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Sony Playstation Portable Sony PSP

Sony Playstation Portable - Sony PSP

СОБЫТИЯ

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04.06.2014 Конец эры Sony PlayStation Portable: Приставка уходит с рынка

ила о намерении в июне 2014 г. прекратить продажи портативной игровой консоли PlayStation Portable (PSP) на родном рынке Японии. Затем, через некоторое время, продажи будут прекращены в Европе.
26.04.2012 PlayStation Portable по-китайски

Китайская компания JinXing Digital представила новую приставку-планшет JXD S5110. Новая приставка повторяет дизайн знаменитой Sony PlayStation Portsble, кардинальным образом отличаясь от неё техническими характеристиками. В центре JXD S5110 – гигагерцовый процессор Amlogic M3 ARM Cortex-A и видеоядро ARM Mali 400 3D.

28.04.2011 Sony Ericsson Xperia Play: тест первого смартфона-приставки

акого-то там Gameboy первого поколения, а самой что ни на есть настоящей Sony Playstation Portable (PSP). Таким вот комбайном стал смартфон в форм-факторе слайдера Sony Ericsson PLAY. Но не нуж
20.04.2011 Sony отказалась от выпуска невыгодной игровой консоли

Корпорация Sony прекратила выпускать портативные игровые консоли PSP Go, сообщает Engadget со ссылкой на японский сайт AV Watch. С текущего момента компания реализовывает исключительно складские запасы. PSP Go была выпущена в октябре 2009 г. в дополне
11.04.2011 Sony снизила стоимость PlayStation Portable в России

я стоимость системы на российском рынке составляет 5999 руб. Покупателям также доступны наборы игр: PSP Essentials по рекомендуемой розничной цене 599 руб. и PSP Platinum по рекомендуемо
06.01.2011 Закрытие игровых серверов Electronic Arts

I для Xbox 360 The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II, The Rise of the Witch-king для Xbox 36017 января 2011 года:The Sims Carnival8 февраля 2011 года: FIFA 07 для Xbox 360 FIFA 08 для PlayStation Portable, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 и Wii FIFA 09 для PC, PlayStation Portable, PlayStation 3, Xbox 360 и Wii FIFA 09 Ultimate Team для PlayStation 3 и Xbox 360

30.11.2010 Приставки Sony PSP получат поддержку музыкального веб-сервиса

ее обновление управляющего программного обеспечения игровой консоли Sony PlayStation Portable (Sony PSP, Sony PSP Go) под версией 6.35 добавит в эти устройства поддержку сервиса потоково
26.10.2010 Nintendo боится Apple, а Sony снижает цены

Компания Sony объявила о снижении цен на портативную консоль PlayStation Portable Go. Стоимость PSP Go в Японии снизилась на 37%, с 26800 до 16800 иен, в

26.10.2010 Приставка Sony PlayStation Portable 2 появится не раньше осени 2011 года

компания Sony провела закрытое совещание, на котором обсуждала выпуск новой версии игровой консоли Sony PlayStation Portable 2. Согласно этим данным, уже частично утверждено аппаратное обеспеч
14.05.2010 Sony выпускает обновление PSP

Sony выпускает обновление игровой консоли PSP. Устройство будет называться PSP2. Внешне корпус новой консоли станет тоньше и более красочнее. Более подробная информация пока отсутствует.
04.01.2010 Electronic Arts закрывает серверы

чем всегда объявляется на сайте компании.На этот раз под нож попали следующие игры Electronic Arts: UEFA Champions League 07 PC и x360 Facebreaker x360 and PS3 Fantasy Football 09 x360 и PS3 FIFA 07 PSP, PS2, PC Fight Night Round 3 PS2 Madden 07 Xbox 360 Madden 08 Wii Madden 08 PC Madden 09 Xbox1 Madden 09 Wii и PSP Madden 09 x360 и PS3 March Madness 07 x360 NBA 07 PSP, x360

25.07.2009 "Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники". Версии для NDS и PSP

Стали известны некоторые подробности об особенностях версий игры «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники» для портативных консолей Nintendo DS и PSP.В версии для Nintendo DS, которую создает компания DiP Interactive, управление самолетом будет осуществляться с нижнего экрана, на верхнем же будут отображаться все игровые события. Кроме т
01.06.2009 Новую Sony PlayStation показали до анонса. ФОТО

от Sony – Sony PlayStation Portable Go. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера и на 43% легче PSP-3000, сообщает SlashGear. Средства управления PSP Go находятся на выдвижном блоке

01.06.2009 В Сети появились фотографии новой игровой приставки Sony

ny PlayStation Portable Go. Устройство будет выполнено в форм-факторе слайдера и будет на 43% легче PSP-3000, сообщает SlashGear. Ожидается, что продажи новой игровой приставки начнутся осенью

28.05.2009 Electronic Arts на Е3

дущей Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе. Напомним, что Е3 откроет свои двери уже во вторник, 2 июня.Список проектов ЕА, как обычно, впечатляет: Army of Two: The 40th Day - зима 2009 (PSP, PS3, Xbox 360) Battlefield 1943 - лето 2009 (PS3, Xbox 360); сентябрь 2009 (PC) Battlefield: Bad Company 2 - Q1 2010 (PC, PS3, Xbox 360) Brutal Legend - 13 и 16 октября (US и UK) (PS3, Xbo
30.04.2009 Новую Sony PSP ждут в июне

ована на грядущей выставке игровой индустрии E3, сообщает Engadget. Выставка пройдет с 2 по 4 июня 2009 г. в Лос-Анджелесе. Предполагается, что новая приставка, в отличие от всех существующих моделей PSP, будет обладать раздвижным корпусом. Основные клавиши управления будут располагаться на нижней части корпуса, которая будет выдвигаться из-под экрана. О том, будет ли экран обычным или сенс
05.03.2009 Новая Sony PSP лишится привода и привычного дизайна

Следующая модель портативной игровой консоли Sony PlayStation Portable – PSP-4000 – будет выполнена в форм-факторе вертикального слайдера. Из-под дисплея будет выдвиг
13.02.2009 Суммарные продажи Nintendo DS вдвое превысили Sony PSP

подразделение Sony сегодня, 13 февраля, объявило о том, что суммарные продажи PlayStation Portable (PSP) в январе 2009 г. достигли 50 млн единиц. Речь идет о мировых продажах за все время сущес
10.11.2008 Из Playstation делают GPS-навигатор

В феврале 2009 г. российские пользователи консоли Sony Playstation Portable (PSP) смогут использовать ее как навигатор, пообещал директор по маркетингу и стратегии бизнес
23.10.2008 Sony реализовала 140 тыс PSP-3000 в Японии за четыре дня

Большой успех сопровождает начало продаж новой игровой приставки – Sony PlayStation Portable PSP-3000 – на японском рынке. Комбинированные продажи новой модели с моделями, присутствующими на рынке, оказались самыми высокими с начала 2008 г., сообщает Reuters.

16.10.2008 Вышла пятая версия прошивки для PlayStation Portable

Корпорация Sony вчера, 15 октября, выпустила версию 5.00 прошивки для игровой приставки Sony PlayStation Portable. Обновив программное обеспечение консоли, пользователи игровой приставки
06.10.2008 Sega выпустит конкурента PlayStation Portable

Компания Sega работает над портативным медиацентром, который сможет составить конкуренцию Sony PlayStation Portable. Дебют устройства планируется на 2009 г., сообщает Reg Hardware. Портативный медиацентр, который получит название Sega Vision, в дополнении к функции просмотра фильмов
05.09.2008 Анонс Sony PSP-3000 на российском рынке

rtainment Europe (SCEE) анонсировала новую портативную игровую приставку Sony PlayStation Portable (PSP-3000) с улучшенным ЖК-экраном, поддерживающим более высокое качество изображения, на росс
01.09.2008 Аккумулятор новой Sony PSP садится быстрее на полчаса

ние на время автономной работы приставки. Сегодня в Sony подтвердили это, сообщив, что время работы PSP-3000 от батареи действительно ниже. По словам директора по аппаратному обсеспечению Sony

25.08.2008 Sony выпустила новую версию PSP

ertainment Europe анонсировала новую модификацию игровой приставки Sony PlayStation Portable — PSP-3000. В ней используется новый дисплей, обеспечивающий более высокую четкость изображения
21.08.2008 Спасибо, Sony!

тва Reuters, компания Sony объявила о выходе новой версии портативной игровой приставки Playstation PSP-3000, который может использоваться и как телефон. В продажу устройство поступит в середин
21.08.2008 Sony анонсировала новые приставки PS3 и PSP

ope вчера, 20 августа, анонсировала новую модификацию игровой приставки Sony PlayStation Portable – PSP-3000. Новая модификация обладает улучшенным ЖК-дисплеем 4,3 дюйма, обеспечивающим более в
11.08.2008 PSP Touch (видео)

Энтузиасты решили провести необычную модификацию популярнейшей мобильной консоли PSP. Теперь ее экран стал сенсорным, что в перспективе позволит взглянуть на игровой процесс совершенно по-новому. Пока, все же, в более-менее рабочем состоянии лишь клавиатра.
25.07.2008 Концепт новой PSP

Фанаты мобильной консоли Sony PSP не устают "додумывать" за инжененров японской компании. В данном случае дизайнеры из Yanko Design решил соединить устройство с коммуникатором Sidekick, чтобы наделить консоль такими не
22.07.2008 Слухи о новой Sony PSP

  На тематических блогах появилась обрывочная информация о новой версии популярной мобильной консоли Sony PSP, которая может получить название 3000. Вероятно, это будет не полное обновление, а лишь косметические доработки, как в случае с версией Slim.
11.07.2008 Electronic Arts на Е3 2008

0, PS3, PC - EA Redwood Shores FaceBreaker - 360, PS3, Wii - EA Canada Hasbro Family Game Night - Wii, PS2 - EA Casual Littlest Pet Shop - Wii, DS, PC - EA Casual Madden NFL 09 - 360, Xbox, PS3, PS2, PSP, Wii, DS - EA Tiburon Mercenaries 2: World in Flames - 360, PS3, PS2, PC - Pandemic Mirror's Edge - 360, PS3, PC - EA DICE Scrabble - EA Mobile Sudoku - EA Mobile Tetris - EA Mobile Spo
17.06.2008 Поиск Google появится на PlayStation Portable

Компания Sony сегодня, 17 июня, объявила о том, что поисковый сервис Google станет доступен пользователям карманной приставки PlayStation Portable. Поисковик появится после обновления прошивки консоли до версии 4.0, которая станет доступна в ближайшее время. О этом заявил Эрик Лемпел (Eric Lempel), руководитель PlaySt
06.03.2008 Релиз flOw для PSP

Компания Sony объявила о выпуске версии flOw для развлекательной системы PSP. Проект студии SuperVillain будет распространяться исключительно через PlayStation Store. Напомним, что ранее игра появлялась на PlayStation 3 и сыскала там популярность.flOw погрузит вас в
12.02.2008 Концепт новой версии Sony PSP

Портативная игровая консоль Sony PSP пользуется оглушительным успехом вот уже на протяжении 4 лет. Неудивительно, что за этот срок пользователи, которые уже столько времени провели за играми на этом замечательном устройст
07.02.2008 PSP принимает эстафету "самовозгорания"?

Интересная история произошла в одной из американских школ. Консоль PSP загорелась прямо в кармане у одного из учащихся, что привело к госпитализации пострадавшего с ожогом ноги. Пока подробностей нет, причем не известна ни реакция компании Sony, ни то использо
30.01.2008 Skype заработал на Sony PSP

IP-телефония Skype наконец-то добралась до игровой приставки Sony PlayStation Portable (PSP). Для того чтобы начать пользоваться Skype, нужно скачать и установить новую прошивку – 3
12.12.2007 Слух о телефоне в PSP не умирает

Казалось бы, слухи о скором появлении телефона, совмещенным с мобильной консолью PSP (или наоборот - кому как нравится), оказались мифом - ан нет! В этом видео показан постер с устройством, имеющим характерное название - PSPhone.
23.10.2007 Необычный аксессуар для вашей PSP

чников энергии. А что если одеть такой браслет-батарею и подключить к нему вашу любимую мобильную консоль по USB. Не знаем, насколько станет удобнее играть, но идея оригинальная. К слову, при игре на PSP заряда хватит на дополнительных 4,5 ч. Купить, правда, можно пока только в Японии.
04.10.2007 Новая PSP побила продажи DS

Sony объявила о продаже в Японии 580 тысяч новых портативных консолей PSP Slim and Lite с момента её запуска 3 недели назад.Новая версия PSP на 33% легче и на 19% тоньше. Она была запущена в Японии 13 сентября этого года. Коллекционное издание в раскраске

04.10.2007 Тонкая Sony PlayStation Portable добралась до России

то в сентябре на полках магазинов России появилась новая модель портативной развлекательной системы PSP (PlayStation Portable) с обновленным дизайном, улучшенным форм-фактором и видеовыходом. С

Публикаций - 666, упоминаний - 803

Sony Playstation Portable и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 221
Nintendo 823 77
EA - Electronic Arts 1317 70
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 40
Apple Inc 13154 36
Microsoft Corporation 25775 35
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 20
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 19
Samsung Electronics 11064 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Slightly Mad Studios 29 14
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 14
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 13
Microsoft - Activision Blizzard 511 12
Crystal Dynamics 37 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 11
THQ 299 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 9
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 8
Nvidia Corp 4002 8
Square Enix 215 8
Konami 111 7
EA Sports 71 7
SoftClub - СофтКлуб 160 7
Google LLC 12688 7
9594 6
Toshiba Corporation 2980 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Atari 159 6
Новый диск 963 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Gameloft 52 5
X Corp - Twitter 2938 4
Lenovo Group 2446 4
LG Electronics 3735 4
Gaijin Entertainment 89 4
NCsoft 104 3
iRiver 182 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 128
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 6
Walt Disney Company 647 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 3
ФК Ахмат - российский футбольный клуб - ФК Терек Грозный 4 3
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 3
Сатурн ФК - российский профессиональный футбольный клуб из города Раменское Московской области 3 3
Локомотив ФК - футбольный клуб 10 3
Спартак-Нальчик ПФК 3 3
Крылья Советов Самара ПФК 3 3
eBay Inc 1640 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Block - Square 203 3
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 3
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 3
Верный - торговая сеть 326 3
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 3
Белый Ветер 365 3
Sony BMG 187 2
Warner 540 2
Sony Entertainment 10 2
ХитZona - ХитЗона 26 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 2
Juventus Football Club - Ювентус 11 2
Связной ГК 1401 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
EPIC Telecom Invest 212 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
Mazda Motor Corporation 73 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
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ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
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Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
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Nintendo DS - игровая консоль 340 228
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 218
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 170
Adobe Photoshop 804 138
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 136
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 40
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 40
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Sony Playstation Network - PSN 204 20
Google Android 15243 19
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