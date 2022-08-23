Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play

В сентябре 2022 г. сервисы MY.GAMES Store и MY.GAMES Cloud продолжат свое развитие в составе игровой площадки VK Play. MY.GAMES Store будет доступен в разделе «Игры» на VK Play, а MY.GAMES Cloud переименован в VK Play Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK.

Оба сервиса полностью сохранят свой функционал, а полноценная интеграция с VK Play позволит улучшить пользовательский опыт, обеспечить бесшовное взаимодействие с другими сервисами VK Play и открыть новые возможности для игроков и разработчиков.

VK Play — единая точка доступа к игровым развлечениям в России. Площадка объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт, медиа и др. С момента выхода VK Play в бета-версию в конце апреля 2022 г. на площадке появилось уже более 300 игровых разработчиков. Число игр выросло до 13 тыс.

.