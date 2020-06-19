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Sony Playstation Portable
Sony PSP


19.06.2020 «Тинькофф» разработал технологию для полного отказа от бумажных чеков 1
13.08.2018 Sony анонсировала ограниченный выпуск PlayStation4 1
07.11.2017 Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше 1
08.04.2016 Deiteriy сертифицировала латвийский платежный шлюз Bilderlings Pay по стандарту PCI DSS 1
10.03.2016 HP анонсировала новую промышленную печатную машину Scitex 9000 3
17.11.2014 Inpas International East получила сертификат PCI DSS 4
31.10.2014 Пять лучших игр для празднования Хэллоуина: выбор ZOOM 2
05.08.2014 Лучшие игры первой половины 2014 года для iOS 1
04.06.2014 AMD дополнила портфолию встраиваемых процессоров G-серии новыми совместимыми SoC- и CPU-решениями 2
04.06.2014 Конец эры Sony PlayStation Portable: Приставка уходит с рынка 7
05.05.2014 AMD анонсировала энергоэффективные мобильные APU нового поколения 2
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA 4
01.04.2014 Обзор игры Killzone: Shadow Fall. Главный экслюзив для PS4 1
20.03.2014 Обзор игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – Скользкая дорога в туманное будущее 1
03.02.2014 Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы» 2
05.11.2013 PlayStation 4 в России 2
09.05.2013 Sony получила прибыль впервые за 5 лет 1
18.02.2013 Самые ожидаемые планшеты первой половины 2013 года 2
04.06.2012 Electronic Arts на Е3 2012 1
09.04.2012 Обзор приставки Sony PS Vita: смерть "игровым" планшетам? 2
22.02.2012 Россия: Новая PlayStation поступила в продажу несмотря на протест изобретателей 2
14.01.2012 Самые продаваемые игры в США в 2011 году 1
22.11.2011 Предзаказ SoulCalibur V 1
13.10.2011 Men In Black весной 2012 1
17.08.2011 Sony выпускает игровую приставку за 100 евро и снижает цену на PS3 2
17.08.2011 PSVita получит поддержку Facebook, Skype, Twitter и Foursquare 1
07.06.2011 Sony представила новую PlayStation 1
04.06.2011 FIFA 12. Е3-видео 1
30.05.2011 Sony показывает первый планшет со смещенным центром тяжести 1
28.04.2011 Sony Ericsson Xperia Play: тест первого смартфона-приставки 3
11.04.2011 Sony снизила стоимость PlayStation Portable в России 2
27.01.2011 Sony показала новую портативную PlayStation с 4-ядерным процессором. ФОТО 3
25.01.2011 Sony установит в PSP2 сотовый модуль и OLED-экран 1
10.12.2010 5,5 миллионов Gran Turismo 5 1
10.12.2010 Лучшие игры ноября в Северной Америке 2
30.09.2010 FIFA 11 в продаже 1
12.07.2010 Creation Сentre для FIFA 11 1
07.07.2010 Дата выхода FIFA 11 1
11.06.2010 Trine 2 анонсируют на Е3 1
09.06.2010 FIFA 11 анонсирована 1

Публикаций - 158, упоминаний - 237

Sony Playstation Portable упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 2362 17
EA - Electronic Arts 908 15
Nintendo 222 6
Ubisoft 544 4
Nvidia Corp 2019 4
Microsoft Corporation 11077 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Facebook 3765 4
EA Sports 50 3
1С-СофтКлаб 1019 3
Samsung Electronics 5666 3
Twitter 2204 3
AMD - Advanced Micro Devices 1670 2
HP Inc. 2909 2
Google LLC 7148 2
LG Electronics 1847 2
Lenovo Group 1636 2
Capcom 220 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
NeXus 204 1
PAX Technology 14 1
Mentor Graphics 20 1
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 3 1
SEGA 189 1
Gameloft 31 1
Sony Interactive Entertainment 3 1
Deiteriy - Дейтерий 39 1
Square Enix 159 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
Activision Blizzard 343 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
NTT DoCoMo 158 1
INPAS - ИНПАС 107 1
AT&T Inc 556 1
Panasonic 1138 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Razer 45 1
Toshiba Corporation 1090 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 29 2
eBay Inc 529 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Kickstarter 95 1
Visa International 1345 1
American Express 172 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Linux Foundation 157 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
DDR - Double data rate 1068 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 155 2
Google Android-приложения и разработчики 236 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 1
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 14 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
HASH function 2 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 36 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 140 1
ISO 8583 - Стандарт процесса передачи и формат финансовых сообщений системами, обрабатывающими данные банковских платёжных карт 4 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 78 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 101
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2131 15
Nintendo Wii - игровая консоль 331 14
Nintendo DS - игровая консоль 140 10
Google Android 10751 8
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 6
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 5
Apple iPad 3263 4
Nvidia GeForce GTX 2062 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 4
Sony Playstation Store 36 4
Apple iPod Touch 655 4
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 3
Microsoft Skype 1467 3
Sony Playstation Network 124 3
Apple - App Store 2198 3
Apple iOS 5742 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Xbox Live 174 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Flickr - Фотохостинг 163 2
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 4 2
Sony Playstation Dualshock 18 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
Google Maps - Карты Google 400 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 77 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
EA Dead Space - компьютерная игра 61 1
Microsoft Zune 86 1
EA SimCity - компьютерная игра 41 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 50 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 321 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 45 1
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 1
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 15 1
Нуралиев Борис 204 1
Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
Копп Владислав 2 1
Мартынов Дмитрий 31 1
Климов Сергей 6 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 16
Россия - Российская федерация - РФ 57350 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Япония 2780 7
Северная Америка 1411 3
Европа 3752 3
США - Нью-Йорк 1093 2
Япония - Токио 287 2
Испания - Барселона 536 2
США - Новый Орлеан 7 1
США - Аляска 30 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 1
Луна 61 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
США - Калифорния 973 1
Латинская Америка 723 1
Океания 37 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Великобритания - Лондон 819 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 293 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Прибалтика - Балтия 592 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Казахстан - Республика 2629 1
Русский язык 982 1
The Verge - Издание 448 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
NPD Group 81 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 760707, в очереди разбора - 664397.
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