Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Relic Entertainment
Company of Heroes
Компьютерная игра
Стратегия в реальном времени
Публикаций - 60, упоминаний - 100
Relic Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|THQ 289 11
|SEGA 362 10
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1117 8
|Meta - Facebook 4129 1
|Ubisoft 711 1
|Бука - Buka 449 1
|4A Games 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru