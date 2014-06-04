Конец эры Sony PlayStation Portable: Приставка уходит с рынка ила о намерении в июне 2014 г. прекратить продажи портативной игровой консоли PlayStation Portable (PSP) на родном рынке Японии. Затем, через некоторое время, продажи будут прекращены в Европе.

PlayStation Portable по-китайски Китайская компания JinXing Digital представила новую приставку-планшет JXD S5110. Новая приставка повторяет дизайн знаменитой Sony PlayStation Portsble, кардинальным образом отличаясь от неё техническими характеристиками. В центре JXD S5110 – гигагерцовый процессор Amlogic M3 ARM Cortex-A и видеоядро ARM Mali 400 3D.

Sony Ericsson Xperia Play: тест первого смартфона-приставки акого-то там Gameboy первого поколения, а самой что ни на есть настоящей Sony Playstation Portable (PSP). Таким вот комбайном стал смартфон в форм-факторе слайдера Sony Ericsson PLAY. Но не нуж

Sony отказалась от выпуска невыгодной игровой консоли Корпорация Sony прекратила выпускать портативные игровые консоли PSP Go, сообщает Engadget со ссылкой на японский сайт AV Watch. С текущего момента компания реализовывает исключительно складские запасы. PSP Go была выпущена в октябре 2009 г. в дополне

Sony снизила стоимость PlayStation Portable в России я стоимость системы на российском рынке составляет 5999 руб. Покупателям также доступны наборы игр: PSP Essentials по рекомендуемой розничной цене 599 руб. и PSP Platinum по рекомендуемо

Закрытие игровых серверов Electronic Arts I для Xbox 360 The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II, The Rise of the Witch-king для Xbox 36017 января 2011 года:The Sims Carnival8 февраля 2011 года: FIFA 07 для Xbox 360 FIFA 08 для PlayStation Portable, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 и Wii FIFA 09 для PC, PlayStation Portable, PlayStation 3, Xbox 360 и Wii FIFA 09 Ultimate Team для PlayStation 3 и Xbox 360

Приставки Sony PSP получат поддержку музыкального веб-сервиса ее обновление управляющего программного обеспечения игровой консоли Sony PlayStation Portable (Sony PSP, Sony PSP Go) под версией 6.35 добавит в эти устройства поддержку сервиса потоково

Nintendo боится Apple, а Sony снижает цены Компания Sony объявила о снижении цен на портативную консоль PlayStation Portable Go. Стоимость PSP Go в Японии снизилась на 37%, с 26800 до 16800 иен, в

Приставка Sony PlayStation Portable 2 появится не раньше осени 2011 года компания Sony провела закрытое совещание, на котором обсуждала выпуск новой версии игровой консоли Sony PlayStation Portable 2. Согласно этим данным, уже частично утверждено аппаратное обеспеч

Sony выпускает обновление PSP Sony выпускает обновление игровой консоли PSP. Устройство будет называться PSP2. Внешне корпус новой консоли станет тоньше и более красочнее. Более подробная информация пока отсутствует.

Electronic Arts закрывает серверы чем всегда объявляется на сайте компании.На этот раз под нож попали следующие игры Electronic Arts: UEFA Champions League 07 PC и x360 Facebreaker x360 and PS3 Fantasy Football 09 x360 и PS3 FIFA 07 PSP, PS2, PC Fight Night Round 3 PS2 Madden 07 Xbox 360 Madden 08 Wii Madden 08 PC Madden 09 Xbox1 Madden 09 Wii и PSP Madden 09 x360 и PS3 March Madness 07 x360 NBA 07 PSP, x360

"Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники". Версии для NDS и PSP Стали известны некоторые подробности об особенностях версий игры «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники» для портативных консолей Nintendo DS и PSP.В версии для Nintendo DS, которую создает компания DiP Interactive, управление самолетом будет осуществляться с нижнего экрана, на верхнем же будут отображаться все игровые события. Кроме т

Новую Sony PlayStation показали до анонса. ФОТО от Sony – Sony PlayStation Portable Go. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера и на 43% легче PSP-3000, сообщает SlashGear. Средства управления PSP Go находятся на выдвижном блоке

В Сети появились фотографии новой игровой приставки Sony ny PlayStation Portable Go. Устройство будет выполнено в форм-факторе слайдера и будет на 43% легче PSP-3000, сообщает SlashGear. Ожидается, что продажи новой игровой приставки начнутся осенью

Electronic Arts на Е3 дущей Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе. Напомним, что Е3 откроет свои двери уже во вторник, 2 июня.Список проектов ЕА, как обычно, впечатляет: Army of Two: The 40th Day - зима 2009 (PSP, PS3, Xbox 360) Battlefield 1943 - лето 2009 (PS3, Xbox 360); сентябрь 2009 (PC) Battlefield: Bad Company 2 - Q1 2010 (PC, PS3, Xbox 360) Brutal Legend - 13 и 16 октября (US и UK) (PS3, Xbo

Новую Sony PSP ждут в июне ована на грядущей выставке игровой индустрии E3, сообщает Engadget. Выставка пройдет с 2 по 4 июня 2009 г. в Лос-Анджелесе. Предполагается, что новая приставка, в отличие от всех существующих моделей PSP, будет обладать раздвижным корпусом. Основные клавиши управления будут располагаться на нижней части корпуса, которая будет выдвигаться из-под экрана. О том, будет ли экран обычным или сенс

Новая Sony PSP лишится привода и привычного дизайна Следующая модель портативной игровой консоли Sony PlayStation Portable – PSP-4000 – будет выполнена в форм-факторе вертикального слайдера. Из-под дисплея будет выдвиг

Суммарные продажи Nintendo DS вдвое превысили Sony PSP подразделение Sony сегодня, 13 февраля, объявило о том, что суммарные продажи PlayStation Portable (PSP) в январе 2009 г. достигли 50 млн единиц. Речь идет о мировых продажах за все время сущес

Из Playstation делают GPS-навигатор В феврале 2009 г. российские пользователи консоли Sony Playstation Portable (PSP) смогут использовать ее как навигатор, пообещал директор по маркетингу и стратегии бизнес

Sony реализовала 140 тыс PSP-3000 в Японии за четыре дня Большой успех сопровождает начало продаж новой игровой приставки – Sony PlayStation Portable PSP-3000 – на японском рынке. Комбинированные продажи новой модели с моделями, присутствующими на рынке, оказались самыми высокими с начала 2008 г., сообщает Reuters.

Вышла пятая версия прошивки для PlayStation Portable Корпорация Sony вчера, 15 октября, выпустила версию 5.00 прошивки для игровой приставки Sony PlayStation Portable. Обновив программное обеспечение консоли, пользователи игровой приставки

Sega выпустит конкурента PlayStation Portable Компания Sega работает над портативным медиацентром, который сможет составить конкуренцию Sony PlayStation Portable. Дебют устройства планируется на 2009 г., сообщает Reg Hardware. Портативный медиацентр, который получит название Sega Vision, в дополнении к функции просмотра фильмов

Анонс Sony PSP-3000 на российском рынке rtainment Europe (SCEE) анонсировала новую портативную игровую приставку Sony PlayStation Portable (PSP-3000) с улучшенным ЖК-экраном, поддерживающим более высокое качество изображения, на росс

Аккумулятор новой Sony PSP садится быстрее на полчаса ние на время автономной работы приставки. Сегодня в Sony подтвердили это, сообщив, что время работы PSP-3000 от батареи действительно ниже. По словам директора по аппаратному обсеспечению Sony

Sony выпустила новую версию PSP ertainment Europe анонсировала новую модификацию игровой приставки Sony PlayStation Portable — PSP-3000. В ней используется новый дисплей, обеспечивающий более высокую четкость изображения

Спасибо, Sony! тва Reuters, компания Sony объявила о выходе новой версии портативной игровой приставки Playstation PSP-3000, который может использоваться и как телефон. В продажу устройство поступит в середин

Sony анонсировала новые приставки PS3 и PSP ope вчера, 20 августа, анонсировала новую модификацию игровой приставки Sony PlayStation Portable – PSP-3000. Новая модификация обладает улучшенным ЖК-дисплеем 4,3 дюйма, обеспечивающим более в

PSP Touch (видео) Энтузиасты решили провести необычную модификацию популярнейшей мобильной консоли PSP. Теперь ее экран стал сенсорным, что в перспективе позволит взглянуть на игровой процесс совершенно по-новому. Пока, все же, в более-менее рабочем состоянии лишь клавиатра.

Концепт новой PSP Фанаты мобильной консоли Sony PSP не устают "додумывать" за инжененров японской компании. В данном случае дизайнеры из Yanko Design решил соединить устройство с коммуникатором Sidekick, чтобы наделить консоль такими не

Слухи о новой Sony PSP На тематических блогах появилась обрывочная информация о новой версии популярной мобильной консоли Sony PSP, которая может получить название 3000. Вероятно, это будет не полное обновление, а лишь косметические доработки, как в случае с версией Slim.

Electronic Arts на Е3 2008 0, PS3, PC - EA Redwood Shores FaceBreaker - 360, PS3, Wii - EA Canada Hasbro Family Game Night - Wii, PS2 - EA Casual Littlest Pet Shop - Wii, DS, PC - EA Casual Madden NFL 09 - 360, Xbox, PS3, PS2, PSP, Wii, DS - EA Tiburon Mercenaries 2: World in Flames - 360, PS3, PS2, PC - Pandemic Mirror's Edge - 360, PS3, PC - EA DICE Scrabble - EA Mobile Sudoku - EA Mobile Tetris - EA Mobile Spo

Поиск Google появится на PlayStation Portable Компания Sony сегодня, 17 июня, объявила о том, что поисковый сервис Google станет доступен пользователям карманной приставки PlayStation Portable. Поисковик появится после обновления прошивки консоли до версии 4.0, которая станет доступна в ближайшее время. О этом заявил Эрик Лемпел (Eric Lempel), руководитель PlaySt

Релиз flOw для PSP Компания Sony объявила о выпуске версии flOw для развлекательной системы PSP. Проект студии SuperVillain будет распространяться исключительно через PlayStation Store. Напомним, что ранее игра появлялась на PlayStation 3 и сыскала там популярность.flOw погрузит вас в

Концепт новой версии Sony PSP Портативная игровая консоль Sony PSP пользуется оглушительным успехом вот уже на протяжении 4 лет. Неудивительно, что за этот срок пользователи, которые уже столько времени провели за играми на этом замечательном устройст

PSP принимает эстафету "самовозгорания"? Интересная история произошла в одной из американских школ. Консоль PSP загорелась прямо в кармане у одного из учащихся, что привело к госпитализации пострадавшего с ожогом ноги. Пока подробностей нет, причем не известна ни реакция компании Sony, ни то использо

Skype заработал на Sony PSP IP-телефония Skype наконец-то добралась до игровой приставки Sony PlayStation Portable (PSP). Для того чтобы начать пользоваться Skype, нужно скачать и установить новую прошивку – 3

Слух о телефоне в PSP не умирает Казалось бы, слухи о скором появлении телефона, совмещенным с мобильной консолью PSP (или наоборот - кому как нравится), оказались мифом - ан нет! В этом видео показан постер с устройством, имеющим характерное название - PSPhone.

Необычный аксессуар для вашей PSP чников энергии. А что если одеть такой браслет-батарею и подключить к нему вашу любимую мобильную консоль по USB. Не знаем, насколько станет удобнее играть, но идея оригинальная. К слову, при игре на PSP заряда хватит на дополнительных 4,5 ч. Купить, правда, можно пока только в Японии.

Новая PSP побила продажи DS Sony объявила о продаже в Японии 580 тысяч новых портативных консолей PSP Slim and Lite с момента её запуска 3 недели назад.Новая версия PSP на 33% легче и на 19% тоньше. Она была запущена в Японии 13 сентября этого года. Коллекционное издание в раскраске