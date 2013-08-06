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Relic Entertainment Company of Heroes Компьютерная игра Стратегия в реальном времени

СОБЫТИЯ

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06.08.2013 Остановлены продажи игры Company of Heroes 2

игры, компания "1С-СофтКлаб" приняла решение c 26 июля 2013 г. остановить продажи компьютерной игры Company of Heroes 2 (разработчик – Relic Entertainment, издатель – SEGA) на территории Россий
12.07.2013 Company of Heroes 2 – дополнительные материалы

В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" поступили в продажу наборы дополнительных материалов для стратегии Company of Heroes 2 – "Стартовый комплект командующего" и "Стартовый комплект камуфляжа".В "Стартовый комплект командующего" стоимостью 249 рублей входят по две "тактики" ведения военных действ
25.06.2013 Company of Heroes 2. Видео

Опубликован новый видеоролик стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоялся сегод
21.06.2013 Company of Heroes 2. Видео

Опубликован видеодневник разработчиков стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 ию
15.06.2013 Демо-версия Company of Heroes 2

Последнее обновление открытой бета-версии стратегии Company of Heroes 2 в Steam активировало демо-версию одиночной игры. Релиз полной версии сост
05.06.2013 Открытый бета-тест Company of Heroes 2

Вчера компания Relic Entertainment запустила открытое бета-тестирование стратегии Company of Heroes 2, которое продлится до 18 июня. Бета-версия имеет размер около 11 ГБ и дос
29.05.2013 Company of Heroes 2. Видео

Опубликован новый видеоролик стратегии Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 ию
23.05.2013 Company of Heroes 2. Цена Победы

Опубликован сюжетный видеоролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Релиз игры состоится 23 июня.

30.04.2013 Company of Heroes 2. Коллекционное издание

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что стратегия Company of Heroes 2 от компании SEGA и студии Relic Entertainment поступит в продажу не тольк
16.04.2013 Быстрый доступ к бете Company of Heroes 2

сех пользователей социальной сети Facebook появилась возможность быстрого доступа к бета-тесту игры Company of Heroes 2. Для получения Steam-ключа перейдите на соответствующую страничку, нажмит
08.04.2013 Бонусы Company of Heroes 2

список бонусов, которые будут доступны всем игрокам, оформившим предварительный заказ на стратегию Company of Heroes 2 от студии Relic Entertainment.Игроки получат доступ к мини-кампании Theat
05.04.2013 Company of Heroes 2. Скриншоты

Компания Sega опубликовала новые скриншоты из игры Company of Heroes 2, работает над которой студия Relic Entertainment. Релиз сиквела намечен н
29.03.2013 Бета-тест Company of Heroes 2

Компания Sega объявила, что 2 апреля стартует закрытое бета-тестирование стратегии Company of Heroes 2, работает над которой студия Relic Entertainment. В ходе бета-теста, перв
07.03.2013 Company of Heroes 2 в России

"1С-СофтКлаб" выпустит в России новую стратегическую игру для PC от Relic Entertainment и SEGA – Company of Heroes 2. Русская версия игры выйдет одновременно с мировым релизом – 25 июня 2013
06.03.2013 Дата выхода Company of Heroes 2

Компания Sega объявила дату выхода своей новой, недавно приобретенной у THQ, игры - стратегии Company of Heroes 2. Релиз проекта, над которым трудится студия Relic Entertainment, состоитс
08.01.2013 Интерфейс в Company of Heroes 2

Студия Relic Entertainment опубликовала новый игровой скриншот игры Company of Heroes 2, на котором мы можем увидеть внутриигровой интерфейс. Новый интерфейс ста
12.12.2012 Company of Heroes 2. Видео

Компания "Бука" опубликовала русскоязычный видеодневник стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с
11.12.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
27.11.2012 Company of Heroes 2. Видео

Опубликован видеоролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с
21.09.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
25.07.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты

Опубликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
29.06.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты

Опуликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
29.06.2012 Company of Heroes 2. Тизер

Компания THQ опубликовала тизер-ролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего с
25.06.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты

Опубликованы два новых скриншота из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
23.05.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты

В Сети появились пять новых скриншотов из стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Выпустит игру компания THQ в 2
08.05.2012 Company of Heroes 2 официально

Ни для кого уже не было секретом, что компания THQ и студия Relic Entertainmnet готовили анонс стратегии Company of Heroes 2. Вчера, собственно, официальный анонс состоялся.Игра разрабатывается на собственном движке Essence 3.0 Engine. Разработчики обещают новый, современный уровень графики и спец
26.03.2009 Company of Heroes: Tales of Valor в печати

В печать отправлена игра Company of Heroes: Tales of Valor. Релиз проекта намечен на 9 апреля этого года. Русскую версию игры выпустит компания "Бука".Tales of Valor – независимое дополнение, не требующее установки пре
05.03.2009 Company of Heroes: Tales of Valor по-русски

Компания "Бука" сообщает о том, что новая военно-историческая стратегия Company of Heroes: Tales of Valor от Relic Entertainment появится в России уже весной этого года. Три новые кампании, три новых сетевых режима, новый игровой движок, обеспечивающий невиданный д
25.11.2008 Золотое издание Company of Heroes в печати

Компания "Бука" отправила в печать "Company of Heroes: Золотое издание". В сборник войдут оригинальная Company of Heroes и
24.11.2008 Company of Heroes: Tales of Valor. Видео

Компания THQ опубликовала первый видеоролик из игры Company of Heroes: Tales of Valor. Разарабатывается самостоятельное дополнение в студии Relic
05.11.2008 Company of Heroes: Tales of Valor в разработке

Компания THQ анонсировала новую главу стратегического боевика Company of Heroes. Студия Relic разрабатывает самостоятельное дополнение Company of Heroes
27.11.2007 Демоверсия Company of Heroes: Opposing Fronts

Компания THQ и студия Relic Entertainment опубликовали демоверсию дополнения Company of Heroes: Opposing Fronts, релиз которого состоялся еще в сентябре. Скачать демо можно здесь (1,92 ГБ).Сompany of Heroes: Opposing Fronts — это продолжение истории, включающее в себя 2
16.10.2007 Обзор Company of Heroes: Opposing Fronts. Другая сторона войны

а фирма взялась за тему Второй Мировой и выдала на-гора чертовски увлекательную и кинематографичную Company of Heroes, моментально добившуюся бешеной популярности. После успеха последней стало

26.09.2007 Company of Heroes: Opposing Fronts в продаже

Компания THQ отправила в продажу первый самостоятельный аддон к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разработан аддон, получивший подзаголовок Opposing Fronts, в студии Relic Entertainment на улучшенном движке Essence Engine.Основным техниче
12.09.2007 Company of Heroes: Opposing Fronts "на золоте"

Компания THQ о "золотом" статусе первого самостоятельного дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разработан аддон, получивший подзаголово
18.07.2007 Company of Heroes: Opposing Fronts. Скриншоты

Компания THQ представила новые скриншоты из первого дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг
31.05.2007 Company of Heroes: Opposing Fronts. Скриншоты

Компания THQ представила новые скриншоты из первого дополнения к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг
06.04.2007 Company of Heroes: Opposing Fronts в разработке

Компания THQ анонсировала первое дополнение к стратегии в реальном времени Company of Heroes, вышедшей в октябре прошлого года. Разрабатывается аддон, получивший подзаг
07.03.2007 Company of Heroes: Патч 1.5.0

"Бука" выпустила патч 1.5.0 для локализованной версии игры Company of Heroes. Скачать патч, позволяющий беспрепятственно играть на онлайн-серверах и исправляющий множество ошибок, связанных со звуком и балансом в игре, можно c серверов Боевого Народа (
30.11.2006 Обзор Company of Heroes. Красиво…

на тактике или максимальной реалистичности, Relic пошла своим путем, сделав акцент на красоту и зрелищность боев. Именно ее работу мы и оценим сегодня в новом обзоре на «Боевом Народе».Читайте: Обзор Company of Heroes. Красиво…

Публикаций - 70, упоминаний - 103

Relic Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Relic Entertainment 53 43
THQ 299 33
Бука - Buka Entertaiment 493 13
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 13
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 9
Games Workshop - GW 15 6
Nvidia Corp 4002 5
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
EA - Electronic Arts 1317 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 4
Microsoft Corporation 25775 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
4A Games 52 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Valve Software 254 2
Crytek 146 2
EA DICE 165 1
Deep Silver 63 1
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Volition 32 1
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 1
THQ - Vigil Games 9 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
9594 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Koch Industries 13 1
Blizzard Entertainment 343 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Ubisoft Montreal 46 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Atari 159 1
Oxide Interactive - Oxide Games 22 1
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