of Heroes: Tales of Valor в разработке Компания THQ анонсировала новую главу стратегического боевика Company of Heroes. Студия Relic разрабатывает самостоятельное дополнение Company of Heroes

Демоверсия Company of Heroes: Opposing Fronts Компания THQ и студия Relic Entertainment опубликовали демоверсию дополнения Company of Heroes: Opposing Fronts, релиз которого состоялся еще в сентябре. Скачать демо можно здесь (1,92 ГБ).Сompany of Heroes: Opposing Fronts — это продолжение истории, включающее в себя 2

Обзор Company of Heroes: Opposing Fronts. Другая сторона войны а фирма взялась за тему Второй Мировой и выдала на-гора чертовски увлекательную и кинематографичную Company of Heroes, моментально добившуюся бешеной популярности. После успеха последней стало

Company of Heroes: Opposing Fronts в продаже Компания THQ отправила в продажу первый самостоятельный аддон к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разработан аддон, получивший подзаголовок Opposing Fronts, в студии Relic Entertainment на улучшенном движке Essence Engine.Основным техниче

Company of Heroes: Opposing Fronts "на золоте" Компания THQ о "золотом" статусе первого самостоятельного дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разработан аддон, получивший подзаголово

Company of Heroes: Opposing Fronts. Скриншоты Компания THQ представила новые скриншоты из первого дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг

Company of Heroes: Opposing Fronts. Скриншоты Компания THQ представила новые скриншоты из первого дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг

Company of Heroes: Opposing Fronts в разработке Компания THQ анонсировала первое дополнение к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг

Company of Heroes: Патч 1.5.0 "Бука" выпустила патч 1.5.0 для локализованной версии игры Company of Heroes. Скачать патч, позволяющий беспрепятственно играть на онлайн-серверах и исправляющий множество ошибок, связанных со звуком и балансом в игре, можно c серверов Боевого Народа (