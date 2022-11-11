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Cloud Games Cloud Gaming Облачный гейминг Облачные игры Онлайн-игры



11.11.2022 «Мегафон» добавил скорости на ЗСД 1
10.11.2022 Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции 1
09.11.2022 Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России 1
26.10.2022 Новейшие топовые видеокарты Nvidia плавятся и горят по неизвестной причине 1
24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года 1
21.10.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов 1
14.10.2022 ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов 1
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
27.09.2022 «Ситилинк» стал ближе к гикам 1
15.09.2022 МТС разогнала 4G-интернет для посетителей нового термального курорта Нижнекамска 1
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями 1
31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac 2
17.08.2022 WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение 1
12.08.2022 Жители «Салават купере» смогут сэкономить на домашнем интернете 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
13.07.2022 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: полностью беспроводные модели впервые заняли половину российского рынка наушников 1
13.07.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников 1
04.07.2022 VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made 1
29.06.2022 Клиенты Tele2 могут подключиться к облачному геймингу 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
09.06.2022 GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft 1
01.06.2022 МТС обеспечила связью нефтяников Томского Севера 1
12.05.2022 Оплачивать покупки по-прежнему можно с мобильного счета «билайна» 1
21.04.2022 DIGMA выходит на рынок игровых мониторов 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1
30.03.2022 Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами 1
17.03.2022 Венчурный рынок Москвы: рекорды, тренды и туманные перспективы 1
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1
16.02.2022 Минцифры выступило против ввода налога на международные игровые платформы 1
16.02.2022 Власти поддержат российских разработчиков патриотических видеоигр, обложив налогами иностранных 1
11.02.2022 70% молодых людей знакомятся в социальных сетях 1
10.02.2022 Бизнес Acer в России – в числе лучших в Европе 1
02.02.2022 Россияне в 2021 году стали больше играть 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 1

Публикаций - 1041, упоминаний - 1132

Cloud Games упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 3203 12
Samsung Electronics 9667 6
Huawei 3459 5
AMD - Advanced Micro Devices 3836 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 5
LG Electronics 3530 5
Lenovo Group 2151 4
Бука - Buka Entertaiment 480 4
Apple Inc 11103 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 4
Intel Corporation 11624 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
Xiaomi 1254 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 3
Microsoft Corporation 23395 3
VK - Mail.ru Group 3185 3
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 14 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 2
Sony 6468 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 530 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Constanta 2 1
Skyworth 12 1
Dell EMC 4892 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1928 1
Toshiba Corporation 2882 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Rubetek - Рубетек 13 1
Redmond - Инновационные решения 99 1
Vodafone Group 1341 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 336 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Hisense Group 82 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 118 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
Связной ГК 1327 2
ESforce 22 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 1
AliExpress 373 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 163 1
Uber 300 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 430 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Правительство Москвы 1965 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
Президент Российской Федерации 3492 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 18
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 6
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1005 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1057 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
Видеоигры - Video game 423 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 2
Google Android 12432 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 8
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 3
Linux OS 8153 3
Apple macOS 1693 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 3
Microsoft Office 3405 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 2
AMD Radeon R - Серия видеокарт 123 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 49 2
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 2
AMD Radeon RX 43 2
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 58 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 75 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Hisense - серия телевизоров 27 1
Microsoft DirectX 692 1
Honor 7 - Серия смартфонов 34 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 123 1
NCSoft Lineage 90 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
Acer Altos 31 1
Hisense VIDAA Store 17 1
AMD Radeon 273 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
Honor - серия смартфонов 149 1
Nokia AirScale Radio Access 29 1
Intel Core i - Cерия процессоров 466 1
Dell Alienware 134 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1270 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 106 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Горбатько Александр 96 1
Стародубов Виталий 10 1
Помозов Алексей 10 1
Воронин Андрей 7 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Решетин Олег 42 1
Телков Алексей 23 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 7
Россия - РФ - Российская федерация 121478 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
Южная Корея - Республика 6251 2
Москва - Садовое кольцо 126 2
Китай - Тайвань 3659 2
Африка - Африканский регион 3256 2
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Германия - Берлин 697 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Россия - Сибирь 2004 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Румыния 709 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Европа Восточная 2989 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Евразия 547 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 42 1
Финляндия - Хельсинки 248 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Финляндия - Финляндская Республика 3459 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 695 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 58 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1143 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Forbes - Форбс 623 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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