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Relic Entertainment Company of Heroes Компьютерная игра Стратегия в реальном времени
СОБЫТИЯ
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|06.08.2013
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Остановлены продажи игры Company of Heroes 2
игры, компания "1С-СофтКлаб" приняла решение c 26 июля 2013 г. остановить продажи компьютерной игры Company of Heroes 2 (разработчик – Relic Entertainment, издатель – SEGA) на территории Россий
|12.07.2013
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Company of Heroes 2 – дополнительные материалы
В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" поступили в продажу наборы дополнительных материалов для стратегии Company of Heroes 2 – "Стартовый комплект командующего" и "Стартовый комплект камуфляжа".В "Стартовый комплект командующего" стоимостью 249 рублей входят по две "тактики" ведения военных действ
|25.06.2013
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Company of Heroes 2. Видео
Опубликован новый видеоролик стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоялся сегод
|21.06.2013
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Company of Heroes 2. Видео
Опубликован видеодневник разработчиков стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 ию
|15.06.2013
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Демо-версия Company of Heroes 2
Последнее обновление открытой бета-версии стратегии Company of Heroes 2 в Steam активировало демо-версию одиночной игры. Релиз полной версии сост
|05.06.2013
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Открытый бета-тест Company of Heroes 2
Вчера компания Relic Entertainment запустила открытое бета-тестирование стратегии Company of Heroes 2, которое продлится до 18 июня. Бета-версия имеет размер около 11 ГБ и дос
|29.05.2013
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Company of Heroes 2. Видео
Опубликован новый видеоролик стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 ию
|23.05.2013
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Company of Heroes 2. Цена Победы
Опубликован сюжетный видеоролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 июня.
|30.04.2013
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Company of Heroes 2. Коллекционное издание
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что стратегия Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment поступит в продажу не тольк
|16.04.2013
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Быстрый доступ к бете Company of Heroes 2
сех пользователей социальной сети Facebook появилась возможность быстрого доступа к бета-тесту игры Company of Heroes 2. Для получения Steam-ключа перейдите на соответствующую страничку, нажмит
|08.04.2013
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Бонусы Company of Heroes 2
список бонусов, которые будут доступны всем игрокам, оформившим предварительный заказ на стратегию Company of Heroes 2 от студии Relic Entertainment.Игроки получат доступ к мини-кампании Theat
|05.04.2013
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Company of Heroes 2. Скриншоты
Компания Sega опубликовала новые скриншоты из игры Company of Heroes 2, работает над которой студия Relic Entertainment. Релиз сиквела намечен н
|29.03.2013
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Бета-тест Company of Heroes 2
Компания Sega объявила, что 2 апреля стартует закрытое бета-тестирование стратегии Company of Heroes 2, работает над которой студия Relic Entertainment. В ходе бета-теста, перв
|07.03.2013
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Company of Heroes 2 в России
"1С-СофтКлаб" выпустит в России новую стратегическую игру для PC от Relic Entertainment и SEGA – Company of Heroes 2. Русская версия игры выйдет одновременно с мировым релизом – 25 июня 2013
|06.03.2013
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Дата выхода Company of Heroes 2
Компания Sega объявила дату выхода своей новой, недавно приобретенной у THQ, игры - стратегии Company of Heroes 2. Релиз проекта, над которым трудится студия Relic Entertainment, состоитс
|08.01.2013
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Интерфейс в Company of Heroes 2
Студия Relic Entertainment опубликовала новый игровой скриншот игры Company of Heroes 2, на котором мы можем увидеть внутриигровой интерфейс. Новый интерфейс ста
|12.12.2012
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Company of Heroes 2. Видео
Компания "Бука" опубликовала русскоязычный видеодневник стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с
|11.12.2012
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Company of Heroes 2. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
|27.11.2012
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Company of Heroes 2. Видео
Опубликован видеоролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с
|21.09.2012
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Company of Heroes 2. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
|25.07.2012
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Company of Heroes 2. Скриншоты
Опубликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
|29.06.2012
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Company of Heroes 2. Скриншоты
Опуликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
|29.06.2012
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Company of Heroes 2. Тизер
Компания THQ опубликовала тизер-ролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с
|25.06.2012
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Company of Heroes 2. Скриншоты
Опубликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
|23.05.2012
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Company of Heroes 2. Скриншоты
В Сети появились пять новых скриншотов из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
|08.05.2012
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Company of Heroes 2 официально
Ни для кого уже не было секретом, что компания THQ и студия Relic Entertainmnet готовили анонс стратегии Company of Heroes 2. Вчера, собственно, официальный анонс состоялся.Игра разрабатывается на собственном движке Essence 3.0 Engine. Разработчики обещают новый, современный уровень графики и спец
|26.03.2009
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Company of Heroes: Tales of Valor в печати
В печать отправлена игра Company of Heroes: Tales of Valor. Релиз проекта намечен на 9 апреля этого года. Русскую версию игры выпустит компания "Бука".Tales of Valor – независимое дополнение, не требующее установки пре
|05.03.2009
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Company of Heroes: Tales of Valor по-русски
Компания "Бука" сообщает о том, что новая военно-историческая стратегия Company of Heroes: Tales of Valor от Relic Entertainment появится в России уже весной этого года. Три новые кампании, три новых сетевых режима, новый игровой движок, обеспечивающий невиданный д
|25.11.2008
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Золотое издание Company of Heroes в печати
Компания "Бука" отправила в печать "Company of Heroes: Золотое издание". В сборник войдут оригинальная Company of Heroes и
|24.11.2008
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Company of Heroes: Tales of Valor. Видео
Компания THQ опубликовала первый видеоролик из игры Company of Heroes: Tales of Valor. Разарабатывается самостоятельное дополнение в студии Relic
|05.11.2008
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Company of Heroes: Tales of Valor в разработке
Компания THQ анонсировала новую главу стратегического боевика Company of Heroes. Студия Relic разрабатывает самостоятельное дополнение Company of Heroes
|27.11.2007
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Демоверсия Company of Heroes: Opposing Fronts
Компания THQ и студия Relic Entertainment опубликовали демоверсию дополнения Company of Heroes: Opposing Fronts, релиз которого состоялся еще в сентябре. Скачать демо можно здесь (1,92 ГБ).Сompany of Heroes: Opposing Fronts — это продолжение истории, включающее в себя 2
|16.10.2007
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Обзор Company of Heroes: Opposing Fronts. Другая сторона войны
а фирма взялась за тему Второй Мировой и выдала на-гора чертовски увлекательную и кинематографичную Company of Heroes, моментально добившуюся бешеной популярности. После успеха последней стало
|26.09.2007
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Company of Heroes: Opposing Fronts в продаже
Компания THQ отправила в продажу первый самостоятельный аддон к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разработан аддон, получивший подзаголовок Opposing Fronts, в студии Relic Entertainment на улучшенном движке Essence Engine.Основным техниче
|12.09.2007
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Company of Heroes: Opposing Fronts "на золоте"
Компания THQ о "золотом" статусе первого самостоятельного дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разработан аддон, получивший подзаголово
|18.07.2007
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Company of Heroes: Opposing Fronts. Скриншоты
Компания THQ представила новые скриншоты из первого дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг
|31.05.2007
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Company of Heroes: Opposing Fronts. Скриншоты
Компания THQ представила новые скриншоты из первого дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг
|06.04.2007
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Company of Heroes: Opposing Fronts в разработке
Компания THQ анонсировала первое дополнение к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг
|07.03.2007
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Company of Heroes: Патч 1.5.0
"Бука" выпустила патч 1.5.0 для локализованной версии игры Company of Heroes. Скачать патч, позволяющий беспрепятственно играть на онлайн-серверах и исправляющий множество ошибок, связанных со звуком и балансом в игре, можно c серверов Боевого Народа (
|30.11.2006
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Обзор Company of Heroes. Красиво…
на тактике или максимальной реалистичности, Relic пошла своим путем, сделав акцент на красоту и зрелищность боев. Именно ее работу мы и оценим сегодня в новом обзоре на «Боевом Народе».Читайте: Обзор Company of Heroes. Красиво…
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