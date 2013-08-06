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Relic Entertainment
Company of Heroes
Компьютерная игра
Стратегия в реальном времени



06.08.2013 Остановлены продажи игры Company of Heroes 2
12.07.2013 Company of Heroes 2 – дополнительные материалы
25.06.2013 Company of Heroes 2. Видео
21.06.2013 Company of Heroes 2. Видео
15.06.2013 Демо-версия Company of Heroes 2
05.06.2013 Открытый бета-тест Company of Heroes 2
29.05.2013 Company of Heroes 2. Видео
23.05.2013 Company of Heroes 2. Цена Победы
30.04.2013 Company of Heroes 2. Коллекционное издание
16.04.2013 Быстрый доступ к бете Company of Heroes 2
08.04.2013 Бонусы Company of Heroes 2
05.04.2013 Company of Heroes 2. Скриншоты
29.03.2013 Бета-тест Company of Heroes 2
07.03.2013 Company of Heroes 2 в России
06.03.2013 Дата выхода Company of Heroes 2
08.01.2013 Интерфейс в Company of Heroes 2
12.12.2012 Company of Heroes 2. Видео
11.12.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты
27.11.2012 Company of Heroes 2. Видео
21.09.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты
25.07.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты
29.06.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты
29.06.2012 Company of Heroes 2. Тизер
25.06.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты
23.05.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты
08.05.2012 Company of Heroes 2 официально

Публикаций - 60, упоминаний - 100

Relic Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

THQ 289 11
SEGA 362 10
1С-СофтКлаб - SoftClub 1117 8
Meta - Facebook 4129 1
Ubisoft 711 1
Бука - Buka 449 1
4A Games 51 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 66 25
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 299 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 22
Европа 7265 10
Германия - Федеративная Республика 7790 10
Германия - Берлин 570 10
Россия - Российская федерация - РФ 82514 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 1
Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР 15 12
Вторая мировая война 480 10
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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