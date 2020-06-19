Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Sony Playstation Portable
Sony PSP
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 158, упоминаний - 237
Sony Playstation Portable упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sony 2362 17
|EA - Electronic Arts 908 15
|Nintendo 222 6
|Ubisoft 544 4
|Nvidia Corp 2019 4
|Microsoft Corporation 11077 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
|Facebook 3765 4
|EA Sports 50 3
|1С-СофтКлаб 1019 3
|Samsung Electronics 5666 3
|Twitter 2204 3
|AMD - Advanced Micro Devices 1670 2
|HP Inc. 2909 2
|Google LLC 7148 2
|LG Electronics 1847 2
|Lenovo Group 1636 2
|Capcom 220 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
|NeXus 204 1
|PAX Technology 14 1
|Mentor Graphics 20 1
|MultiSoft Systems - Мультисофт системз 3 1
|SEGA 189 1
|Gameloft 31 1
|Sony Interactive Entertainment 3 1
|Deiteriy - Дейтерий 39 1
|Square Enix 159 1
|Peak Systems - Пик Системз 23 1
|Activision Blizzard 343 1
|ITG - INLINE Technologies Group 126 1
|NTT DoCoMo 158 1
|INPAS - ИНПАС 107 1
|AT&T Inc 556 1
|Panasonic 1138 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
|Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
|Razer 45 1
|Toshiba Corporation 1090 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|Linux Foundation 157 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
|Копп Владислав 2 1
|Мартынов Дмитрий 31 1
|Климов Сергей 6 1
|Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
|Русский язык 982 1
|The Verge - Издание 448 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760707, в очереди разбора - 664397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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